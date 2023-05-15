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Нет ничего проще, чем делать дорогие сборки компьютеров. Ведь выбирая блок питания за 6000 рублей, шанс наткнуться на модель низкого качества гораздо ниже, чем при выборе из бюджетных моделей стоимостью 3000 рублей. Бюджетная сборка, делая которую, мы экономим на каждом компоненте — это всегда компромисс, и она не может быть оптимальной во всем. А что особенно неприятно, на определенном этапе экономии мы начинаем терять не только производительность комплектующих, но и их качество, поэтому экономия должна быть разумной.



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Ведь 500 рублей, сэкономленные на блоке питания, могут обернуться тем, что он быстро выйдет из строя, поставив под удар процессор, видеокарту и материнскую плату. А дешевый кулер, на котором сэкономили 300 рублей, сведет вас с ума постоянным шумом, не справляясь с охлаждением даже бюджетного процессора. Поэтому сегодня перед нами стоит трудная задача — собрать компьютер, который справится со всеми новыми играми и при этом будет достаточно качественным, чтобы проработать долго и надежно, не шуметь и не перегреваться в играх. Цены комплектующих мы возьмем из ассортимента магазина Регард и постараемся уложиться в 45000 рублей, а начнем с сердца любого ПК — процессора.

Процессор

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Минимумом для игрового ПК в 2023 году будет четырехъядерный восьмипоточный процессор и идеальным кандидатом на эту роль станет Core i3-12100F. Стоит этот процессор чуть дороже 8000 рублей, а новая архитектура Golden Cove позволяет ему обгонять во многих играх такие шестиядерники, как Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5500 и Core i5-10400F. В плюсы процессора можно записать и весьма скромное энергопотребление, в тяжелых рабочих задачах типа Blender он не выходит за рамки 55 ватт, а в самых тяжелых играх укладывается в 40-50 ватт.

А это значит, что для нашего Core i3-12100F хватит недорого кулера и он будет стабильно работать на самых дешевых материнских платах без перегрева их системы питания. Но главный плюс Core i3-12100F в нашей сборке — поддержка шины PCI Express 4.0, а для чего она нужна — вы узнаете ниже.

Кулер процессора

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Разница в цене между самыми дешевыми кулерами для сокета LGA 1700 и кулерами, в которых используются теплотрубки — всего две-три сотни рублей. И их стоит доплатить даже в бюджетной сборке, ведь теплотрубки творят чудеса в охлаждении по сравнению с обычными алюминиевыми радиаторами. Самый недорогой кулер с теплотрубками в Реграде — ID-COOLING SE-802-SD, в котором их две штуки и вентилятор диаметром 80 мм. Он способен отвести 95 ватт тепла, что с лихвой хватит для Core i3-12100F, и работать в нашей сборке будет тихо.

Материнская плата

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Для Core i3-12100F хватит самой недорогой материнской платы на чипсете Intel H610, например — ASRock H610M-HVS. Но это не значит, что вы почувствуете себя в чем-то ущемленными, компьютер будет работать так же стабильно, как и с дорогой материнской платой. Единственный минус ASRock H610M-HVS — отсутствие слота M.2 для быстрых SSD, и вот на нем мы сегодня сэкономим, ведь платы со слотом M.2 стоят почти на 1000 рублей дороже. А заметить разницу в играх между SATA SSD и Nvme M.2 SSD без специальных замеров практически невозможно, она составляет всего несколько секунд при загрузке игры.





Оперативная память

А вот при выборе оперативной памяти даже для такого бюджетного процессора, как наш, сильно экономить не стоит. Ведь от нее зависит процессорная производительность, которая чрезвычайно важна в играх и "душить" Core i3-12100F дешевыми модулями с частотой 2666 МГц и высокими таймингами не стоит. Поэтому мы возьмем добротные модули Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K) с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-20-20-40. Общий объем ОЗУ нашего ПК составит 16 ГБ, что оптимально для бюджетной сборки в 2023 году.

Видеокарта

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Думаю, многие пользователи уже догадались, какая видеокарта будет в сборке, когда я упомянул шину PCI Express 4.0. Да,в нашем ПК будет стоять ASUS Dual Radeon RX 6500 XT, которая покажет максимум своей производительности в системе с PCI Express 4.0. А производительности этой вполне хватает в 2023 году, чтобы играть во все игры с комфортным FPS, если не выкручивать настройки в играх на максимум и применять технологию AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR).

Вот эта огромная подборка тестов новых и популярных игр показывает, как с ними справляется Radeon RX 6500 XT в связке Core i3-12100F и, надо признать, это впечатляет. Для видеокарты стоимостью в 16510 рублей это отличный результат.





SSD-накопитель

Даже в бюджетную сборку в 2023 году стоит брать SSD-накопители объемом 480-500 ГБ, ведь новые игры весят очень много и жизнь на SSD объемом 256 ГБ превратится в мучение. Мы возьмем SSD AMD R5 Series R5SL480G, объемом 480 ГБ, с SATAIII интерфейсом. Это типичный бюджетник на QLC-памяти, с SLC-кэшем объемом 128 ГБ, который он способен записывать на максимальной скорости, чего вполне хватит игровому ПК.

Блок питания

Особенно трудно выбрать для бюджетных сборок блок питания, ведь многие из недорогих моделей даже не будут иметь активного корректора мощности (APFC). Одним из лучших бюджетников можно назвать Chieftec Value APB-500B8, БП мощностью 500 ватт, из которых по линии 12 вольт он может отдать 396 ватт, чего с лихвой хватит для нашей сборки. А еще этот БП имеет неплохой КПД и умеренно греется. Есть в нем защиты OVP, UVP, SCP, OPP, полноценный EMI-фильтр на входе и блок APFC. До нагрузки в 200 ватт Chieftec Value APB-500B8 работает очень тихо, вентилятор вращается с оборотами ниже 1000 в минуту, в таком режиме он и будет работать в нашем экономичном ПК в играх.

Корпус

Осталось выбрать корпус и это будет ACCORD CL915 Black. Несмотря на низкую цену, это корпус с нижним расположением блока питания и возможностью установить четыре вентилятора диаметром 120 мм. Корпус просторен, отлично выглядит и даже имеет такую модную деталь, как кожух блока питания. Минусы его в том, что вентиляторы придется докупить отдельно, но для нашей холодной сборки вполне хватит всего двух штук.

Итоги

Наш ПК обойдется вам всего в 43360 рублей, что очень немного за возможность поиграть во все новинки игр. Несмотря на низкую цену, у нас получилась тихая и экономичная сборка с небольшим нагревом, которая будет отлично работать и в качестве мультимедийного ПК.

Пишите в комментарии, а что вы изменили бы в этой сборке?



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