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Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р

Следует обращать не только на стоимость процессора, но и на цену материнской платы с оперативной памятью, поскольку эти комплектующие могут изрядно опустошить ваш кошелёк
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Согласно данным игрового магазина Steam, порядка 60% всех геймеров владеют компьютерами с мониторами 1080р. Стоит помнить, что примерно 8% любителей компьютерных игр и вовсе сидят на мониторах с низкой разрешающей способность, а в итоге можно сделать вывод, что около 70% геймеров не нуждаются в мощных комплектующих. Этим людям не требуются видеокарты за 100 тысяч рублей, ведь разница между GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4060 на мониторе с разрешением 1080р будет не очень заметна. Теоретически, вы увидите более высокий фрамрейт, вот только такие глупости интересны гикам и любителям синтетических тестов, тогда как для массового потребителя важна визуальная часть. 

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Ну а поскольку большей части наших читателей не нужна мощная видеокарта, то нет никакого смысла собирать производительный игровой компьютер. Что же, давайте посвятим немного времени разбору процессоров, которые могли бы стать основной для недорогой игровой системы. Остановимся на моделях Intel и AMD, а также рассмотрим новые и прошлые поколения продукции обеих компаний.

Начнём с Ryzen 7 5700X, который является самым дорогим из представленных сегодня процессоров. Цена оправдана наличием 8 производительных ядер, ну а скорости достаточно для раскрытия любой видеокарты до 50 тысяч рублей. Обычно для народного разрешения ничего дороже не берут, а значит наш Ryzen 7 5700X будет чувствовать себя отлично. Существует два варианта сборки на данном процессоре. Первый представляет собой апгрейд уже существующего ПК. Например, у вас есть готовая система на базе старого процессора на платформе АМ4, а значит путём замены на Ryzen 7 5700X можно получить ощутимый буст. Ну или вы с нуля собираете новый компьютер на базе этого процессора, экономя за счёт возможности купить недорогую материнскую плату и дешёвую оперативную память. 

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Ryzen 7 5700G понравится тем, кто не слишком много времени уделяет играм. Новые блокбастеры камень не потянет, но зато отлично справится с GTA 5 и популярными стрелялками. Процессор также имеет 8 ядер, ну а его главный плюс заключается в том, что вам не понадобится покупать видеокарту. Встроенный графический чип будет справляться с указанными выше играми, что точно пойдёт на пользу вашему кошельку. 

Ну и настоящим бестселлером в данном сегменте остаётся Ryzen 5 5600X. Многие эксперты полагают, что в настоящее время нужно брать более дорогие процессоры. Возможно, когда речь идёт об энтузиастах, то это хорошее решение, вот только большая часть геймеров после покупки компьютера забывает о необходимости апгрейда до тех пор, пока железо не превращается в металлолом. Если вы поставите на ваш Ryzen 5 5600X видеокарту уровня GeForce RTX 4060, то получите оптимальную игровую станцию, способную вытягивать все требовательные игры в разрешении 1080р на высоких графических настройках. 

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Экономные геймеры могут присмотреться к Ryzen 5 5500. Это один из самых недорогих процессоров, которые мы только можем порекомендовать для 1080р. Учитывайте, что у каждого продукта есть свой жизненный цикл, ну а у Ryzen 5 5500 он минимальный. Камень может стать оптимальным решением для обучения, когда требуется купить компьютер для школьника. Для развивающегося ума блокбастеры и требовательные новинки всё равно не полезны, ну а мощности процессора будет достаточно для решения повседневных задач. За счёт использования платформы АМ4 затраты на компьютер снижаются, а в итоге можно рассчитывать на сбалансированную бюджетную сборку. 

Отличным спросом пользуется Ryzen 5 7500F. Камень расходится как горячие пирожки, что немного расстроит тех, кто хочет сэкономить. Всё дело в том, что он относится к последнему поколению, а значит построен на сокете АМ5. Это также значит, что вам потребуется материнская плата и оперативная память, цены на которые выше, чем на аналоги под АМ4. К счастью, Ryzen 5 7500F нетребовательный и будет работать даже на бюджетном чипсете А620. В конечном итоге вы получаете доступ к самой новой платформе, а также шанс усилить сборку в будущем за счёт замены процессора. В каждом предложенном варианте есть свои плюсы и минусы, ну а мы также предлагаем присмотреться к продукции Intel.

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Всё ещё хорошо продаётся Core i5-12400. За счёт того, что процессоры Intel в данном сегменте практически не увеличивают прирост быстродействия между поколениями, Core i5-12400 подходит для любых игр, где сможет вытягивать видеокарты уровня GeForce RTX 4060. Это первое поколение на платформе LGA1700, но есть и более новые камни. Например, Core i5-13400, стоимость которого явно не соответствует его производительности. В данном случае причина такой неразумной цены заключается в наличии 10 ядер. Неподготовленным покупателям Core i5-13400 кажется крайне быстрым, но многие не подозревают, что дополнительные 4 ядра здесь установлены для количества и выполняют исключительно маркетинговое значение. Переплачивать за этот процессор мы не советуем, ведь Core i5-12400 ничем не хуже. 

Если возникает необходимость взять менее производительную систему, то на помощь придёт Core i3-12100F. Это игровой процессор Intel, который вытянет многие популярные видеокарты в 1080р. Не ждите от камня чудес, но его точно хватит для любых задач на ближайшие пару лет. Core i3-12100F идеально впишется в игровую сборку для школьника или студента, где главная скрипка отводится видеокарте. Помните, что ставить на этот процессор мощный графический чип не имеет значения, поскольку он не способен раскрыть потенциал современных видеокарт для энтузиастов. Ну а Core i3-14100F обходите стороной. Почему данный процессор такой дорогой, вам не скажет никто. За эту сумму есть несколько более производительных решений, который намного лучше впишутся в игровую сборку. По непонятной причине, Core i3-14100F пользуется спросом, а значит и мы не можем обойти этот камень стороной. В продаже есть и другие предложения, которые в меньшей мере подходят для создания игрового ПК. Некоторые из них могут быть вполне интересными, но текущие цены не позволяют нам их указать в данном материале. В конечном итоге геймеры всегда исходят из соотношения цены и стоимости, а особенно это касается любителей компьютерных игр с мониторами 1080р. Как вы уже поняли, требования здесь не высокие, а значит можно потратить мало, но получить довольно приличную картинку. Если вас интересуют подборки оптимальных видеокарт и процессоров для 4К и 2К, то переходите по ссылкам ниже. Цены в магазине могут не соответствовать указанным нами, что происходит это из-за корректировки поставок и продаж в реальном времени и контролируется конечным продавцом. 

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