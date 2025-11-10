Это сотрудничество является ответом на растущий спрос на спутники наблюдения. Аппараты особенно будут востребованы вооруженными силами, а запуск первого спутника запланирован на 2026 год.

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе Rheinmetall и польско-финская компания ICEYE официально запустили новое совместное предприятие в Германии всего через пять месяцев после подписания соглашения. Компания ICEYE уже сделала спутниковый снимок нового предприятия. Источник: ICEYEВ мае 2025 года немецкая компания Rheinmetall и финско-польская ICEYE подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для укрепления сотрудничества и создания совместного предприятия по производству спутников с радиолокатором с синтезированной апертурой (РСА). 7 ноября стороны объявили о создании компании Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Штаб-квартира находится в Нойсе (Германия). Rheinmetall владеет контрольным пакетом акций в размере 60%. Согласно пресс-релизу, этот шаг является ответом на растущий спрос на спутники наблюдения, оснащенные технологией РСА. Они необходимы для вооруженных сил, которые получают доступ к разведывательным данным независимо от времени суток и погодных условий.

«Более 50% всех спутниковых снимков, которые в настоящее время получают над зоной конфликта в Восточной Европе, поступают со спутников ICEYE. Мы являемся основным поставщиком информации. Мы также сотрудничаем с НАТО в этом направлении», — заявил Рафал Моджевский, генеральный директор ICEYE.

Сотрудничество ICEYE и Rheinmetall началось в июне 2024 года. Тогда группа Rheinmetall объявила о своём вкладе в радиолокационную спутниковую группировку ICEYE. Сотрудничество усилилось в сентябре 2024 года, когда немецкая компания получила эксклюзивные права на дистрибуцию спутников для военных и государственных заказчиков в Германии и Венгрии.