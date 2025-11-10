Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Глава BBC Тим Дэйви ушёл в отставку из-за отредактированной речи Трампа в новостной программе
Он работал в британской вещательной корпорации с 2005 года, потому что на канале вышла программа Panorama, где были смонтировала две части речи Трампа.

Генеральный директор Тим Дэви и глава отдела новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из BBC после того, как стало известно. что канал, предположительно, отредактировал речь Трампа перед штурмом Капитолия, введя зрителей в заблуждение.
Дэви и Тернесс объявили о своей отставке за день до того, как председатель BBC Самир Шах должен был выступить перед парламентским комитетом. С Шахом по этому вопросу (создание фейков) ранее связалась министр США по делам культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, которая в воскресенье в эфире BBC News назвала обвинения против телекомпании «чрезвычайно серьезными».

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что BBC вставила в свою новостную программу Panorama отрывки из речи Трампа, произнесённой 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия в Вашингтоне. В своей речи после поражения на выборах от бывшего президента Джо Байдена Трамп якобы заявил, что его обманом лишили победы, и поэтому его сторонники должны «сражаться как дьявол». В тот же день тысячи его сторонников штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

В неотредактированной записи речи Трамп в какой-то момент говорит: «Мы пойдём к Капитолию и поддержим наших храбрых сенаторов и представителей в Конгрессе». Гораздо позже Трамп заявил, говоря о результатах выборов, что что-то пошло не так, что этого не может быть, «и мы сражаемся, сражаемся как дьяволы». Однако в репортаже BBC эти два предложения были смонтированы в одну фразу, что создало впечатление, будто Трамп напрямую призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия.

Трампу в 2023 году были предъявлены обвинения, включающие в себя сговор с целью воспрепятствования проведению официального мероприятия и мошенничество против Соединенных Штатов. Однако после победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года спецпрокурор Джек Смит был вынужден прекратить уголовное дело.

Представитель BBC заявил, что Шах даст «подробный ответ» Комитету Палаты представителей по культуре и СМИ 10 ноября. Министр Нэнди выразила «уверенность», что руководство телекомпании «относится к этому вопросу со всей серьёзностью».

«Речь идёт не только о программе Panorama, но и о ряде других обвинений, самое серьёзное из которых заключается в системной предвзятости освещения BBC сложных тем», — пояснила министр культуры, СМИ и спорта.

В России также отреагировали на эти события. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что вещательная корпорация по-прежнему управляется правительством, которое нарушает права человека. Он сомневается в изменениях в политики BBC после уходя сотрудников.

Что касается Трампа, то президент поблагодарил в Truth Social газету The Telegraph за разоблачение сотрудников корпорации. Примечательно, что накануне экс-президент США Байден обрушился с критикой на Трампа, поскольку действующий президент США готов пренебречь Конституцией, верховенством закона и принципами демократии.

#россия #новости #сша #трамп #великобритания #bbc
Источник: bbc.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
3
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
1
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
5
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
2
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
1
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
Китайская компания вручила сотрудникам золотые клавиши для клавиатуры в честь Дня программиста
+
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Авторы ремейка «Готики» в свежем видео поведали о создании русской озвучки проекта
+
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2

Популярные статьи

«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
10
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
48
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
2
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
08:07
какие там зубы -вот смотри
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
TechnoReview
08:01
Последние два предложения просто вылюнулись твоим сознанием без логической связи?
Неочевидные альты с перспективой роста: 10 монет, которые могут накачать в этом бычьем цикле
[IRanPast]
07:55
Специалист попытался установить прошивку для материнской платы Asus Prime Z790-P WIFI, установленной в ПК от Corsair, при помощи файла, который он скачал с официального сайта Asus, но его постигла неу...
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
ИСКАНДЕР
07:35
Научись внятно строить предложения и над тобой не будут смеяться! )))
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
AndreySE-VL
07:10
Подкидывай!, чтобы из Валинора было видно! ))
В Новой Зеландии горит известный по съёмкам «Властелина колец» национальный парк Тонгариро
Алескандр Индустриевич
06:46
Так Чумбан с шарманкой и ручной обезьянкой сбежал. А ручная обезьянка у него это то же псих, Шешенбек. И как выяснилось в этой компании третий псих, Берни, так этот из себя шарманку изображает, потому...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
AndreY33_80
06:46
Так он с неё сбежал
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
06:44
Он ещё с шарманкой и ручной обезьянкой ходит. В психушке на него уже внимание не обращают.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
06:43
Хорошо горят? Дровишек подкинуть?
В Новой Зеландии горит известный по съёмкам «Властелина колец» национальный парк Тонгариро
ark-bak
05:40
Мягко стелит, да жестко спать.
Трамп анонсировал выплату гражданам США на сумму 2 тысячи долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter