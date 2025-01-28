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Moleculo
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
В предыдущей игре издателя Bethesda Softworks её не было.

Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo, сообщает DSOGaming. Это может стать сюрпризом, поскольку в Indiana Jones and the Great Circle, издателем которой тоже является Bethesda Softworks, данная защита не использовалась. Автор ресурса отмечает, что Bethesda является одним из издателей, которые со временем удаляют Denuvo из своих игр, например, из Doom Eternal защиту удалили спустя три года после релиза.

Любители игр по-разному относятся к Denuvo, есть те, кому DRM защита не по душе из-за её потенциального негативного влияния на производительность. Однако в Denuvo ранее отмечали, что проблемы с производительностью обычно вызваны ошибками в оптимизации, а не самой защитой, пишет ресурс Tech4Gamers.

Источник изображения: Bethesda Softworks, ZeniMax Media

Bethesda планирует выпустить Doom: The Dark Ages 15 мая, на ПК игра будет поддерживать полную трассировку лучей (трассировку пути). Системные требования уже объявлены. Как минимум, игре потребуется 8-ядерный 16-поточный процессор не хуже AMD Zen 2 или Intel Core 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой трассировки лучей и не менее чем 8 ГБ видеопамяти (не хуже NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD RX 6600), а также 100 ГБ свободного места на накопителе. Заметно выше рекомендуемые системные требования для 2K разрешения и высоких графических настроек, а также требования для 4K разрешения и ультра настроек графики: потребуются флагманские и субфлагманские видеокарты текущего или прошлого поколений.

#игры #doom
Источник: dsogaming.com
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