breaking-news
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MSI позволяет пользователям легко добиться увеличения быстродействия.

Компания MSI внедряет новые функции автоматического разгона для своих материнских плат на базе чипсетов B850 и X870, позволяющие повысить производительность системы до 15 %, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: PCGamesN

Благодаря функциям автоматического разгона пользователи могут в один клик увеличить BCLK и оптимизировать тайминги оперативной памяти. Для авторазгона BCLK в BIOS поддерживаемых матплат доступно две опции — «PBO BCLK Booster 1» для установки частоты BCLK на уровень 103 МГц и «PBO BCLK Booster 2» для достижения 105 МГц. Производитель сообщает, что первый вариант подойдёт для процессоров со средним запасом разгона, тогда как второй осилят лишь модели с большими разгонными возможностями. 

В разделе автоматического разгона оперативной памяти также имеется две опции — «Memory Try it!» предоставляет проверенные временем возможности улучшения таймингов без необходимости ручной настройки, тогда как «High-Efficiency Mode» позволяет осуществить более тонкую оптимизацию.

Согласно результатам тестов, предоставленных компанией MSI, увеличение быстродействия после активации функций автоматического разгона может быть заметным. В частности, в Cinebench R23 рост на ПК с процессором Ryzen 7 9800X3D, матплатой B850M Power, 2x16 ГБ ОЗУ Kingston Fury Beast DDR5-6000 CL30 и видеокартой RTX 5090 составил 3-5 %, в Call of Duty: Black Ops 7 — около 1%, в Monster Hunter Wilds — 3%, в Counter-Strike 2 — 4%, в Metro Exodus — 5%, в Final Fantasy XIV: Dawntrail — 5%, в Cyberpunk 2077 — 6%, в Watch Dogs: Legion — 12%, а в Doom: The Dark Ages — 15%.

Отмечается, что использовать функции автоматического разгона следует осторожно, предварительно проведя стресс-тестирование системы для проверки её стабильности.

#msi
Источник: tomshardware.com
