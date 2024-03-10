Многие геймеры знают, что самое важное в компьютере – это видеокарта. Если сделать неверный выбор, то настройки графики придётся снижать до минимума, что самым негативным образом отразиться на качестве изображения. Важно следить за количеством видеопамяти, ведь в прошлом поколении NVIDIA не славилась щедростью, а в результате в продаже появилась GeForce RTX 3080, получившая всего 10 Гб видеопамяти. Для игр 2020 года такого количества хватало, но стоит учитывать, что подобные решения служат 4-6 лет, а ограничения не позволят этой видеокарте раскрыть потенциал в разрешении 4К в полном объёме.

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О видеокартах можно говорить долго, но многие геймеры забывают о важности выбора правильного процессора. Пожалуй, любую сборку следует начать с процессора, поскольку именно эта переменная определяет конечный потенциал вашего компьютера. Например, вы купили мощную видеокарту за 100 тысяч рублей, но пожадничали выделять слишком много денег на процессор. В результате добиться эталонных значений на видеокарте не выйдет, а всему виной неверный подход к выбору процессора. Сегодня мы изучим несколько наиболее интересных решений, которые подходят для создания ультимативного игрового компьютера. Проще говоря, каждый из перечисленных нами ниже процессоров подходит для игр в 4К, хотя потенциал и жизненный цикл у каждого из них разнится, о чём и поговорим ниже.

Начнём с самого быстрого игрового процессора на планете. Это 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D. Как вы уже могли заметить, стоит такое чудо инженерной мысли очень дорого, ну а в данном случае экономия не имеет никакого значения. Ryzen 9 7950X3D покупают те, кто планирует получить самый быстрый игровой ПК и не согласны на компромиссы. Обязательно возьмите хорошую материнскую плату, но не перестарайтесь. Процессор не поддерживает разгон, поэтому сам камень останется работать на штатных тактовых частотах. Под него можно взять систему жидкостного охлаждения, что сделает работу системы тихой и стабильной. В остальном Ryzen 9 7950X3D – это лучшее, что можно купить здесь и сейчас за деньги. Кстати, процессоры AMD любят быструю оперативную память, поэтому учитывайте эту переменную при выборе ОЗУ.

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Бывают случаи, когда вам требуется просто очень быстрый компьютер, но игровые задачи не выходят на первый план. В этом случае можно остановить выбор на Ryzen 9 7950X. Это ещё один очень быстрый камень от тётушки Су, который будет справляться с любыми задачами. 16-ядерный процессор сможет раскрыть потенциал любой видеокарты и будет служить вам как минимум 4 года. А вообще не все геймеры, собирающие компьютеры для 4К представляют собой сумасшедших миллионеров. Иногда нужен просто быстрый игровой ПК, а значит экономия не повредит. Если это ваш случай, то стоит обратить внимание на Ryzen 9 7900X. Камень получил 12 ядер и обладает довольно серьёзной производительностью. Для любых требовательных задач его производительности будет достаточно, а с видеокартой за 100 тысяч он полностью раскроет свой потенциал. Можно взять графический чип и дороже, но в данном случае мы говорим о скоростном экономном варианте для массового потребителя.

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Ну и обойти вниманием Ryzen 7 7800X3D мы не можем. Это второй по быстродействию игровой процессор на рынке. Стоит помнить, что камень сильно уступает указанным выше решениям в рабочих задачах, где его производительность не такая высокая, как у Ryzen 9 7900X. 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D уже много месяцев подряд занимает первые строчки самых продаваемых процессоров на американском и немецком рынках. Геймеры оценили простоту использования камня, ведь он не требует дорогую материнскую плату за счёт заблокированного множителя. Разгонять Ryzen 7 7800X3D нельзя, но можно поставить быструю оперативную память типа DDR5-6400. Если вы планировали собрать игровой ПК для 4К, то берите Ryzen 7 7800X3D, поскольку он одинаково хорошо тянет видеокарты за 230 тысяч и 100 тысяч рублей.

На этом можно было бы закончить, но нас читают фанаты Intel, которые окажутся недовольны. Что же, вы можете купить Core i9-14900K, представляющий собой самый быстрый процессор для рабочих нагрузок. Уже вскоре в продажу поступит Core i9-14900KS, тактовая частота которого будет ещё выше, но пока флагман Intel отлично вписывается в игровую сборку для энтузиастов. Как вы уже поняли, камень уступает Ryzen 9 7950X3D в игровых сценариях, но зато превосходит его в рабочих нагрузках. Каждый из процессоров имеет право на существование, тем более, что Core i9-14900K ещё и отлично разгоняется. Купите дорогую систему жидкостного охлаждения, достойную материнскую плату и запаситесь терпением. Не исключено, что ваш камень сможет достичь новых высот, что позволит увеличить конечную производительность до 10%.

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Кстати, вы также можете взять два флагмана Intel прошлых поколений. Все они работают на платформе LGA1700 и позволяют неплохо сэкономить. Например, можно приобрести Core i9-13900KF или Core i9-12900KF. Вся пикантность ситуации с более новым Core i9-14900K заключается в том, что он почти не отличается по реальным показателям в играх от своих предшественников. Высокие тактовые частоты дают прибавку в некоторых сценариях (по большей части синтетические тесты и рабочие задачи), но в целом разница такая несущественная. Это значит, что вы можете смело брать Core i9-12900KF, сэкономив почти 20 тысяч только на процессоре. Если не заниматься разгоном и купить не самую дорогую материнскую плату, то можно перекинуть эти 30 тысяч на видеокарту, что позволит получить серьёзную прибавку к фрамрейту. Мы вас не агитируем, но считаем необходимым заранее предупредить о такой возможности. Добавим, что уже в 2024 году выйдут новые серии процессоров Intel и AMD. Синие предложат новый сокет, а значит в будущем вам придётся менять не только сам камень, но и материнскую плату. А вот красные останутся на том же сокете АМ5. Это хорошие новости для фанатов тётушки Су, у которых всегда есть возможность дополнительной экономии. К примеру, если вы сегодня купили Ryzen 7 7800X3D, то через пару лет можете заменить его на Ryzen 7 9800X3D, ощутимо увеличив быстродействие с минимальными затратами. С Core i9-14900K такой фокус не пройдёт.

А вот покупать Core i7-14700K мы вам настоятельно не рекомендуем. Указанный выше Core i9-12900KF демонстрирует примерно аналогичную производительность, но стоит дешевле на целых 10 тысяч рублей. Что до Core i7-13700KF, то его быстродействие также соответствует флагману 12-го поколения, а цена почти не отличается. Мы не видим причин покупать Core i7-14700K и Core i7-13700KF здесь и сейчас, ведь в продаже есть более интересные варианты. И вообще Ryzen 7 7800X3D выглядит более привлекательно, а его покупка позволит собрать более скоростную систему за меньшие деньги. Core i7-13700KF больше подходит для любителей разгона, которым сам процесс важнее результата. Ну а Core i7-14700K слишком дорогой, чтобы его рекомендовать. Почитать о лучших видеокартах для игр в разрешении 4К вы можете в нашем материале по ссылке.