Байден обрушился с критикой на Трампа, поскольку действующий президент США готов пренебречь Конституцией, верховенством закона и принципами демократии.

Экс-глава Белого дома Джо Байден обвинил своего преемника Дональда Трампа в разрушении демократии и верховенства закона, а также в том, что он ставит интересы миллиардеров выше общего блага. Байден видит в успехах демократов на выборах луч надежды в это трудное время.

После ухода с президентской гонки в прошлом году Байден редко появлялся на публике. И только теперь бывший президент США (2021–2025) обрушился с резкой критикой на Дональда Трампа. По сообщениям американских СМИ, 82-летний экс-президент заявил, что Трамп разрушил не только Белый дом, имея в виду строительство нового бального зала в этом здании, «но и Конституцию, верховенство закона и американскую демократию».

Сообщается, что во время своего выступления на мероприятии Демократической партии в Небраске бывший президент обратился напрямую к Трампу.

«Ваше поведение позорит нас как нацию», — цитирует его CNN.

Он также обвинил Трампа в том, что тот ставит интересы своих богатых союзников выше интересов американского народа.

«Вы работаете на нас, господин президент. Мы не работаем на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров», — сказал Байден.

Байден назвал победы демократов на выборах губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии, а также на выборах мэра Нью-Йорка в прошлый вторник светлыми моментами «в очень, очень тёмные времена». Он сказал, что этими голосами американский народ послал республиканцу Трампу определённый сигнал о несогласии с проводимой нынешней администрацией политикой.

Байден покинул свой пост в январе. С тех пор он лишь изредка появлялся на публике. Изначально он намеревался баллотироваться от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Однако в предвыборный год появились сомнения в его физическом и психическом здоровье. Под сильным давлением, в том числе со стороны собственной партии, Байден снял свою кандидатуру за несколько месяцев до выборов. В мае выяснилось, что у Байдена рак простаты.