Он входит в комплект новой версии Agility SDK от Microsoft наряду со множеством других нововведений.

Shader Model 6.8 и API Work Graphs представлены вместе с новой версией комплекта для разработки Agility Software Development Kit, сообщает TechPowerUp со ссылкой на блог разработчиков DirectX и ряд других источников.

Новая шейдерная модель предложит разработчикам множество новых возможностей, включая такие функции, как Start Vertex/Instance Location, Wave Size Range и Expanded Comparison Sampling, рассказал руководитель разработки Джошуа Такер (Joshua Tucker). Подробнее о всех нововведениях станет известно на конференции разработчиков игр GDC в этом месяце.

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Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Говоря об API Work Graphs, Такер отметил, что он позволит полностью раскрыть потенциал графических процессоров: новая парадигма позволит планировать работу графического процессора на лету. Это сделает процесс разработки игр более гибким и эффективным, позволит лучше оптимизировать работу игр на различном оборудовании, а значит конечный пользователь может ожидать повышение производительности и уменьшение задержки.

Специалисты VideoCardz объясняют API Work Graphs как систему, которая поможет центральному и графическому процессору работать вместе более эффективно. Центральный процессор сможет заранее планировать и организовывать задачи для графического процессора, что позволит исключить этапы ожидания, непременно возникающие в текущей реализации.

Крупнейшие разработчики графических процессоров и игр незамедлительно прокомментировали релиз API Work Graphs. AMD и NVIDIA предлагают поддержку нового API в драйверах с первого дня, «Красная команда» рассказала о нововведениях в блоге GPUOpen, анонсировав презентацию Advanced Graphics Summit. Специалист NVIDIA Вессам Бахнаси (Wessam Bahnassi) провёл экскурс в публикации Advancing GPU-driven rendering. Грэм Вилидал (Graham Wihlidal) из Epic Games положительно оценил нововведение: «Мы уже несколько лет выступаем за создание чего-то подобного, и очень приятно, что Work Graphs наконец-то появился».

Стоит напомнить, что специалисты Microsoft, AMD и NVIDIA также расскажут на GDC про API DirectSR Super Resolution — инструментарий для более простой интеграции различных технологий масштабирования изображения в игры.