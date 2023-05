За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Первая часть блога, в которой мы вспомнили 60 лучших игр 2016-2021 годов, вышла уже более года назад и стала для меня важным подспорьем в выборе игр для прохождения на ПК. Пройдя очередную игру, я открываю этот блог и за пару минут нахожу пару-тройку хитов, которые пропустил в свое время или которые хочется перепройти.

И сегодня я подумал — а почему бы не сделать такой же список отличных одиночных игр для периода 2011-2015 годов? Открыл сайты агрегаторы игр, такие как Steam и Metacritic и принялся за работу, отбирая игры по отзывам игроков. Мы приступим к списку лучших игр без лишней "воды", но, что хочется отметить, так это то, что период 2011-2015 годов был гораздо урожайнее на хиты, чем 2016-2021. И вы обязательно найдете среди этих игр ту, которую захотите установить на свой ПК прямо сейчас и перепройти еще раз.

Игры 2011 года

The Elder Scrolls V: Skyrim



Просто одна из лучших RPG всех времен.

Portal 2

Захватывающая игра-головоломка, сделанная на высочайшем уровне.

The Witcher 2: Assassins of Kings

Вторая часть Ведьмака не так объемна, как третья, но фанатам серии и книг Сапковского пройти ее нужно обязательно.

Deus Ex: Human Revolution

Лучшая игра в серии Deus Ex и одна из лучших киберпанк игр на ПК.

Batman: Arkham City

Добротно сделанная игра жанра action-adventure.

Dead Space 2

Вторая часть знаменитого ужастика и в 2023 играется на ура — пугает и захватывает.

Dark Souls

Трудная для прохождения RPG, с которой надо знакомиться с серией Souls на ПК.

Assassin’s Creed: Revelations

Первые части серии Assassin’s Creed игрались гораздо азартнее, чем последние три части, превращенные в огромные RPG.

Crysis 2

Crysis 2 уже не поражает воображение, как первая часть, стал более линейным, но играть все равно интересно.

Dragon Age 2

Захватывающее продолжение ролевой игры Dragon Age: Origins.

Игры 2012 года

Far Cry 3 После не особо удачной второй части Far Cry 3 стал абсолютным хитом, а механики огромных песочниц с открытыми миром тогда еще не приелись игрокам.

Dishonored

Мрачный и захватывающий стелс-экшен.

Mass Effect 3 Завершающая часть знаменитой саги о похождениях Капитана Шепарда.

Max Payne 3

Макс Пейн переехал в Бразилию, но атмосфера игры никуда не ушла и перестрелки все также захватывают.

Assassin's Creed III



Действие игры с открытым миром переходит в Америку 18 века.

Borderlands 2

Шутер с прокачкой и кучей пушек возвращается и играть в него еще интереснее.

Hitman: Absolution

Удачное продолжение знаменитого стелс-экшена.

XCOM: Enemy Unknown

Тактическая пошаговая стратегия с элементами ролевой игры.

Call of Duty: Black Ops II Одна из самых удачных частей Call of Duty.

Sleeping Dogs

Игра с открытым миром, в которой вам предстоит бороться с преступностью в Гонконге.

Игры 2013 года

BioShock Infinite

Потрясающий шутер, и лучшая игра серии BioShock.

Tomb Raider

Серия Tomb Raider возвращается и теперь это серьезная и даже мрачная игра.

Metro: Last Light

Один из лучших постапокалептических шутеров.

Assassin's Creed IV: Black Flag

Очередная игра серии теперь в пиратском сеттинге, с кораблями и абордажами.

Batman: Arkham Origins

Продолжение добротного шутера с элементами стелса.

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist

Захватывающий стелс-экшен от третьего лица.

Crysis 3

Crysis 3 стал отличным бэнчмарком для ПК тех лет, но пройти его стоит обязательно, тем более, что на это уйдет около 10 часов.

Call of Duty: Ghosts

Десятая по счёту из серии игр Call of Duty очень понравилась игрокам.

Company of Heroes 2

Отличная стратегия про Вторую мировую войну от создателей Warhammer 40,000: Dawn of War.

Need for Speed Rivals Аркадная, но очень увлекательная часть серии Need for Speed.

Игры 2014 года

Wolfenstein: The New Order

Отличный ураганный шутер в духе игр 90-х и начала 2000-х годов.

Divinity: Original Sin

Лучшая партийная RPG всех времен, прохождение которой захватывает на десятки и сотни часов.

Watch Dogs

Возможность побыть хакером в открытом мире

Far Cry 4

Одна из самых удачных частей Far Cry, после которой началось увядание серии.

Dark Souls II Вторая часть "душ" станет испытанием для опытных игроков.

Assassin's Creed: Unity

Очередная часть бесконечной франшизы переезжает в Париж в XVIII века.

Dragon Age: Inquisition

RPG с огромным миром и захватывающим сюжетом.

Middle-earth: Shadow of Mordor Отличный слэшер с открытым миром в сеттинге "Властелина колец".

Alien: Isolation

Атмосферный и пугающий хоррор про борьбу с Чужим на космической станции.

The Evil Within

Еще один хоррор, не уступающий играм серии Resident Evil.

Игры 2015 года

Grand Theft Auto V Пятая GTA и в 2023 году остается одной из лучших игр на ПК, хотя пришла на ПК с опозданием.

The Witcher 3: Wild Hunt

Лучшая RPG и одна из лучших ПК игр. Переиздание в 2023 году с обновленной графикой — отличная возможность перепройти этот шедевр.

Fallout 4 Если воспринимать Fallout 4 больше как шутер, чем как RPG, и не торопиться проходить главный квест — то это отличная игра. Кстати, я уже почти два месяца прохожу Fallout 4 и, что удивительно, игра мне не надоедает.

Dying Light

Захватывающий зомби-апокалипсис в открытом мире, где очень весело пинать зомби, но только до вашей первой ночи вне укрытия.

Batman: Arkham Knight

Очередной захватывающий экшен про Бэтмена стал объемнее и получил отличную графику.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Action-adventure и стелс-экшен с открытым миром, разработанный легендарным Хидэо Кодзима.

SOMA

Действие пугающего хоррора разворачивается на отдалённой подводной исследовательской базе.

Rise of the Tomb Raider

Лара Крофт отправляется в Сибирь, и одним из ее врагов становится мороз.

Assassin's Creed: Syndicate

Действие очередной серии "ассасина" перемещается в Лондон 19 века.

Cities: Skylines

Одна из лучших градостроительных игр, не теряющая любви фанатов и в 2023 году.

Итоги

Как видите, в те годы вышло множество отличных игр, и, что особенно замечательно, для их прохождения вам не потребуется мощный игровой компьютер, хотя графика в большинстве игр из списка не выглядит устаревшей. Для комфортного прохождения этих игр вполне хватит ПК с четырехъядерным процессором и бюджетной видеокартой стоимостью до 20000 рублей, например, Radeon RX 6400, GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500XT.

Если блог вам понравился, ставьте "пять" и я постараюсь как можно быстрее выпустить продолжение, с играми 2006-2010 годов, где количество хитов будет еще больше.

Пишите в комментарии, а вы прошли все игры из этого блога?

