Существует большая и довольно сложная градация мониторов на основе разрешающей способности. Чаще всего мы используем понятия: 4К, 2К и 1080р, но многие эксперты не согласны с таким упрощением. Всё дело в том, что производители мониторов постоянно экспериментируют, а на выходе получаются нестандартные размеры матриц и нетипичное разрешение дисплея. Кто-то хочет таким образом набрать больше очков и привлечь внимание потребителей, тогда как для других это очередная возможность занять новую нишу на рынке. Как бы там ни было, но к разрешению 2К так или иначе принято относить 2560х1440р, 2560х1600р и даже 2560х1080р. Путём обычного умножения мы видим, что в первом случае получается 3 Мп (мегапикселя), во втором – 4 Мп, ну а в третьем – около 2.7 Мп. Для сравнения относящееся к 4К разрешение 3840х2160р имеет плотность 7.5 Мп.

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Если судить по статистике Steam, то в настоящее время меньше 6% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 4К, тогда как все три указанных выше для 2К распространены среди 23% любителей компьютерных игр. Народное 1920х1080р занимает порядка 60% рынка, а значит пока является доминирующим. Всё это информация к размышлению, доказывающая один простой факт: перспектив для 4К пока нет, поскольку видеокарты дорогие, а вот 2К стремительно занимает позиции, которые высвобождаются после снижения популярности менее высоких разрешений. Таким образом, если вы хотите собрать новый компьютер, то исходите из того, что он должен тянуть все игры именно в 2К, подбирая соответствующий монитор. Ну а поскольку мы уже изучили оптимальные видеокарты для 2К, то самое время разобраться в процессорах, которые подходят для создания перспективного игрового ПК.

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Начнём с продукции красного лагеря. Пожалуй, лучше всего купить процессор Ryzen 7 7700X, который не только отлично справляется с играми, но и хорошо себя показывает в рабочих дисциплинах. До 16-ядерных флагманов этому камню далеко, но мы и не предъявляем к нему повышенных требований. Помните, что для Ryzen 7 7700X необходима материнская плата на базе новой платформы АМ5. Кроме того, для него не подойдёт чипсет А620, поскольку там действуют ограничения по питанию. Оперативная память под такой процессор стоит недёшево, а в результате сборка будет довольно дорогой. Ну а поскольку Ryzen 7 7700X основан на новом сокете, то вы можете не беспокоится о его жизненном цикле. Это хорошая информация, которая важна для тех, кто привык делать апгрейд компьютера спустя несколько лет. В качестве альтернативы можно обратить внимание на процессор Ryzen 7 7700. Под него стоит взять недорогую материнскую плату, а в целом падение быстродействия окажется некритичным. Это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, но не потерять высокую производительность системы.

Ну или вы можете купить Ryzen 7 5700X3D. Данный камень подойдёт тем, у кого уже есть компьютер на базе процессора AMD с сокетом АМ4. Вам потребуется просто заменить камень и скачать новую прошивку, после чего быстродействие системы станет намного выше. Многое зависит от того, какой камень в настоящее время там стоит, ну а по сравнению с Ryzen 5 1600 прирост fps в играх окажется в 2 раза выше. Ryzen 7 5700X3D по скорости примерно такой же быстрый, как и Ryzen 7 7700X, но не имеет перспектив апгрейда компьютера, поскольку основан на старой платформе. Именно поэтому Ryzen 7 5700X3D лучше подходит для апгрейда или для экономной сборки. Оперативная память DDR4 и материнская плата для этого камня будет стоить значительно дешевле. Кстати, Ryzen 7 7700X ощутимо быстрее в рабочих задачах, поэтому программистам лучше присмотреться к камню нового поколения.

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Кроме того, вы можете присмотреться к Ryzen 9 5900X. За счёт наличия 12-ти ядер он способен обходить Ryzen 7 7700X в рабочих задачах, но немного уступает этому камню в игровых дисциплинах. Что бы вы не выбрали, важно уделять внимание видеокарте, но в целом все указанные камни покажут себя с лучшей стороны. Для бюджетной сборки в 2К можно купить Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерный процессор прошлого поколения, который порядком устарел и привлекает только финансовыми выгодами. Если вы не планируете покорять игровые вершины и собираете недорогой ПК для разрешения 2К, то Ryzen 7 5800X станет оптимальным решением для вашей задачи.

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Как вы уже могли ранее слышать, процессоры Intel последних поколения сильно переоценены и уступают AMD по показателю соотношения стоимости и быстродействия. Например, самым недорогим решением для 2К может стать Intel Core i7-12700F. Он примерно соответствует Ryzen 7 5800X, но обойдётся дороже в сборке. Есть более скоростной Core i7-13700F, но платить за такой камень почти 36 тысяч рублей решатся немногие. Сборка на Ryzen 7 5700X3D окажется намного дешевле, а по скорости оба камня будут примерно равны. В сторону Core i7-14700F даже не смотрите, поскольку стоимость его находится за пределами разумного.

Есть ещё Core i5-14600KF, который понравится любителям разгона. По скорости этот камень примерно равен Core i7-13700F, но за счёт повышения тактовых частот способен выйти вперёд. Стоит учитывать, что придётся купить флагманскую материнскую плату и дорогую оперативную память, что увеличит конечную цену компьютера на 30-40 тысяч рублей. С точки зрения логики покупка Core i5-14600KF не имеет никакого смысла, но оверклокеры точно оценят потенциал данного камня. Немного скромнее себя покажут Core i5-12600K и и Core i5-13600K. Самое главное не смотреть на количество ядер в современных процессорах Intel. Например, в том же Core i5-14600KF вас поджидает целых 20 ядер, из которых рабочих всего 6. По факту, это всё тот же Core i5-12600K, но с большим количеством малых ядер. Эффективности в рабочих задачах и играх от малых ядер нет, поэтому не стоит поддаваться на маркетинговую политику Intel. Core i5-12600K всё ещё может вытягивать видеокарты для разрешения 2К, но жизненный цикл у него примерно такой же небольшой, как у указанного выше Ryzen 7 5800X. Оба камня позволяют сэкономить на сборке и до сих пор пользуются спросом. Как вы уже поняли, плохих процессоров для разрешения 2К нет, ведь самая главная переменная – это ваши финансовые возможности и запросы. Если проблем с деньгами нет, купите Ryzen 7 7700X, который не имеет недостатков. Во всех остальных случаях думайте сами. В ближайшие дни мы предложим вашему вниманию несколько материалов, позволяющий подобрать оптимальную видеокарту для того или иного процессора. Пока же обращайте внимание на то, какой результат вам нужен, ведь тот же Ryzen 7 5700X3D может стать лучшим подарком для геймера, но не подойдёт для вычислительных задач.