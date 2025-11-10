Nasdaq зафиксировал худшую неделю с апреля из-за сомнений относительно чрезмерных инвестиций в ИИ и низкой прибыльностью. Похоже, самый большой ажиотаж вокруг ИИ закончился.

Бум в сфере ИИ привел к рекордному росту акций технологических компаний. Однако доверие инвесторов постепенно снижается. Как сообщает Wall Street Journal, на прошлой неделе индекс Nasdaq Composite упал на три процента. Это самое большое падение с момента объявления президентом Дональдом Трампом своего всеобъемлющего тарифного плана в апреле.

Индекс Nasdaq Composite, в который входят преимущественно технологические компании, долгое время выигрывал от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Теперь акции компаний начинают падать. Palantir потеряла 11% на завершившейся 9 ноября неделе, Oracle — 9%, а Nvidia — 7%. Акции Microsoft также значительно снизились — примерно на 4%.

Другие индексы также показали негативную динамику: S&P 500 вырос на 0,1% в пятницу, но завершил неделю снижением на 1,6%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2% в пятницу, но также завершил неделю снижением на 1,2%.

Для инвесторов самая большая проблема — оценить, сколько ещё денег компаниям, занимающимся ИИ, придётся потратить, прежде чем они наконец начнут получать прибыль. Только крупнейшие корпорации Кремниевой долины планируют вложить около 400 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в этом году. В следующем году ожидаются дальнейшие рекордные инвестиции. Они утверждают, что эти расходы необходимы для повышения эффективности инструментов ИИ.

Недавний квартальный отчёт Microsoft иллюстрирует, насколько высоки убытки OpenAI. Microsoft владеет 27% акций стартапа и поэтому раскрыла его финансовое положение. Согласно этому отчёту, убытки пионера в области ИИ в третьем квартале могут превысить 12 миллиардов долларов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сохраняет невозмутимость. Ему неважно, «тратит ли компания 50 миллионов или 50 миллиардов долларов в год», как он заявил в прошлом году на мероприятии в Стэнфордском университете.

Потенциальные психологические риски также всё чаще оказываются в центре внимания финансовых рынков. Аналитики Barclays недавно сослались на исследование, анализирующее устойчивую тенденцию к принятию моделей ИИ, и выразили обеспокоенность. Эксперты пришли к выводу: «Необходимо сделать больше для обеспечения безопасности моделей для пользователей».

Окупятся ли в конечном итоге миллиарды долларов инвестиций, пока неизвестно. В настоящее время есть много признаков того, что часть этих расходов может быть потрачена впустую.