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Не успели мы привыкнуть к низким ценам на комплектующие, которые вернулись после спада пандемии COVID-19 и завершения майнинг бума в 2022 году, как они снова начали расти. В этот раз цены на комплектующие идут вверх из роста курсов валют и на каком уровне они стабилизируются — никто не знает. И если вы отложили сумму на покупку игрового компьютера осенью или зимой, в ожидании новых видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060, то сегодня можете столкнуться с ситуацией, что этих денег не хватит на вашу сборку.

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А значит — придется экономить, и сегодня мы рассмотрим наиболее грамотные способы снижения стоимости ПК или возможностей растянуть траты во времени, когда что-то из комплектующих можно будет докупить спустя несколько месяцев.

Корпус

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Первое, на чем стоит сэкономить, это корпус ПК. От него не зависит производительность вашей сборки и главное — выбрать хорошо вентилируемую модель, в которой ваши комплектующие не задохнутся. Разумный минимум вентиляции на сегодня для экономичных в плане энергопотребления сборок, например, с видеокартой GeForce RTX 3050 и процессором Core i3-12100F — один вентилятор средней производительности диаметром 120 мм на выдув, и один, а лучше два — на вдув.

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Подобные бюджетные корпуса можно найти в Регарде за 3000 рублей, например, AeroCool QS-240 Black.

Можно ли сэкономить на корпусе еще сильнее? Если ваша сборка не слишком горячая, то можно купить на вторичном рынке старый корпус с верхним расположением блока питания, которые иногда продаются за пару сотен рублей. Предпочтение стоит отдавать моделям с возможностью установки вентиляторов 120 мм на вдув и выдув. А если эксплуатировать такой корпус с открытой крышкой, он сможет вместить и горячие комплектующие.

Все чаще попадаются интересные моддинговые проекты в старых корпусах

Охлаждение процессора

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Универсальные производительные кулера для процессора, способные легко отвести более 100 ватт тепла построены по привычной схеме: четыре теплотрубки и вентилятор диаметром 120 мм. Типичный представитель таких кулеров — ID-COOLING SE-214-XT, стоит уже дороже полутора тысяч рублей.

Учитывая довольно высокую цену простых кулеров без теплотрубок, особо сэкономить на них не получится. Но при сборке ПК стоит решить — если ваш процессор потребляет около 65 ватт, то возможно стоит обойтись более простой моделью кулера, с двумя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм, например, DeepCool AG200.

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А владельцы не сильно горячих систем AMD AM4 могут легко найти и установить дешевый старый кулер от систем с сокетом 754, 939, AM2, AM2+ и AM3. Например, недавно я установил такой кулер, проработавший более 10 лет, на Ryzen 5 1600, о чем написал в блоге "Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем". Интересно, что эти кулеры подойдут и для новейших плат AM5, но не справятся со слишком горячими процессорами Ryzen 7000.

Процессор

При выборе процессора в игровой ПК опытные пользователи всегда стремятся взять производительную модель с запасом прочности, которая будет тянуть игры еще несколько лет и позволит установить мощную видеокарту. Но если мы собираем игровой ПК в условиях жесткой экономии, то стоит обратить внимание на процессоры, наиболее актуальные на сегодняшний день и дающие максимум производительности за минимум цены.

Сегодня это Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, два шестиядерника, которые отлично справляются со всеми играми и способны работать в паре с мощной видеокартой уровня GeForce RTX 3070. Ryzen 5 5600 дешевле, но система на Core i5-12400F более перспективна за счет поддержки шины PCI Express 4.0 и возможности установить в будущем более производительный Core i5-13400F с дополнительными четырьмя энергоэффективными ядрами.

Видеокарта

Видеокарта — главный компонент игрового ПК и любая экономия на ее производительности обернется падением FPS, но есть один нюанс, который сбережет ваши средства. Все дело в том, что навороченная система охлаждения с кучей теплотрубок и система питания с множеством фаз, практически не дает прироста производительности по сравнению с бюджетными видеокартами. Да, такая видеокарта работает тише, меньше греется, компоненты ее более надежны, но прирост производительности по сравнению с недорогими моделями можно увидеть только в разгоне, а разгон скорее всего упрется в возможности ее чипа.

Прошли те времена когда разогнав видеокарту, можно было выжать 15 и даже 20% производительности и сегодня механизмы буста видеокарты выжимают из них почти максимум, на который способны чипы. А вот андервольтинг наоборот, только набирает популярность и сегодня сделать тихой и холодной можно практически любую бюджетную видеокарту. А вот разница по сравнению с навороченной моделью может быть очень большой. Например, GeForce RTX 3060 Palit Dual стоит сегодня 33110 рублей.

А ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 — 39370 рублей. Разница весьма чувствительна, целых 6260 рублей, и это еще не самая дорогая модель GeForce RTX 3060. И до модели следующего уровня,

GeForce RTX 3060 Ti, уже остается доплатить менее тысячи рублей.

SSD-накопитель

Еще один компонент, на котором можно сэкономить, это SSD-накопитель. Для игровых ПК давно стали почти обязательными модели в формфакторе M.2 с шиной PCI Express, но если посмотреть тесты загрузки игр, можно увидеть, что разница в скорости между дорогими SSD и бюджетными моделями с SATA III интерфейсом очень небольшая.

SATA SSD имеет еще пару плюсов — его можно установить практически в любой ПК и ноутбук, главное, чтобы был свободный SATA-порт, а с этим обычно проблем не бывает. А еще они мало греются, в отличие от M.2 моделей, которым скорее всего понадобится радиатор, а это — дополнительные расходы. M.2 SSD обычно отнимает два SATA порта, и в моем случае, когда все порты заняты, я выбрал именно SATA SSD в довольно мощный игровой ПК и не пожалел об этом. Полтора месяца назад я нашел SmartBuy Splash всего за 1400 рублей, но цены растут и сегодня он стоит уже 1900 рублей.

Итоги

Как видите, в 2023 году можно сэкономить на многих компонентах ПК, практически не потеряв в производительности. А вот на чем экономить не стоит, так это на блоке питания и оперативной памяти. Блок питания — это основа стабильной и надежной работы вашего ПК, а оперативная память DDR4 стоит в 2023 году настолько дешево, что нужно не экономить на ней, а наоборот, стараться купить в новый ПК сразу 32 ГБ, так как требования игр к памяти стали резко расти.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу роста цены комплектующих и экономите ли на сборке ПК?

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