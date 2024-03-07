Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К

Давайте не будем ограничиваться только продукцией NVIDIA, ведь у AMD есть масса интересных и довольно перспективных видеокарт
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Известно, что большая часть геймеров не утруждает себя слишком подробным изучением характеристик видеокарт. Многие знают о существовании продукции NVIDIA и с сомнением относятся к видеокартам AMD. Во время выбора подходящей модели любители компьютерных игр ориентируются на количество видеопамяти и цену, решительно игнорируя все остальные параметры. Часто в продаже можно встретить более или менее выгодные решения, но маркетинговая составляющая оказывает сильное влияние на неподготовленных геймеров. 

реклама



В результате мы наблюдаем повышенный спрос на продукцию NVIDIA, тогда как видеокарты производства AMD пылятся на складах. Отчасти вина за это лежит на Лизе Су, которая уже много лет оказывается неспособна вывести графические подразделение из тени. Как бы там ни было, но далеко не все любители компьютерных игр знают о самом простом способе выбора видеокарты. Сегодня мы поговорим о зависимости между разрешением дисплея и мощностью графического чипа. Без знания такой зависимости можно совершить массу ошибок, а после этого смотреть на слайд-шоу и смазанную картинку на низких настройках графики. 

В данном материале коснёмся разрешения 4К. Принято начинать с народного 1080р, но эту тему мы разберём в одном из следящих материалов. Давайте начнём с Radeon RX 7900 XTX. Что бы там не писали скептики, но это одна из лучших видеокарт AMD за последнее десятилетие. Прежде всего она очень быстрая и способна тянуть любые игры в 4К на самых высоких настройках графики. Никаких компромиссов, ведь здесь доступны 24 Гб видеопамяти и 384-битная шина памяти. Мало того, за такое удовольствие вы заплатите чуть меньше 115 тысяч рублей. Рекомендованная стоимость превышает 1000 евро, ну а здесь у нас приблизительно такая же цена, как и в европейских странах. Обратите внимание, что дефицита Radeon RX 7900 XTX нет, а перед нами самый дешёвый флагман на рынке. 

реклама



Для сравнения за GeForce RTX 4090 придётся заплатить в 2 раза дороже. Что любопытно, геймеры более охотно покупают флагман NVIDIA, а ведь разница между видеокартами не превышает 15%. Аналитики пишут, что флагман должен быть только один. Может и так, но когда у вас просят ещё 115 тысяч рублей за скромные 10-15%, то только настоящий фанат дядюшки Хуанга станет платить такую сумму. В комментариях вы часто можете прочесть о неких продвинутых технологиях NVIDIA, которые на целую голову превосходят решения конкурентов. Увы, но всё это выдумки маркетологов, которые превратились в красивую легенду. В трассировке лучей GeForce RTX 4090 действительно быстрее Radeon RX 7900 XTX, но это экстремальный режим, визуальная составляющая которого сильно переоценена. Если вы планировали купить самую быструю видеокарту для игр в разрешении 4К, то берите Radeon RX 7900 XTX. GeForce RTX 4090 подходит только миллионерам, тогда как разумные геймеры делают наиболее выверенный выбор. К сожалению, флагман NVIDIA не славится оптимальным соотношением между стоимостью и быстродействием. 

Вообще, если вам хочется остановиться на видеокарте, но вы немного стеснены в средствах, то можно обратить внимание на GeForce RTX 4080 SUPER. Данная видеокарта немного медленнее Radeon RX 7900 XTX, но в целом предлагает большой запас мощности для энтузиастов. Это одна из самых новых видеокарт на рынке, которая может смутить лишь наличием 16 Гб видеопамяти. Помните, что перед нами попытка выпустить относительно недорогой флагман, а значит без компромисса не обошлось. Сегодня для любых игр в 4К вам такого количества памяти хватит, а через пару лет всё равно придётся смотреть в сторону новой видеокарты. Требования к играм растут слишком быстро, поэтому в данном сегменте замена графического чипа происходит чаще всего. Стоит GeForce RTX 4080 SUPER 130 тысяч рублей, но мы говорим о самом высоком разрешении, поэтому такая цифра не должна смущать любителей экстремальных графических настроек.

