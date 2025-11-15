Премьер-министр Дональд Туск признал, что убедить партнёров проявить солидарность с Украиной станет ещё сложнее, если там продолжатся коррупционные скандалы.

В пятницу, 14 ноября, на конференции в Ретково премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к теме коррупционного скандала в украинской энергетике. Согласно выводам следствия, высокопоставленные лица в отрасли получали взятки от подрядчиков «Энергоатома» в размере от 10 до 15% от стоимости контракта. Ведётся расследование в отношении Тимура Миндича, предпринимателя и соратника Зеленского.

Туск подчеркнул, что в разговорах с Зеленским предупреждал его остерегаться даже малейших признаков коррупции в своём окружении, поскольку это критически важно для его репутации. Глава правительства призвал украинских политиков избегать коррупции. Он также отметил распространение в Европе риторики о том, что независимая Украина — это коррумпированная Украина.

Премьер-министр признал, что люди в Польше и во всем мире устали от негативных новостей про Украину и связанные с ней расходы, что затрудняет поддержку Киева. Он добавил, что будет всё сложнее убеждать различных партнёров проявлять солидарность в отношении Украины, если там продолжатся коррупционные скандалы.

«Зеленский, как сейчас кажется, отреагировал весьма решительно. Похоже, что в этом вопросе украинское государство и президент намерены привлечь к ответственности виновных в коррупции», — заявил премьер-министр.



