50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
Первая часть блога, в которой мы вспомнили 60 лучших игр 2016-2021 годов, вышла уже более года назад и стала для меня важным подспорьем в выборе игр для прохождения на ПК. Пройдя очередную игру, я открываю этот блог и за пару минут нахожу пару-тройку хитов, которые пропустил в свое время или которые хочется перепройти.
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И сегодня я подумал — а почему бы не сделать такой же список отличных одиночных игр для периода 2011-2015 годов? Открыл сайты агрегаторы игр, такие как Steam и Metacritic и принялся за работу, отбирая игры по отзывам игроков. Мы приступим к списку лучших игр без лишней "воды", но, что хочется отметить, так это то, что период 2011-2015 годов был гораздо урожайнее на хиты, чем 2016-2021. И вы обязательно найдете среди этих игр ту, которую захотите установить на свой ПК прямо сейчас и перепройти еще раз.
Игры 2011 года
The Elder Scrolls V: Skyrim
Просто одна из лучших RPG всех времен.
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Portal 2
Захватывающая игра-головоломка, сделанная на высочайшем уровне.
The Witcher 2: Assassins of Kings
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Вторая часть Ведьмака не так объемна, как третья, но фанатам серии и книг Сапковского пройти ее нужно обязательно.
Deus Ex: Human Revolution
Лучшая игра в серии Deus Ex и одна из лучших киберпанк игр на ПК.
Batman: Arkham City
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Добротно сделанная игра жанра action-adventure.
Dead Space 2
Вторая часть знаменитого ужастика и в 2023 играется на ура — пугает и захватывает.
Dark Souls
Трудная для прохождения RPG, с которой надо знакомиться с серией Souls на ПК.
Assassin’s Creed: Revelations
Первые части серии Assassin’s Creed игрались гораздо азартнее, чем последние три части, превращенные в огромные RPG.
Crysis 2
Crysis 2 уже не поражает воображение, как первая часть, стал более линейным, но играть все равно интересно.
Dragon Age 2
Захватывающее продолжение ролевой игры Dragon Age: Origins.
Игры 2012 года
Far Cry 3После не особо удачной второй части Far Cry 3 стал абсолютным хитом, а механики огромных песочниц с открытыми миром тогда еще не приелись игрокам.
Dishonored
Мрачный и захватывающий стелс-экшен.
Mass Effect 3Завершающая часть знаменитой саги о похождениях Капитана Шепарда.
Max Payne 3
Макс Пейн переехал в Бразилию, но атмосфера игры никуда не ушла и перестрелки все также захватывают.
Assassin's Creed III
Действие игры с открытым миром переходит в Америку 18 века.
Borderlands 2
Шутер с прокачкой и кучей пушек возвращается и играть в него еще интереснее.
Hitman: Absolution
Удачное продолжение знаменитого стелс-экшена.
XCOM: Enemy Unknown
Тактическая пошаговая стратегия с элементами ролевой игры.
Call of Duty: Black Ops IIОдна из самых удачных частей Call of Duty.
Sleeping Dogs
Игра с открытым миром, в которой вам предстоит бороться с преступностью в Гонконге.
Игры 2013 года
BioShock Infinite
Потрясающий шутер, и лучшая игра серии BioShock.
Tomb Raider
Серия Tomb Raider возвращается и теперь это серьезная и даже мрачная игра.
Metro: Last Light
Один из лучших постапокалептических шутеров.
Assassin's Creed IV: Black Flag
Очередная игра серии теперь в пиратском сеттинге, с кораблями и абордажами.
Batman: Arkham Origins
Продолжение добротного шутера с элементами стелса.
Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist
Захватывающий стелс-экшен от третьего лица.
Crysis 3
Crysis 3 стал отличным бэнчмарком для ПК тех лет, но пройти его стоит обязательно, тем более, что на это уйдет около 10 часов.
Call of Duty: Ghosts
Десятая по счёту из серии игр Call of Duty очень понравилась игрокам.
Company of Heroes 2
Отличная стратегия про Вторую мировую войну от создателей Warhammer 40,000: Dawn of War.
Need for Speed RivalsАркадная, но очень увлекательная часть серии Need for Speed.
Игры 2014 года
Wolfenstein: The New Order
Отличный ураганный шутер в духе игр 90-х и начала 2000-х годов.
Divinity: Original Sin
Лучшая партийная RPG всех времен, прохождение которой захватывает на десятки и сотни часов.
Watch Dogs
Возможность побыть хакером в открытом мире
Far Cry 4
Одна из самых удачных частей Far Cry, после которой началось увядание серии.
Dark Souls IIВторая часть "душ" станет испытанием для опытных игроков.
Assassin's Creed: Unity
Очередная часть бесконечной франшизы переезжает в Париж в XVIII века.
Dragon Age: Inquisition
RPG с огромным миром и захватывающим сюжетом.
Middle-earth: Shadow of MordorОтличный слэшер с открытым миром в сеттинге "Властелина колец".
Alien: Isolation
Атмосферный и пугающий хоррор про борьбу с Чужим на космической станции.
The Evil Within
Еще один хоррор, не уступающий играм серии Resident Evil.
Игры 2015 года
Grand Theft Auto VПятая GTA и в 2023 году остается одной из лучших игр на ПК, хотя пришла на ПК с опозданием.
The Witcher 3: Wild Hunt
Лучшая RPG и одна из лучших ПК игр. Переиздание в 2023 году с обновленной графикой — отличная возможность перепройти этот шедевр.
Fallout 4Если воспринимать Fallout 4 больше как шутер, чем как RPG, и не торопиться проходить главный квест — то это отличная игра. Кстати, я уже почти два месяца прохожу Fallout 4 и, что удивительно, игра мне не надоедает.
Dying Light
Захватывающий зомби-апокалипсис в открытом мире, где очень весело пинать зомби, но только до вашей первой ночи вне укрытия.
Batman: Arkham Knight
Очередной захватывающий экшен про Бэтмена стал объемнее и получил отличную графику.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Action-adventure и стелс-экшен с открытым миром, разработанный легендарным Хидэо Кодзима.
SOMA
Действие пугающего хоррора разворачивается на отдалённой подводной исследовательской базе.
Rise of the Tomb Raider
Лара Крофт отправляется в Сибирь, и одним из ее врагов становится мороз.
Assassin's Creed: Syndicate
Действие очередной серии "ассасина" перемещается в Лондон 19 века.
Cities: Skylines
Одна из лучших градостроительных игр, не теряющая любви фанатов и в 2023 году.
Итоги
Как видите, в те годы вышло множество отличных игр, и, что особенно замечательно, для их прохождения вам не потребуется мощный игровой компьютер, хотя графика в большинстве игр из списка не выглядит устаревшей. Для комфортного прохождения этих игр вполне хватит ПК с четырехъядерным процессором и бюджетной видеокартой стоимостью до 20000 рублей, например, Radeon RX 6400, GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500XT.
Если блог вам понравился, ставьте "пять" и я постараюсь как можно быстрее выпустить продолжение, с играми 2006-2010 годов, где количество хитов будет еще больше.
Пишите в комментарии, а вы прошли все игры из этого блога?
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