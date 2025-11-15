Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
Премьер-министр Дональд Туск признал, что убедить партнёров проявить солидарность с Украиной станет ещё сложнее, если там продолжатся коррупционные скандалы.

В пятницу, 14 ноября, на конференции в Ретково премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к теме коррупционного скандала в украинской энергетике. Согласно выводам следствия, высокопоставленные лица в отрасли получали взятки от подрядчиков «Энергоатома» в размере от 10 до 15% от стоимости контракта. Ведётся расследование в отношении Тимура Миндича, предпринимателя и соратника Зеленского.

Туск подчеркнул, что в разговорах с Зеленским предупреждал его остерегаться даже малейших признаков коррупции в своём окружении, поскольку это критически важно для его репутации. Глава правительства призвал украинских политиков избегать коррупции.  Он также отметил распространение в Европе риторики о том, что независимая Украина — это коррумпированная Украина.

Премьер-министр признал, что люди в Польше и во всем мире устали от негативных новостей про Украину и связанные с ней расходы, что затрудняет поддержку Киева. Он добавил, что будет всё сложнее убеждать различных партнёров проявлять солидарность в отношении Украины, если там продолжатся коррупционные скандалы.

«Зеленский, как сейчас кажется, отреагировал весьма решительно. Похоже, что в этом вопросе украинское государство и президент намерены привлечь к ответственности виновных в коррупции», — заявил премьер-министр.


#украина #европа #энергетика #польша #коррупция
Источник: ria.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
2
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
2
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
1
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
38
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
17
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
+

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:33
А то не знали. Типа за 30 лет "свободы" не видно было)). Вот скоро со свинофермы на культурных коррупционный сифак перекинется. Во ржака будет.
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
Johan_WTF
15:31
Венесуэла
США провели лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда
ФельдшеR
15:15
Уже давно нечем бахать, боятся жирно обделаться перед всем миром. Так хоть эту "атомную державу" боятся некоторые.)
CNN: Американские чиновники отговаривают Трампа от проведения ядерных испытаний
ФельдшеR
15:06
Даже бандеровец-навальненок сдулся. Просто скопирастил. Ни какое железо, ни какая лампа в проекторе. Он после пары обновлений как большинство андроид-тв устроийств в тыкву превратиться? А то может за...
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
Alexey B
15:06
Всё просто - по даташитам у них очень высокая предельная рабочая температура. На видеокартах мост даже без радиатора, даже по соседству с мощным ГПУ, греющим нещадно всё вокруг себя, не мог "дотянуть...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Alexey B
15:01
Доля правды в Ваших словах есть, но ... она ОЧЕНЬ МАЛА! Ассортимент на рынке определят не покупатель железа, а кто??? Правильно! - Производитель железа! У производителя железа НЕТ НИКАКОЙ ВОЗМОЖНО...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Алескандр Индустриевич
14:53
Скоро этого министра найдут зарезанным на парковке в собственно авто. Будет следствие великого и "справедливого" американского правосудия. Которое установит, что это он сам себя ударил в сердце пять р...
Министр армии США заявил о завышении цен со стороны ВПК на военное оборудование для Пентагона
Роман Ефимочкин
14:52
раньше карточки делали как произведение искусства.
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Иван-Абрамович Помидоров
14:52
Перепись дебилов, на overclockers.ru; Алескандр Индустриевич, Mekanika, inchaos75.
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
PanzerK
14:50
Да, всегда удивляло - почему на Radeon он всегда был без радиатора... с другой стороны у GeForce радиатор был, а дохли они куда чаще.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter