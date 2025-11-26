Это аналог потребительской GeForce RTX 5090 на архитектуре Blackwell

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о новом графическом ускорителе для рабочих станций. Судя по индексу «D» в названии, модель предназначена эксклюзивно для китайского рынка. Как и в предыдущие разы (с той же 4090D, например), производителю пришлось выпустить специальную версию устройства, чтобы обойти экспортные ограничения США и продолжить поставки на важный для себя рынок.

Журналисты издания Videocardz уточняют, что для соблюдения установленных американским регулятором лимитов, инженерам пришлось заметно изменить конфигурацию графического процессора. Количество вычислительных ядер CUDA уменьшили с 24 тысяч (как у полноценной глобальной версии RTX PRO 6000) до 19 968. Ну, то есть, NVIDIA в очередной раз искусственно ограничила пиковую мощность чипа, чтобы она не превышала условный «санкционный порог».

Не менее важные упрощения коснулись подсистемы памяти, которая критически важна для профессиональных задач. Вместо стандартных 96 гигабайт GDDR7 китайским специалистам достанется версия с объёмом 84 гигабайта. Шину данных тоже сузили с 512 до 448 бит, из-за чего скорость обмена информацией упала с 1,8 до 1,5 терабайта в секунду. Похоже, компания просто отключила часть каналов, чтобы снизить пропускную способность.

Интересная деталь касается названия: в утечке карта значится просто как RTX 6000D, без привычной теперь приставки PRO. Возможно, так NVIDIA хочет дистанцировать эту компромиссную модель от своих топовых продуктов, хотя фактически это всё тот же инструмент для сложнейших вычислений и рендеринга на базе топового чипа GB202.