реклама



Разумные геймеры могут обратить внимание на Radeon RX 7900 XT. Эта видеокарта уступает указанной выше GeForce RTX 4080 SUPER по чистой производительности, но выходит вперёд по соотношению цены и количества кадров в секунду. Разница в 4 Гб видеопамяти смущать вас не должна, поскольку в данном случае играм в 4К 20 Гб памяти не требуется. Radeon RX 7900 XT могла бы стать бестселлером, если бы AMD начала выпускать её большим партиями, но вместо этого Лиза Су сильно ограничила производство и просила за новинку 900 долларов. Сегодня рекомендованная цена стартует с 800 долларов, но встретить Radeon RX 7900 XT в продаже сложно. Это как с игровыми приставками. Продукция Microsoft доступна в нескольких магазинах, тогда как консоль Sony встречается на каждом шагу. Radeon RX 7900 XT может стать отличной альтернативой флагманам, ведь она стоит более чем в 2 раза меньше GeForce RTX 4090, но легко тянет любые игры в 4К. 

Некоторые эксперты рекомендуют рассматривать для покупки под монитор с разрешением 4К видеокарту GeForce RTX 4070Ti SUPER. Это ещё одна новинка 2024 года, предлагающая 16 Гб видеопамяти и отличную производительность за свои деньги. Помните, что Radeon RX 7900 XT стоит столько же, но в играх оказывается быстрее. Вы можете купить любую из указанных выше видеокарт, ведь сегодня все они обеспечивают ультимативные настройки в 4К. Разница лишь в жизненном цикле. Очевидно, что самая дорогая за 230 тысяч останется актуальна ещё 3-4 года, тогда как GeForce RTX 4070Ti SUPER перестанет тянуть новинки уже в 2026 году. Пожалуй, у вас есть неплохой запас, а возможность сэкономить 140 тысяч рублей никто не отменял. Фактически, за те же 230 тысяч вы можете купить видеокарту GeForce RTX 4070Ti SUPER, а к ней взять солидный комплект из игрового процессора, большого количества оперативной памяти и скоростного твердотельного накопителя. За ту же сумму у владельца GeForce RTX 4090 будет только видеокарта. Кстати, не все владельцы флагмана NVIDIA являются миллионерами. Часто наши читатели и блогеры рассказывают о причинах покупки GeForce RTX 4090. Многие просто могут её себе позволить, тогда как другие мечтали о флагмане всю жизнь. Пусть порадуются. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
+
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
29
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
4
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
6
ВС РФ предпочитают использовать Т-90, нежели Т-14 «Армата» из-за высокой стоимости последнего
5
Украинское руководство перебрасывает резервы на Донецкое направление с других участков
+
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
+
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
1

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
40
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
144
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
31
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
76
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
О предварительных итогах двух лет СВО
207
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
13
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
13
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
12

Сейчас обсуждают

ROKK666
10:06
Если уничтожат все и вся, то бумажки уже будут не нужны. Только оружие и патроны у тебя на руках. А дальше сами знаете.......)
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
Шакро Молодой
10:05
хотел купить каломуде , но у меня она на 11к дороже
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Дмитрий Зяблов
10:01
Да ладно скакунина, не скули, похрусти жёлудем, глядишь полегчает.
Очередной танк M1 Abrams ВСУ был уничтожен экипажем российского Т-72Б3 — МО РФ
sidreshot
10:00
Chimbal, ты взял самую непопулярную ФС в linux. Там огромное количество проблем. Давай сравним надежность ntfs и ext4. EXT4 у тебя на телефоне и тв приставке.
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
World Trailer
10:00
Серьезно? У них последние лет 10 в выдаче только мусор один :D
Google займется очищением поисковой выдачи от «мусорного» контента
sidreshot
09:59
BTRFS имеет существенный архитектурный недостаток. b-tree - это очень плохо. EXT4 для домашнего использования в 99%. В остальном XFS и ZFS для серверных задач. XFS - онлайн фикс не возможен, пилят, но...
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
Андрей Колпаков
09:57
Тут все просто на самом деле. Просто лень было программисту дописывать обработку ошибок при копировании. Это же в 2-3 раза увеличивает время разработки. Поэтому в линуксах этого нет.
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
devchidable
09:51
Почему именно Notepad++, а не TextWrangler, TEA, CodeLobster? Вообще можно сразу печатать на GitHub, еп :)
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Андрей Колпаков
09:50
Брал большой корпус за 25 тыс.руб., теперь поднять его не могу. Так и стоит на столе, ни сдвинуть, ни убрать. Опустить на тележку можно только вдвоем. Просторный, удобный, 8 обычных вентиляторов 120x1...
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
FelsheR-BANZzZzZz
09:46
"берёшь 7800X3D и хорошую мат.плату." И будет как с владельцами трёх и четырех сотых плат, с выходом очередной любимки за новыми мамками побегут?)
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем