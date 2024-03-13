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Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti

При выборе видеокарты нужно обращать внимание на количество видеопамяти, ведь у GeForce RTX 3070 Ti всего 8 Гб
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Вчера вечером мне написал мой знакомый, который долгое время работал в соседнем офисе, а 4 года назад переехал в Испанию. Там у его жены обнаружились родственники, которые помогли им встать на ноги. Ну а поскольку мой знакомый любитель компьютерных игр, то 5 лет назад он купил прокачанную версию GeForce GTX 1080 Ti. Время шло, мы иногда переписываемся, обсуждая криптовалюты и другие мелочи, но вчера он неожиданно заявил, что купил себе новую видеокарту. Очевидно, что доходы моего знакомого в Испании немаленькие, но сам он всегда был довольно жадным. Ну или виной всему прижимистая жена, которая не разрешала ему радовать себя правильными видеокартами. Например, указанную выше GeForce GTX 1080 Ti бедолага купил с премии, о которой жене ничего не сказал. Он целый год переживал о том, чтобы его супруга не пронюхала об обмане, а в итоге привык тратить на игры минимум. 

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Что же, совсем недавно его GeForce GTX 1080 Ti сгорела, а мой знакомый просил у меня совета, на тему того, что можно купить взамен. Я предложил ему несколько вариантов, но разговор на этом прервался. Мой знакомый сказал, что подумает, а пока денег на видеокарту всё равно нет. Каково же было моё удивление, когда он сообщил о покупке, выслав мне фотографию новенькой коробки GeForce RTX 3070 Ti. Где мой знакомый взял денег, я так и не узнал, но высказал всё, что я думаю об этой видеокарте. Парень был немного расстроен, но выбора у него всё равно не было, поскольку видеокарту он купил с американского сайта, а заниматься возвратом не хотелось. Я не буду рассказывать о всей нашей беседе, но напишу лишь о том, почему стоит обращать внимание на важные детали, даже когда стоимость той или иной видеокарты может казаться выгодной. 

Прежде всего отмечу, что вместе с GeForce GTX 1080 Ti был куплен монитор с разрешением 4К. Видеокарта некоторое время тянула все игры в сверхвысоком разрешении, но в последнее время уже не справлялась, вынуждая переходить на 2К. И всё же, у GeForce GTX 1080 Ti было 11 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3070 Ti получила только 8 Гб. В играх более новый графический чип обходит старый флагман NVIDIA с солидным отрывом, вот только такая видеокарта не подходит для игр в 4К. Если у вас есть монитор с разрешением 2К и выше, то вы можете попытаться поставить в компьютер видеокарту с 8 Гб видеопамяти. Вы удивитесь, но целый ряд новинок обязательно напишет о нехватке памяти. Оказывается, некоторые движки используют специфические алгоритмы, не обращая внимание на потенциальную производительность самой видеокарты. В таких случаях помогает только снижение настроек графики, хотят в 4К приходится ещё и сбрасывать разрешение дисплея. 

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Другого решение нет, а в итоге владельцы мониторов с разрешением 4К вынуждены ориентироваться на видеокарты с количеством видеопамяти больше 10 Гб. Лучше 16 Гб, где есть не только высокая производительность, но и достаточный запас прочности. Ну а у GeForce RTX 3070 Ti ничего из этого нет. В конце материала вы можете найти 6 ссылок на оптимальные процессоры и видеокарты, подходящие для сборки ПК под определённое разрешение. Здесь всё просто, ведь иногда нужно немного сэкономить, тогда как в других случаях приходиться переплатить или обратиться к продукции AMD. Варианты есть, но покупать видеокарты прошлого поколения с небольшим количеством видеопамяти я вам категорически не рекомендую. В итоге мой знакомый попросил меня назвать две видеокарты AMD и NVIDIA, которые нужно было бы купить вместо сомнительной GeForce RTX 3070 Ti. Давайте их и обсудим. 

Прежде всего я предложил остановиться на Radeon RX 7800 XT, которая отличается высокой производительностью, стоит порядка 60 тысяч рублей и имеет 16 Гб видеопамяти. Если бы я сегодня покупал новый компьютер, то ориентировался бы именно на эту видеокарту. Если с деньгами сложно, то можно обратить внимание на Radeon RX 6750 XT. Быстродействие здесь более скромное, но зато есть 12 Гб видеопамяти, которые позволят уйти от необходимости снижать настройки на пустом месте. Вытягивать все игры на максимальной графике Radeon RX 6750 XT уже не будет, но зато и стоит такая видеокарта на целых 15 тысяч рублей дешевле. Для меня выбор очевиден, но исключать экономный вариант всё же не стоит. 

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Ну и в качестве неплохой альтернативы я бы рекомендовал остановиться на GeForce RTX 4070 SUPER. Здесь 12 Гб видеопамяти, но по чистой производительности эта видеокарта слегка обходит Radeon RX 7800 XT. Если не проводить сравнение на процессоре за 40 тысяч рублей, то разница почти отсутствует, а это очень хорошая информация для фанатов продукции красного лагеря. GeForce RTX 4070 SUPER лучше себя показывает в трассировке луче и позволяет играть в 4К с помощью DLSS 3.0. Мне эта технология не нравится, но это только потому, что я знаю о её влиянии на изображение. Если не вдаваться в подробности, то путём небольшой потери качества картинки можно получить прирост количества кадров в секунду от 50%. А вот GeForce RTX 4060 Ti я бы покупать не стал. Здесь всё та же беда со скромными 8 Гб видеопамяти. Просто запомните, что для 2К и 4К нужно брать больше. Переплачивать за GeForce RTX 4090 с 24 Гб памяти не стоит, ведь это уже перебор. Компьютер должен радовать, а не представлять собой прожорливого монстра, который постоянно сжигает ваши накопления. GeForce RTX 4070 SUPER и Radeon RX 7800 XT легко справляются с любыми играми. Я не против того, чтобы снизить настройки с высоких на средние. Чаще всего разницу заметить трудно, а вот ваша кредитная карта или кошелёк точно почувствуют эту скрытую разницу. Мой знакомый продолжит сидеть с GeForce RTX 3070 Ti. По его словам, он планирует выставить её на продажу на вторичном рынке и присмотреться к GeForce RTX 4070 SUPER или Radeon RX 7800 XT. Деньги на покупку есть, нужно только договориться с женой. Впрочем, я уверен, что не один он страдает от таких сложностей. 

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видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3070 ti
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