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Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К

Требования к играм постоянно растут, а сегодня старые видеокарты уже не могут тянуть популярные новинки в 2К
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Судя по всему, рынок настольной графики восстанавливается после масштабного падения 2022 года. Очевидно, что главная причина резкого снижения продаж заключалась в сокращении майнинговых мощностей. Криптовалюты начали дешеветь, а отказ от добычи в рамках токена Ethereum привёл к резкому падению доходов. Даже сегодня многие фермеры копают в минус, надеясь отбить инвестиции после очередного витка подорожания криптовалют. Ну а поскольку майнеры с рынка ушли, цена начали возвращаться в норму. На самом деле нормой GeForce RTX 4060 назвать трудно, поскольку вместо прироста производительности нам оставили высокие цены без шансов на прибавку к fps. И всё же, геймеры всё более охотно покупают новые видеокарты, что позволило AMD отгрузить на 117% продукции больше, чем годом раньше. 


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Скорее всего, цены уже никогда не будут прежними, а значит нам придётся привыкать к тому, что за флагман просят 230 тысяч рублей, а предтоп стоит 140 тысяч рублей и дороже. Вчера мы изучали оптимальные видеокарты, которые подходят для мониторов с разрешением 4К. Если вы сделали глупость, купив такой монитор, то остаётся только потратиться на развлечения. Что до тех, у кого разрешение дисплея не превышает 2К, то сегодня мы рассмотрим несколько перспективных видеокарт. Договоримся сразу, что останавливаться на решениях прошлого поколения мы не будем (почти). В некоторых случаях разница в быстродействии не большая, но встретить такие видеокарты по вменяемой стоимости крайне сложно.

Если вы ищете лучшую видеокарту для игр в 2К, то стоит остановиться на GeForce RTX 4070 SUPER. Она самая быстрая в нашей подборке и точно понравится, как обычным геймерам, так и энтузиастам. NVIDIA выпустила эту видеокарту в январе, порадовав любителей компьютерных игр приростом 10% к обычной версии GeForce RTX 4070. Цена осталась на уровне 600 долларов, но в России полупроводниковые изделия традиционно дороже. При переводе с евро (а именно так поступают российские продавцы) с добавлением налогов получается не так уж и много, поэтому мы советуем вам обратить внимание именно на GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти, что можно назвать достаточным на данный момент. Скорее всего, даже в 2026 такая видеокарта будет полностью устраивать владельцев мониторов с разрешением 2К, а значит жизненный цикл у неё максимально долгий. 

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По непонятной причине в российской рознице Radeon RX 7800 XT стоит довольно дорого. Перед нами лучшая видеокарта для 2К в мире, по мнению целого ряда зарубежных аналитиков. Всё дело в том, что купить Radeon RX 7800 XT в США вы можете за 530 долларов, тогда как в России она стоит столько же, как и указанная выше GeForce RTX 4070 SUPER. Не исключено, что мы видим искусственное повышение цены, но в данном случае это уже не важно. Покупать или нет Radeon RX 7800 XT – это ваш выбор. Она немного медленнее зелёной конкурентки, но зато предлагает 16 Гб видеопамяти. В большинстве игр без использования самых быстрых процессоров разница будет сводиться к 5%, а в итоге всё не так плохо, как может показаться. Кстати, в США это одна из самых популярных видеокарт на рынке, тогда как российские геймеры не имеют возможности купить Radeon RX 7800 XT по разумной цене. 

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Если вы хотите сэкономить, то можете обратить внимание на Radeon RX 7700 XT. Она на целых 10 тысяч дешевле, но всё ещё способна запускать все игры в 2К на высоких настройках графики. В США стоимость её недавно была снижена до 420 долларов, ну а до России такие скидки пока не дошли. Radeon RX 7700 XT предлагает 12 Гб видеопамяти и обладает высоким игровым потенциалом. Если не гнаться за максимальными настройками, то она будет радовать вас очень много лет, выдавая приличную картинку и солидное количество кадров в секунду. Ну или купите Radeon RX 6750 XT. Это видеокарта предыдущего поколения, которая почти не отличается от Radeon RX 7700 XT по скоростным характеристикам. Получается, что вы можете сэкономить, но получить примерно такой же уровень производительности. Многие геймеры покупают для разрешения 2К и менее скоростные решения, но мы советуем вам не разменяться. Как вы могли заметить сегодня, требования к играм постоянно растут, ведь даже Horizon Forbidden West для максимальных настроек в 2К хочет получить Radeon RX 6800. Даже Radeon RX 7700 XT немного медленнее, а значит говорить о менее производительных решениях нет никакого смысла. 

Ну и завершим наш список на GeForce RTX 4060 Ti. Увы, но это самая медленная видеокарта из тех, что вы можете купить для 2К. Она уступает Radeon RX 7700 XT, а её единственное преимущество заключается в относительно низкой стоимости. GeForce RTX 4060 Ti стала жертвой тотальной жадности NVIDIA и может предложить скромные 8 Гб видеопамяти. В интернете есть тесты, доказывающие простой факт: в разрешении 2К нужно хотя бы 10 Гб памяти. Это значит, что уже сегодня есть игры, в которых выставить высокие настройки графики вам не удастся. GeForce RTX 4060 Ti подходит для массовых проектов, но плохо справляется с фирменной трассировкой лучей. В этом случае разрешение придётся выставить на 1080р, тогда как в требовательных играх 2025 года вам придётся задействовать технологию масштабирования. DLSS 3 – это не панацея, ведь картинка становится хуже. Не забывайте, что идеальных видеокарт не существует. Radeon RX 7800 XT за 50 тысяч смотрелась бы гораздо лучше, не говоря уже о том, что Radeon RX 7700 XT должна стоить не больше 40 тысяч рублей. Просить за GeForce RTX 4070 SUPER больше 500 долларов – это настоящее преступление, вот только Дженсен Хуанг не слышит наших с вами возмущений. NVIDIA контролирует рынок настольной графики, поэтому ждать скидок мы вам не рекомендуем. Если хотите подождать до следующего поколения видеокарт, то мы не против. Как правило, новые продукты вызывают разочарование, поскольку либо дороже, либо не приносят прироста к скорости. На эту тему мы поговорим в одном из следующих материалов, а по поводу оптимальных видеокарт для 2К нам сказать больше нечего. 

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