Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Профессиональная карта NVIDIA RTX 6000D выйдет в Китае с урезанной памятью и отключёнными ядрами
Это аналог потребительской GeForce RTX 5090 на архитектуре Blackwell

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о новом графическом ускорителе для рабочих станций. Судя по индексу «D» в названии, модель предназначена эксклюзивно для китайского рынка. Как и в предыдущие разы (с той же 4090D, например), производителю пришлось выпустить специальную версию устройства, чтобы обойти экспортные ограничения США и продолжить поставки на важный для себя рынок. 

Журналисты издания Videocardz уточняют, что для соблюдения установленных американским регулятором лимитов, инженерам пришлось заметно изменить конфигурацию графического процессора. Количество вычислительных ядер CUDA уменьшили с 24 тысяч (как у полноценной глобальной версии RTX PRO 6000) до 19 968. Ну, то есть, NVIDIA в очередной раз искусственно ограничила пиковую мощность чипа, чтобы она не превышала условный «санкционный порог».

Не менее важные упрощения коснулись подсистемы памяти, которая критически важна для профессиональных задач. Вместо стандартных 96 гигабайт GDDR7 китайским специалистам достанется версия с объёмом 84 гигабайта. Шину данных тоже сузили с 512 до 448 бит, из-за чего скорость обмена информацией упала с 1,8 до 1,5 терабайта в секунду. Похоже, компания просто отключила часть каналов, чтобы снизить пропускную способность.

Интересная деталь касается названия: в утечке карта значится просто как RTX 6000D, без привычной теперь приставки PRO. Возможно, так NVIDIA хочет дистанцировать эту компромиссную модель от своих топовых продуктов, хотя фактически это всё тот же инструмент для сложнейших вычислений и рендеринга на базе топового чипа GB202.

#nvidia #видеокарты #rtx 6000d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
19
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
22
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
В Сеть попала схема чипсета Intel W890 для материнских плат LGA 4710 и процессоров Granite Rapids WS
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
6
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
+
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
+

Сейчас обсуждают

Гильермо
13:59
Он этот свой глупый пост уже пятый раз постит под разными новостями. Ума то не хватает, на что-то новое.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
swr5
13:56
Самолет ВМФ России.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
13:55
Хороший ты мужик Фельдмаршал, вкусную свинину любишь.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Dimon1996
13:51
Где-то я уже что-то похожее слышал.... Что-то такое, типа сервера Гугла устарели, не тянут нагрузку, поэтому Ютуб плохо работать стал, и всё вот это вот.... А тут похоже просто заранее решили "соломк...
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
13:43
Москва и Петербург тоже самое для тебя.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Сергей Анатолич
13:40
Финляндия с нами ни каких договоров не заключала. А украина в 1991 году заключила, что будет внеблоковой, безъядерной и не враждебной России страной, про русский язык я вообще молчу. Она нарушила их ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
ФельдшеR
13:39
Ахаха. Перед свиньями!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
13:37
Да там ещё большой вопрос. Может это была тюрьма, где Шешонок на шконке чалился. Там же и сдох. А эти фигурки, которые при нём нашли, наверно скрашивали его тюремное заключение. Игрался он в них, от г...
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Waramagedon
13:37
Почему некрофил? эти карты ещё ходят у тех, кто хочет что то толковее встройки, у меня у самого лежит 6750 на всякие случаи. пару раз в год достаётся для нужд, временных замен.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
ФельдшеR
13:35
согласен - полное, но по сравнению с ними АЕ5+ и прочие креативы = гавно жидкое и унылое
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter