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Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р

Сколько стоит видеокарта для игр в народном разрешении, и что из всего многообразия выбрать? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашем материале
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Впервые о массовом переходе на игры в разрешении 4К заговорили в 2018 году. Именно тогда в продажу поступила серия видеокарт GeForce RTX 20. NVIDIA активно продвигала идею о том, что время сверхвысокого разрешения пришло, вот только стоимость GeForce RTX 2080 оказалась слишком высокой для большинства геймеров. Менее скоростные видеокарты с высоким разрешением не справлялись, а в итоге второе пришествие 4К ожидалось в рамках серии GeForce RTX 30. Увы, но и в 2020 году проще не стало. Кто-то винит в этом майнеров, которые раскупили все видеокарты, но мы полагаем, что NVIDIA изначально лукавила, поскольку не предлагала достаточно большого прироста быстродействия в среднем ценовом сегменте. 

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Например, популярная GeForce RTX 3060 за 330 долларов примерно равна по производительности GeForce RTX 2060 Super, которую годом ранее предлагали за 400 долларов. В рамках серии GeForce RTX 40 прироста быстродействия в среднем и средневысоком ценовых сегментах и вовсе не было, поэтому можно смело сказать о том, что 4К остаётся недоступным для 95% всех любителей компьютерных игр. Перспективным считается 2К, но стоимость видеокарт здесь стартует с 500 долларов, а это очень плохая новость для тех, кто собирает игровой компьютер на 3-4 года. Именно поэтому наиболее оптимальным остаётся разрешение 1080р. Если вы сравните одну и ту же игру на разных мониторах в разрешении 1080р и 4К, то действительно увидите большую разницу. Во втором случае картинка будет более впечатляющей, но стоимость сборки здесь окажется в 3-4 раза выше. Поскольку среди наших читателей миллионеров не так много, то мы предлагаем обсудить несколько оптимальных видеокарт для народного разрешения. Если вас интересуют видеокарты для других разрешений, то переходите по ссылкам: 2К и .

Давайте начнём с Radeon RX 6650 XT. Если вам лень читать весь текст, то можете остановиться на этой видеокарте, поскольку она обладает лучшим соотношением между стоимостью и производительностью на рынке. Несмотря на то, что видеокарта принадлежит к прошлому поколению, она без особых трудностей справляется с любыми требовательными играми в 1080р. Жизненный цикл у неё максимальный из возможного, поскольку она поддерживает технологию масштабирования, а значит будет оставаться актуальной даже через 3 года. При этом Radeon RX 6650 XT потребляет немного энергии и хорошо себя покажет даже не с самыми мощными процессорами. Позволить себе такую видеокарту могут все работающие геймеры. Ну а студентам и школьникам советуем лучше учиться, чтобы у родителей появилось желание вас порадовать. 

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Немного дороже, но и быстрее Radeon RX 6700 XT. Эту видеокарту можно рекомендовать даже для 2К, но рассчитывать на длительный жизненный цикл в высоком разрешении не приходится. Среди сильных сторон этой видеокарты можно отметить 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Сегодня в данном ценовом сегменте по большей степени встречается 128-битная шина, где пропускная способность памяти ниже. Radeon RX 6700 ХТ понравится самым требовательным геймерам, ведь пока не придумали игру, которая в разрешении 1080р была бы способна загрузить эту видеокарту. Как вы уже заметили, за такое удовольствие придётся заплатить 40 тысяч рублей, а значит видеокарта подойдёт далеко не всем. 

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Вообще, есть ещё Radeon RX 7600, которая вышла относительно недавно, но оказалась примерно равна по скорости с Radeon RX 6650 XT. Перед вами попытка AMD сэкономить. Похоже, фокус не удался, ведь Radeon RX 7600 не пользуется спросом и считается провальной. Не помогает даже снижение стоимости, ведь геймеры не любят, когда их пытаются обмануть. Ну и к пантеону игровых примыкает Radeon RX 6500 XT. По большей части эта видеокарта хорошо справляется с шутерами и онлайн-играми. Требовательные новинки последних лет она если и сможет запустить, то в 720р на средних настройках, поэтому к геймерским её мы относить не станем. Просто помните о том, что такая видеокарта есть, ведь она легко тянет популярные стрелялки в 1080р@60 fps.

Что до NVIDIA, то и здесь есть свои герои и аутсайдеры. Самой медленной видеокартой, которую мы вам можем порекомендовать, является GeForce GTX 1650. Она примерно равна по скорости с Radeon RX 6500 XT, что делает её подходящей только для части любителей компьютерных игр. Если вы изначально планировали играть в требовательные новинки и блокбастеры, то лучше немного подкопить, ведь GeForce GTX 1650 не сможет справляться с этими играми в 1080р. 

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Самая недорогая видеокарта, которая подходит для новинок в 1080р – это GeForce GTX 1660 SUPER. Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA прекратила производство графических чипов серии GeForce GTX 16, а значит уже вскоре GeForce GTX 1660 SUPER исчезнет из продажи. Инсайдеры полагают, что случится это в ближайшие 2 месяца, ну а мы рекомендуем вам задуматься о том, стоит ли вообще экономить 2-3 тысячи рублей. Обратите внимание, что за 25 тысяч в продаже доступна GeForce RTX 3050. Эта видеокарта не только новее, но и содержит 8 Гб видеопамяти. Для 1080р это непринципиально, но всё равно приятно за ту же сумму получить небольшой бонус. Назвать GeForce RTX 3050 оптимальным решением для 1080р мы не можем, поскольку она не вытягивает все игры на максимальных настройках. Мечтать о трассировке лучей и вовсе не приходится, хотя ни одна из указанных нами сегодня видеокарт не способна обеспечить приличную производительность в трассировке лучей. GeForce RTX 3050 относительно недорогая и в целом подходит для игр, на этом её положительные стороны заканчиваются. 

В данном сегменте есть всего 2 видеокарты NVIDIA, которые подходят для любых игр в 1080р. Это GeForce RTX 3060, которая принадлежит к прошлому поколению и GeForce RTX 4060, появившаяся на рынке в 2023 году. Как вы уже могли прочесть выше, новинка не принесла прироста быстродействия, тогда как GeForce RTX 3060 имеет на целых 4 Гб памяти больше. Между тем на стороне GeForce RTX 4060 технология масштабирования третьего поколения, а в итоге между видеокартами наблюдается паритет. Мы рекомендуем брать ту, что дешевле и не забивать себе голову глупостями. DLSS 3.0 – это не панацея, а переплачивать за воздух в вентиляторах – это верх глупости. Добавим, что игры в 1080р на максимальных настройках графики тянут и другие видеокарты, принадлежащие к прошлым поколениям. Например, GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 2060 Super. У AMD – это Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 ХТ. Даже старушка GeForce GTX 1080 Ti без проблем справится с поставленными задачами. По большей части такие видеокарты вы можете встретить на вторичном рынке. Иногда в магазинах доступны восстановленные варианты. Покупать или нет – это вы решайте самостоятельно. Чаще всего цены на вторичном рынке ниже, но ощутимо выше и риски. Вам могут подсунуть подгоревшую видеокарту, которая последние 4 года копала криптовалюту на ферме в режиме 24/7. Далеко не все видеокарты выдерживают такой суровый график, а значит иногда проще купить новый графический чип в магазине, чем подвергать себя дополнительному риску. Помните, что в магазине вам дают гарантию, тогда как незнакомый майнер даже не будет отвечать на ваши звонки с претензиями. 

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