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Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года

Ryzen 5 5600 стал одним из самых лучших процессоров по соотношению цена\производительность. Цена на него сейчас минимальна, но другие комплектующие дорожают и нужно торопиться собрать игровой ПК.
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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При сборке игрового компьютера мы всегда хотим получить максимум производительности за минимальную цену. Достичь этого удается не всегда, ведь помимо производительности есть еще множество факторов, которые нужно учесть при выборе комплектующих. Но иногда в определенный момент времени можно уверенно сказать — "этот процессор наиболее оптимален сегодня". В апреле 2023 года это можно сказать про Ryzen 5 5600, шестиядерник для платформы AM4, имеющий чуть меньшие частоты, чем более дорогой Ryzen 5 5600X.

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Продажи Ryzen 5 5600 начались год назад — в апреле 2022 года, но первое время новинка стоила слишком дорого. Иногда доходило до абсурда, когда в некоторых магазинах Ryzen 5 5600 стоил дороже более быстрого Ryzen 5 5600X. Пользователей выручал AliExpress, где они покупали дешевые Ryzen 5 5600, продавали свои старые Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 3600 и получали отличный прирост производительности.

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Бешеную популярность Ryzen 5 5600 обеспечила не только цена, но и совместимость с огромным количеством материнских плат AM4, выпущенных с 2017 года. Берите плату на любом чипсете: A320, B350 или B450, обновляйте BIOS и Ryzen 5 5600 в 99% случаев будет нормально работать. А небольшое энергопотребление процессора позволит обойтись платой с самой простой системой питания и дешевым кулером, ведь Ryzen 5 5600 потребляет даже меньше, чем Ryzen 5 1600.

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А производительности Ryzen 5 5600 хватит, чтобы видеокарта уровня GeForce RTX 3070 работала в играх с максимальной отдачей. Неплох у процессора и разгонный потенциал — на заводских настройках он отстает от Ryzen 5 5600X всего на пару процентов в играх, что легко компенсируется разгоном до 4600 МГц.

Но все это имеет смысл, если вы найдете Ryzen 5 5600 по заметно более низкой цене, чем у его конкурентов —  Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. И даже сейчас, спустя год после выхода, цены на Ryzen 5 5600 не везде привлекательны, сказывается высокий спрос. Одни из самых низких цен на Ryzen 5 5600 я нашел в магазине Регард и сегодня предлагаю вам собрать оптимальную игровую сборку из комплектующих из этого магазина. Такую, которая будет легко тянуть все современные игры, и игры, которые выйдут в ближайшие пару лет. Но при этом не сильно ударит по вашему бюджету.

Процессор

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Ryzen 5 5600 стоит в Регарде 11450 рублей, что на 2480 рублей дешевле, чем Core i5-12400F, и на 2830 рублей дешевле, чем Ryzen 5 5600X. Это весьма неплохая разница, которая позволит купить более мощную видеокарту или более емкий SSD-накопитель.

Охлаждение процессора

Максимум энергопотребления, который Ryzen 5 5600 покажет в играх — это 50-60 ватт, и для отвода такого количества тепла вполне хватит небольшого недорогого кулера, такого как ID-COOLING SE-903-SD. Три теплотрубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 92 мм позволяют кулеру отвести 130 ватт тепла.

Материнская плата

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Если цена на Ryzen 5 5600 держится на минимуме, то цена на остальные комплектующие растет на глазах из-за роста курсов валют. Материнская плата MSI B450M PRO-VDH MAX, которую я упоминал в блоге три дня назад, подорожала на 200 рублей, но все равно остается отличным выбором в игровой ПК с Ryzen 5 5600. У платы четыре слота под память, армированный слот под видеокарту и неплохое охлаждение чипсета и системы питания.

Оперативная память

Низкая цена на память DDR4 наконец-то позволяет устанавливать в игровые ПК сразу 32 ГБ ОЗУ. Мы возьмем комплект Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K), из пары модулей с частотой 3200 МГЦ и формулой таймингов 16-18-18-36. Частоты в 3200 МГц вполне хватит для Ryzen 5 5600, а более быстрые модули с частотами 3600 МГц и адекватными таймингами стоят уже слишком дорого для нашей сборки.

Видеокарта

Видеокарта GeForce RTX 3060 стала самой массовой среди игроков в Steam с огромной долей в 20%, то есть она есть у каждого пятого игрока. Секрет ее популярности в совокупности характеристик — цены, производительности и объема памяти, который позволит ей долго быть актуальной. Мы возьмем в сборку GeForce RTX 3060 Palit Dual 12 ГБ — оптимальную недорогую модель, которая греется в играх не выше 75 градусов при умеренном уровне шума.

SSD-накопитель

При выборе SSD-накопителя в игровой ПК стоит помнить, что разницу в скорости между дорогими и дешевыми моделями в играх вы не заметите. А вот разница в объеме или степени нагрева накопителя сразу заметна. Поэтому мы возьмем Netac NV5000 Pro, вместительную модель на 1 ТБ с мощным радиатором, развивающую скорость чтения в 5000 МБ/сек, а записи — 4400 МБ/сек. Ресурс записи (TBW) у накопителя составляет 700 ТБ, а на высокой скорости Netac NV5000 Pro позволяет записать более 40% своего объема, что весьма неплохо.

Блок питания

Блок питания Chieftec Core (BBS-600S) с сертификатом 80 PLUS Gold и мощностью 600 ватт, построенный на современной схемотехнике, будет избыточным для нашего ПК, но модель Chieftec Core (BBS-500S) мощностью 500 ватт, стоит всего на 60 рублей дешевле. Избыточная мощность позволит блоку питания меньше греться и шуметь, а конкурентов по качеству в этом ценовом диапазоне у Chieftec Core (BBS-600S) практически нет.

Корпус

Выбирая корпуса для сборок, я отдаю предпочтение моделям с большим количеством предустановленных вентиляторов. Ведь стоят они не дешево и даже три вентилятора диаметром 120 мм поднимут стоимость самого дешевого корпуса до среднего уровня. И в поисках корпуса с отличным охлаждением мне попался Powercase Mistral Z4 Mesh LED Black, который имеет четыре предустановленных вентилятора с подсветкой. А еще — окно из закаленного стекла, возможность установки СЖО и достаточно больших кулеров и видеокарт. И все это дешевле 5000 рублей, неудивительно, что эта модель стала хитом продаж. Корпус имеет отличную продуваемость: впереди и сверху установлена сетка, которая задержит крупную пыль, но даст пройти воздушным потокам.

Итоги

Наш компьютер обойдется вам в 76480 рублей по ценам на 5 апреля 2023 года. На первый взгляд — это немало, но стоит учесть, что этот ПК собран из добротных и надежных компонентов, и имеет неплохой запас производительности на будущее.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 


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