Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Стал доступен API Work Graphs, который позволит планировать работу графического процессора на лету
Он входит в комплект новой версии Agility SDK от Microsoft наряду со множеством других нововведений.

реклама

Shader Model 6.8 и API Work Graphs представлены вместе с новой версией комплекта для разработки Agility Software Development Kit, сообщает TechPowerUp со ссылкой на блог разработчиков DirectX и ряд других источников.

Новая шейдерная модель предложит разработчикам множество новых возможностей, включая такие функции, как Start Vertex/Instance Location, Wave Size Range и Expanded Comparison Sampling, рассказал руководитель разработки Джошуа Такер (Joshua Tucker). Подробнее о всех нововведениях станет известно на конференции разработчиков игр GDC в этом месяце.

реклама

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Говоря об API Work Graphs, Такер отметил, что он позволит полностью раскрыть потенциал графических процессоров: новая парадигма позволит планировать работу графического процессора на лету. Это сделает процесс разработки игр более гибким и эффективным, позволит лучше оптимизировать работу игр на различном оборудовании, а значит конечный пользователь может ожидать повышение производительности и уменьшение задержки.

Специалисты VideoCardz объясняют API Work Graphs как систему, которая поможет центральному и графическому процессору работать вместе более эффективно. Центральный процессор сможет заранее планировать и организовывать задачи для графического процессора, что позволит исключить этапы ожидания, непременно возникающие в текущей реализации.

Крупнейшие разработчики графических процессоров и игр незамедлительно прокомментировали релиз API Work Graphs. AMD и NVIDIA предлагают поддержку нового API в драйверах с первого дня, «Красная команда» рассказала о нововведениях в блоге GPUOpen, анонсировав презентацию Advanced Graphics Summit. Специалист NVIDIA Вессам Бахнаси (Wessam Bahnassi) провёл экскурс в публикации Advancing GPU-driven rendering. Грэм Вилидал (Graham Wihlidal) из Epic Games положительно оценил нововведение: «Мы уже несколько лет выступаем за создание чего-то подобного, и очень приятно, что Work Graphs наконец-то появился».

Стоит напомнить, что специалисты Microsoft, AMD и NVIDIA также расскажут на GDC про API DirectSR Super Resolution — инструментарий для более простой интеграции различных технологий масштабирования изображения в игры.

#microsoft #игры #разработка
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
В сети появилась информация о любопытном накопителе от Microsoft
По вселенной «Первому игроку приготовиться» анонсирован баттл-рояль OPEN
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
10
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
27
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
12
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
13:56
Позанимайтесь фототехникой хоть немного, различных адаптеров полно, на мой древний D5300 покупал байонет для Canon(точнее там тамрон какой-то был дальнобойный, очень удачно, кстати, потому что потом я...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Сергей Артемов
13:55
А че водянка? Почему не чиллер сразу и персональная АЭС к нему и видюхе?
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Pepelyator
13:52
Штука интересная, но цена - вообще не адекватная, за эти деньги лучше купить ноут, в котором ещё и мощная дискретная графика будет, и экран, и клавиатура, и какая-никакая автономность. А за эти деньги...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Амфросий Импифанов
13:52
Автор дурачок, найти подробную станцию на территории России проще простого. А если не знаешь, лучше ничего не писать
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
Серик Балтабаев
13:51
А когда перейдут на новый уровень с многоразовым использованием ступеней?
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
MriS
13:50
Совершенно не нужный гаджет. Есть ноутбуки или планшеты.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
l33t_h4x00r
13:39
Это называется еще с 90-х - Искуственный идиот
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Евгений Бысик
13:38
Киров репортинг!!
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
l33t_h4x00r
13:37
Она разве не использует 1 поток, тк древняя? Откуда там фпс...
Обзор игры L.A. Noire – Лос-Анжелес 1947 года затягивает и не отпускает
Ezdiumno
13:37
Ну да, конечно, все от укров. И все народы произошли от этой недонации, и Черное море они выкопали...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем