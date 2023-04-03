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Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen

Собрав недорогой и компактный компьютер на основе Ryzen 5 1600 и бюджетной материнской платы без радиаторов на системе питания я столкнулся с ее перегревом.
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В блоге Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем я рассказывал, с какими проблемами столкнулся при сборке компактного бюджетного ПК на основе процессора Ryzen 5 1600 и одной из самых дешевых материнских плат на чипсете AMD B450 — GIGABYTE B450M H. В этот ПК я установил новый комплект оперативной памяти на 16 ГБ — ADATA XPG Gammix, с частотой 3200 МГц, видеокарту GeForce GT 1030 и старенький SATA SSD-накопитель SAMSUNG, объемом 120 ГБ.

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На процессор был установлен простой кулер без теплотрубок, но довольно массивный и с медной пяткой, а дополнительно добавлен вентилятор на обдув видеокарты. Как видите, несмотря на компактность корпуса, сказать, что в нем слабое охлаждение — нельзя. Воздух вдувает вентилятор 120 мм, а выдувает вентилятор блока питания и вытяжной вентилятор диаметром 80 мм. Да и серьезных задач на этом ПК нет, его предназначение — интернет, просмотр YouTube и фильмов, музыка и простые игры, в которых GeForce GT 1030 не загружается и наполовину.

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Но, периодически контролируя температуры этого ПК, я заметил, что система питания материнской платы перегревается даже в таких щадящих условиях. Температура мосфетов постепенно росла и приближалась к 60 градусам даже при просмотре YouTube. И это при температуре в комнате, равной 23 градусам. Страшно представить, что станет с температурой летом, когда в комнате будет 31-32 градуса. 

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Ну а включение даже самого простого и щадящего стресс-теста из AIDA64 сразу разогревало систему питания выше 60 градусов, даже несмотря на то, что вентилятор процессорного кулера, частично обдувающего систему питания платы, раскручивался почти до 3000 оборотов в минуту. Я не люблю долго "жарить" комплектующие стресс-тестами и не стал дожидаться максимума температур, которые явно дошли бы до 80 градусов и попробовал решить проблему самым простым способом — программным.

Этот экземпляр Ryzen 5 1600 неплохо андервольтится и я попробовал уменьшить его напряжение в BIOS GIGABYTE B450M H. Слово "попробовал" плохо подходит к описанию этого процесса, ведь такого нелогичного и примитивного BIOS, как у этой платы, трудно себе представить. После нее BIOS моей платы из основного ПК — MSI B450-A PRO MAX, кажется совершенством. После пары часов мучений я наткнулся на статью автора Chimbal с нашего сайта, где он делает обзор бюджетных плат AM4 и объясняет принцип работы с напряжениями у GIGABYTE B450M H.

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Настройки напряжений максимально упрощенные, и настройка ведется офсетом, т.е. нужно указывать сколько прибавлять или отнимать вольт.

Неопытные пользователи будут очень озадачены, ибо напряжение SOC постоянно меняется в зависимости от частоты ОЗУ, и новички этого могут вообще даже не знать, а установленное значение будет либо добавляться, либо отниматься от текущего напряжения, которое в боковой панели датчиков не отображается, это может плохо сказаться на разгоне. 

Впрочем, в разделе PC Health указывается текущее Vcore SOC и другие напряжения, но это не решает проблему разных базовых напряжений SOC при изменении частоты ОЗУ, но опять же, это скорее проблема для новичков.

Но, после попыток сделать классический андервольт процессоров Zen и Zen+ я отложил это занятие на потом, ведь несколько часов тестировать ПК на стабильность у меня не было времени. А пока просто ограничил максимальный множитель процессора до 30 и отключил турбобуст, а вдобавок оставил только четыре активных ядра, получив аналог процессора Ryzen 5 1400, чего для задач этого ПК вполне хватит.

Загрузившись в Windows, я увидел, что плата сама ограничила напряжение процессора до 0.887 В после уменьшения множителя и его энергопотребление в легком стресс-тесте AIDA64 составило всего 38 ватт.

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А вот температура цепей питания материнской платы все также была неудовлетворительной, вентиляции в таком корпусе им явно не хватало. И я взялся решить проблему радикально, пересобрав ПК в другой корпус и установив кулер помощнее. Я взял корпус ASUS TA-668, в котором долгое время обитал мой основной ПК, до недавней покупки Fractal Design Define R4. Корпус ничем не примечателен, но места под вентиляторы 120 мм на вдув и выдув позволяют создать неплохую вентиляцию. 

На плату был установлен очень древний, но весьма неплохой кулер Ice Hammer IH-4401A с четырьмя теплотрубками. На такой маленькой плате он выглядит просто гигантом.

Но, с таким кулером, несмотря на заметно более низкие температуры процессора, температура системы питания материнской платы может даже вырасти из-за отсутствия воздушного потока под кулером. И я решил подстраховаться, реализовав проверенный годами лайфхак пользователей прожорливых процессоров AMD — прямой обдув системы питания платы. Я установил небольшой вентилятор, закрепив его с помощью болтика с проушиной и пары стяжек.

Откуда у меня взялся такой вентилятор с маркировкой AMD — я уже не помню, но, думаю, меня уже смело можно записывать в "Амдешники", несмотря на мое отрицательное отношение к продукции этой компании. 

При креплении вентилятора таким способом главное — избежать потенциальной возможности замыкания дорожек материнской платы. Поэтому я использовал стяжки, хотя можно было использовать саморез или дополнительный болтик с гайкой, как на фото ниже. Но они рано или поздно могут раскрутится от вибрации, упасть на плату и тогда с материнской платой или видеокартой можно попрощаться.

За пару часов компьютер перебрался в новое жилище. Маленький вентилятор я зафиксировал на бесшумных 1500 оборотах в минуту, 120 мм вентилятор на задней стенке корпуса — на 750 оборотах, а вентилятор на Ice Hammer IH-4401A — на 800 об\мин, получив очень тихую систему. А температуры VRM материнской платы упали градусов на 15 и за них теперь можно не беспокоиться.

Выводы

ПК получился страшный, но тихий и холодный

Получив очередную порцию мучений с платой GIGABYTE B450M H, я снова пожалел, что решил сэкономить и не купил нормальную плату AM4. Надо выбирать плату с нормальным охлаждением цепей питания, которое позволит использовать процессор с высокой нагрузкой и не беспокоиться о перегреве. Но цены на материнские платы AM4 растут, а они быстро исчезают из продажи. Сказывается популярность подешевевших процессоров AM4 и снятие плат под них с производства. 

В Регарде цены на платы с радиаторами на цепях питания стартуют с 7620 рублей за MSI B450M PRO-VDH MAX.

Неплохое охлаждение стоит на ASUS PRIME B450-PLUS.

И заметно более продвинутое — на ASUS TUF GAMING B450-PLUS II.

Пишите в комментарии, а вы сталкивались с перегревом цепей питания материнских плат? Если да, то как решали эту проблему?

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Теги

amd ryzen материнская плата ryzen 5 1600 am4 температура перегрев vrm система питания радиаторы
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