Известно, что большая часть геймеров не утруждает себя слишком подробным изучением характеристик видеокарт. Многие знают о существовании продукции NVIDIA и с сомнением относятся к видеокартам AMD. Во время выбора подходящей модели любители компьютерных игр ориентируются на количество видеопамяти и цену, решительно игнорируя все остальные параметры. Часто в продаже можно встретить более или менее выгодные решения, но маркетинговая составляющая оказывает сильное влияние на неподготовленных геймеров.

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В результате мы наблюдаем повышенный спрос на продукцию NVIDIA, тогда как видеокарты производства AMD пылятся на складах. Отчасти вина за это лежит на Лизе Су, которая уже много лет оказывается неспособна вывести графические подразделение из тени. Как бы там ни было, но далеко не все любители компьютерных игр знают о самом простом способе выбора видеокарты. Сегодня мы поговорим о зависимости между разрешением дисплея и мощностью графического чипа. Без знания такой зависимости можно совершить массу ошибок, а после этого смотреть на слайд-шоу и смазанную картинку на низких настройках графики.

В данном материале коснёмся разрешения 4К. Принято начинать с народного 1080р, но эту тему мы разберём в одном из следящих материалов. Давайте начнём с Radeon RX 7900 XTX. Что бы там не писали скептики, но это одна из лучших видеокарт AMD за последнее десятилетие. Прежде всего она очень быстрая и способна тянуть любые игры в 4К на самых высоких настройках графики. Никаких компромиссов, ведь здесь доступны 24 Гб видеопамяти и 384-битная шина памяти. Мало того, за такое удовольствие вы заплатите чуть меньше 115 тысяч рублей. Рекомендованная стоимость превышает 1000 евро, ну а здесь у нас приблизительно такая же цена, как и в европейских странах. Обратите внимание, что дефицита Radeon RX 7900 XTX нет, а перед нами самый дешёвый флагман на рынке.

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Для сравнения за GeForce RTX 4090 придётся заплатить в 2 раза дороже. Что любопытно, геймеры более охотно покупают флагман NVIDIA, а ведь разница между видеокартами не превышает 15%. Аналитики пишут, что флагман должен быть только один. Может и так, но когда у вас просят ещё 115 тысяч рублей за скромные 10-15%, то только настоящий фанат дядюшки Хуанга станет платить такую сумму. В комментариях вы часто можете прочесть о неких продвинутых технологиях NVIDIA, которые на целую голову превосходят решения конкурентов. Увы, но всё это выдумки маркетологов, которые превратились в красивую легенду. В трассировке лучей GeForce RTX 4090 действительно быстрее Radeon RX 7900 XTX, но это экстремальный режим, визуальная составляющая которого сильно переоценена. Если вы планировали купить самую быструю видеокарту для игр в разрешении 4К, то берите Radeon RX 7900 XTX. GeForce RTX 4090 подходит только миллионерам, тогда как разумные геймеры делают наиболее выверенный выбор. К сожалению, флагман NVIDIA не славится оптимальным соотношением между стоимостью и быстродействием.

Вообще, если вам хочется остановиться на видеокарте, но вы немного стеснены в средствах, то можно обратить внимание на GeForce RTX 4080 SUPER. Данная видеокарта немного медленнее Radeon RX 7900 XTX, но в целом предлагает большой запас мощности для энтузиастов. Это одна из самых новых видеокарт на рынке, которая может смутить лишь наличием 16 Гб видеопамяти. Помните, что перед нами попытка выпустить относительно недорогой флагман, а значит без компромисса не обошлось. Сегодня для любых игр в 4К вам такого количества памяти хватит, а через пару лет всё равно придётся смотреть в сторону новой видеокарты. Требования к играм растут слишком быстро, поэтому в данном сегменте замена графического чипа происходит чаще всего. Стоит GeForce RTX 4080 SUPER 130 тысяч рублей, но мы говорим о самом высоком разрешении, поэтому такая цифра не должна смущать любителей экстремальных графических настроек.

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Разумные геймеры могут обратить внимание на Radeon RX 7900 XT. Эта видеокарта уступает указанной выше GeForce RTX 4080 SUPER по чистой производительности, но выходит вперёд по соотношению цены и количества кадров в секунду. Разница в 4 Гб видеопамяти смущать вас не должна, поскольку в данном случае играм в 4К 20 Гб памяти не требуется. Radeon RX 7900 XT могла бы стать бестселлером, если бы AMD начала выпускать её большим партиями, но вместо этого Лиза Су сильно ограничила производство и просила за новинку 900 долларов. Сегодня рекомендованная цена стартует с 800 долларов, но встретить Radeon RX 7900 XT в продаже сложно. Это как с игровыми приставками. Продукция Microsoft доступна в нескольких магазинах, тогда как консоль Sony встречается на каждом шагу. Radeon RX 7900 XT может стать отличной альтернативой флагманам, ведь она стоит более чем в 2 раза меньше GeForce RTX 4090, но легко тянет любые игры в 4К.

Некоторые эксперты рекомендуют рассматривать для покупки под монитор с разрешением 4К видеокарту GeForce RTX 4070Ti SUPER. Это ещё одна новинка 2024 года, предлагающая 16 Гб видеопамяти и отличную производительность за свои деньги. Помните, что Radeon RX 7900 XT стоит столько же, но в играх оказывается быстрее. Вы можете купить любую из указанных выше видеокарт, ведь сегодня все они обеспечивают ультимативные настройки в 4К. Разница лишь в жизненном цикле. Очевидно, что самая дорогая за 230 тысяч останется актуальна ещё 3-4 года, тогда как GeForce RTX 4070Ti SUPER перестанет тянуть новинки уже в 2026 году. Пожалуй, у вас есть неплохой запас, а возможность сэкономить 140 тысяч рублей никто не отменял. Фактически, за те же 230 тысяч вы можете купить видеокарту GeForce RTX 4070Ti SUPER, а к ней взять солидный комплект из игрового процессора, большого количества оперативной памяти и скоростного твердотельного накопителя. За ту же сумму у владельца GeForce RTX 4090 будет только видеокарта. Кстати, не все владельцы флагмана NVIDIA являются миллионерами. Часто наши читатели и блогеры рассказывают о причинах покупки GeForce RTX 4090. Многие просто могут её себе позволить, тогда как другие мечтали о флагмане всю жизнь. Пусть порадуются.