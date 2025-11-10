Он работал в британской вещательной корпорации с 2005 года, потому что на канале вышла программа Panorama, где были смонтировала две части речи Трампа.

Генеральный директор Тим Дэви и глава отдела новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из BBC после того, как стало известно. что канал, предположительно, отредактировал речь Трампа перед штурмом Капитолия, введя зрителей в заблуждение.

Дэви и Тернесс объявили о своей отставке за день до того, как председатель BBC Самир Шах должен был выступить перед парламентским комитетом. С Шахом по этому вопросу (создание фейков) ранее связалась министр США по делам культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, которая в воскресенье в эфире BBC News назвала обвинения против телекомпании «чрезвычайно серьезными».

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что BBC вставила в свою новостную программу Panorama отрывки из речи Трампа, произнесённой 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия в Вашингтоне. В своей речи после поражения на выборах от бывшего президента Джо Байдена Трамп якобы заявил, что его обманом лишили победы, и поэтому его сторонники должны «сражаться как дьявол». В тот же день тысячи его сторонников штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

В неотредактированной записи речи Трамп в какой-то момент говорит: «Мы пойдём к Капитолию и поддержим наших храбрых сенаторов и представителей в Конгрессе». Гораздо позже Трамп заявил, говоря о результатах выборов, что что-то пошло не так, что этого не может быть, «и мы сражаемся, сражаемся как дьяволы». Однако в репортаже BBC эти два предложения были смонтированы в одну фразу, что создало впечатление, будто Трамп напрямую призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия.

Трампу в 2023 году были предъявлены обвинения, включающие в себя сговор с целью воспрепятствования проведению официального мероприятия и мошенничество против Соединенных Штатов. Однако после победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года спецпрокурор Джек Смит был вынужден прекратить уголовное дело.

Представитель BBC заявил, что Шах даст «подробный ответ» Комитету Палаты представителей по культуре и СМИ 10 ноября. Министр Нэнди выразила «уверенность», что руководство телекомпании «относится к этому вопросу со всей серьёзностью».

«Речь идёт не только о программе Panorama, но и о ряде других обвинений, самое серьёзное из которых заключается в системной предвзятости освещения BBC сложных тем», — пояснила министр культуры, СМИ и спорта.

В России также отреагировали на эти события. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что вещательная корпорация по-прежнему управляется правительством, которое нарушает права человека. Он сомневается в изменениях в политики BBC после уходя сотрудников.

Что касается Трампа, то президент поблагодарил в Truth Social газету The Telegraph за разоблачение сотрудников корпорации. Примечательно, что накануне экс-президент США Байден обрушился с критикой на Трампа, поскольку действующий президент США готов пренебречь Конституцией, верховенством закона и принципами демократии.