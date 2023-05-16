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Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году

Спустя более, чем год использования видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual я расскажу об ее плюсах и минусах без прикрас. И это может спасти вас от потраченной зря крупной суммы.
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Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual появилась в моем компьютере в конце февраля 2022 года и обстоятельства ее покупки я будут помнить еще очень и очень долго. Начать стоит с весны 2021 года, когда я, помайнив несколько месяцев на старенькой GeForce GTX 1060, продал ее почти за 30000 рублей, вставил в ПК древнюю ATI Radeon HD 4870, пылившуюся на полке как антиквариат, и приготовился ждать снижения цен на видеокарты GeForce RTX 3000, чтобы купить мощную видеокарту за 30000-40000 рублей.

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К тому времени я мог обходится без игр по два-три месяца, и редко какая игра увлекала меня настолько, чтобы играть с азартом помногу часов. А уж сколько хороших игр было заброшено после пяти-шести часов прохождения — не сосчитать. И по закону подлости, как только я остался без нормальной видеокарты, я остро захотел играть. Причем так остро, что стал проходить хиты один за другим, например, с азартом прошел первые части Dead Space.

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Но, как вы понимаете, на ATI Radeon HD 4870 в 2021 году мало во что поиграешь, она и YouTube ускоряет из последних сил, потребляя при этом 100 ватт. И я купил GeForce GT 1030, единственную видеокарту, которая летом 2021 года стоила ровно столько, чтобы потом не скрипеть зубами всю оставшуюся жизнь, вспоминая, сколько денег отвалил за слабенькую видеокарту, и как игровая индустрия, маркетологи, продавцы видеокарт и майнеры обчистили твои карманы.

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Я отдал тогда за GeForce GT 1030 7500 рублей и парадокс в том, что сегодня, когда майнинг бум давно закончился, цены на них так и не вернулись к докризисным значениям, даже еще выросли и модели с памятью GDDR5, а брать стоит только такие, стоят дороже на 1000 рублей.

GeForce GT 1030 оказалась весьма неплохой видеокарточкой, аналогом GeForce GTX 750 по производительности, и способной запустить множество отличных игр на "минималках". Я даже с комфортными для неторопливой стратегии 30-50 FPS играл на ней в Anno 1800, пока не настроил слишком много зданий. И на GeForce GT 1030 сидеть мне пришлось долго, так как цены на видеокарты и не думали снижаться, а GeForce RTX 3060 в начале 2022 года стоила около 65000-70000 рублей.

Вот так я разогнал GeForce GT 1030 для Ведьмак 3

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Низких цен на видеокарты я не дождался буквально несколько месяцев, ведь включив новости 24 февраля 2022 года, я сразу подумал про санкции, рост курса валют и о том, что могу остаться с GeForce GT 1030 еще очень и очень надолго. И после недолгих раздумий я взял и заказал GeForce RTX 3060 за 70000 рублей. Можно было купить и более дешевую GeForce RTX 3050, но, так как я выбирал видеокарту надолго, хотелось взять модель помощнее и с большим объемом видеопамяти.

Надо признать, что отдать 70000 рублей за "игрушку" довольно тяжело, но написание блогов на Overclockers.ru в течение нескольких лет позволило создать неплохую финансовую подушку и домашние даже не узнали, что я купил новую видеокарту. Итак, карту привезли, я установил ее в ПК и сразу начал запускать требовательные новинки игр. GeForce RTX 3060 близка по производительности к таким видеокартам, как GeForce GTX 1080 Ti или GeForce RTX 2070 и для игр в разрешении Full HD ее должно было хватать с лихвой.

Я сразу начал выкручивать все настройки в играх на максимум, включать сглаживание и быстро понял, что GeForce RTX 3060 уж не такая и мощная и в некоторых играх пришлось разбираться с настройками графики, чтобы получить стабильные 60 FPS. Например, в Assassin's Creed Valhalla или Cyberpunk 2077. А сегодня, в 2023 году, после выхода очень требовательных новинок, GeForce RTX 3060 и вовсе превратилась в видеокарту, которой долгое время была GeForce GTX 1060 — позволяющая поиграть во все новые игры, но без большого запаса производительности.

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Стоит упомянуть, что Ryzen 5 1600, с которым первые месяцы работала GeForce RTX 3060, слишком слаб для этой видеокарты даже в разгоне до 4000 МГц с вместе с разогнанной до 3400 МГц ОЗУ с настроенными таймингами. Фризы, лаги, а иногда и неспособность выдать 60 FPS — вот такой геймплей со старыми Ryzen будет у GeForce RTX 3060 в некоторых играх. И только после замены процессора на Ryzen 5 5600X GeForce RTX 3060 заработала с полной отдачей во всех играх.

Но не стоит ожидать от нее заоблачного FPS, например, сейчас я уже два месяца прохожу Fallout 4 и даже в этой старой игре встречаются моменты, когда GeForce RTX 3060 не может выдать 60 FPS на "ультрах". Например, при прицеливании в оптику в некоторых врагов.

"А вот сейчас обидно было"

Кстати, разгонять GeForce RTX 3060 я даже не пытался, а наоборот сделал ей довольно глубокий андервольт, выставив напряжение в 0.825 мВ при частоте 1800 МГц. С такими настройками видеокарта остается ледяной и тихой, в большинстве игр потребляя меньше 100 ватт. Андервольтятся видеокарты GeForce RTX 3060 просто замечательно.

Что касается Palit GeForce RTX 3060 Dual, то это видеокарта выполнена в бюджетном исполнении. Охлаждение состоит из радиатора с тремя теплотрубками, а пара вентиляторов удерживают температуру в районе 70 градусов при оборотах в районе 1700-1800 в минуту, что уже заметно слышно в тихом системнике. Сегодня Palit GeForce RTX 3060 Dual стоит 32890 рублей в версии OC, и это немало.

А вот стоит ли покупать ее в мае 2023 года — вопрос непростой. С одной стороны, у видеокарты отличный запас быстрой памяти, который будет особенно выигрышно смотреться на фоне GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ медленной видеопамяти на 128-битной шине. Но NVIDIA уже анонсировала версии GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti с памятью объемом 16 ГБ, которые могут стать очень привлекательными видеокартами среднего уровня.

И если вам нужна видеокарта прямо сейчас то, конечно, можно купить GeForce RTX 3060. А если вы готовы подождать и доплатить, но получить видеокарту со всеми вкусными "плюшками" серии GeForce RTX 4000, то стоит ждать GeForce RTX 4060 с памятью объемом 16 ГБ, которая выйдет летом или осенью. Ну а карты с объемом видеопамяти в 8 ГБ уже откровенно задыхаются в новых играх даже в разрешении Full HD и покупать видеокарту с таким объемом видеопамяти стоит только в бюджетно сегменте, например, GeForce RTX 3050, замены для которой в GeForce 4000-й серии еще долго не будет.

   

Пишите в комментарии, а какая видеокарта стоит в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.

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Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Владимир Дранников
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