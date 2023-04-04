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7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года

Давайте возьмем самые удачные процессоры для игровых компьютеров бюджетного и среднего уровня и подберем для них наиболее оптимальные материнские платы.
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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За последние месяцы на рынке компьютерных комплектующих произошли серьезные изменения — вышли новые процессоры AMD Ryzen 7000 и Intel Raptor Lake, и розница постепенно насыщается материнскими платами для них. А вот материнские платы AM4 под популярные процессоры Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X3D быстро исчезают из продажи и прибавляют в цене. Цены растут еще и из-за роста курсов валют, и все эти факторы заметно влияют на наш выбор комплектующих для игрового ПК весной 2023 года. 

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В этом блоге мы возьмем самые удачные игровые процессоры с оптимальным сочетанием цены и производительности и подберем для них наиболее подходящие материнские платы. Ценовой диапазон получившихся связок выберем от адекватного бюджетного уровня, и до добротного среднего. В этот диапазон цен попадает большинство собираемых игровых ПК, а мощные, но слишком дорогие решения оставим для следующего блога. За ценами на комплектующие отправимся в магазин Регард и начнем с бюджетных комбинаций.

Core i3-12100F и Colorful H610M-K M.2 V20

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Core i3-12100F, несмотря на выход процессоров Intel 13-го поколения, остается популярным бюджетным "камнем" для сборок игровых ПК с видеокартами уровня GeForce RTX 3050. Его секрет — низкая цена и четыре быстрых ядра на архитектуре Alder Lake-S, благодаря которой он обходит в большинстве игр старые шестиядерники Core i5-10400F и Ryzen 5 3600.

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Энергопотребление у Core i3-12100F небольшое, поэтому для него можно обойтись одной из самых бюджетных плат на чипсете Intel H610 — Colorful H610M-K M.2 V20. Плата может похвалиться армированным слотом для видеокарты и интересным дизайном текстолита. Есть у нее и слот M.2 для быстрых SSD-накопителей.

Core i3-13100F и MSI PRO H610M-E DDR4

Несмотря на индекс с цифрой "13", новый четырехъядерник Core i3-13100F построен на базе прошлой микроархитектуры и отличается от Core i3-12100F только повышенными частотами. Базовая частота выросла с 3,3 ГГц 3,4 ГГц, а частота турбобуста — с 4,3 ГГц до 4,5 ГГц. Это делает Core i3-13100F самым быстрым четырехъядерником, но стоит ли такой прирост доплаты в пару тысяч рублей по сравнению с Core i3-12100F — решать только вам. Но, скорее всего в течении ближайших недель цена на него снизится.

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Процессор так же нетребователен к системе питания материнских плат, как и его предшественник и в пару к нему мы возьмем недорогую MSI PRO H610M-E DDR4, у которой есть все, что необходимо игровому ПК начального уровня.

Ryzen 5 5600 и MSI B450M PRO-VDH MAX

В красном лагере недорогих игровых процессоров доминирует Ryzen 5 5600. Этот процессор хорош всем — небольшим энергопотреблением, возможностью работать практически в любых платах AM4, даже с чипсетом AMD A320, отличной производительностью в играх, и совместимостью с огромным количеством кулеров. А еще, отличным разгонным потенциалом, которые позволяет ему догнать старшую модель — Ryzen 5 5600X. И наконец-то цена на Ryzen 5 5600 снизилась и стала адекватной, а ведь на своем старте он стоил дороже Ryzen 5 5600X.

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Чтобы реализовать почти весь потенциал Ryzen 5 5600, стоит брать материнскую плату на чипсете AMD B450, например, MSI B450M PRO-VDH MAX. У платы есть радиаторы на цепях питания, что будет важным при разгоне или высоких нагрузках, четыре слота под ОЗУ, которую можно разогнать, и неплохой звук. А вот чего нет на платах с чипсетом AMD B450 — так это шины PCI Express 4.0 и в случае использовании быстрых SSD или видеокарт Radeon RX 6500 XT это будет заметно.

Core i5-12400F и ASUS PRIME B660M-K D4

Главным соперником Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X остается шестиядерный Core i5-12400F, цена на который стабильно держится на уровне Ryzen 5 5600X. Процессор неплохо показывает себя в играх, энергопотребление у него небольшое, а материнские платы на чипсете Intel B660 практически сравнялись по цене с аналогичными по функционалу платами AMD AM4. Поэтому, что выбрать в игровой ПК — Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F, зависит только от ваших предпочтений.

Энергопотребление Core i5-12400F в пике может достичь 117 ватт, поэтому, выбирая для него плату, стоит обратить внимание на модели с радиаторами на системе питания. Например, как у ASUS PRIME B660M-K D4. Эта недорогая плата на первый взгляд мало чем отличается от плат на чипсете Intel H610, но присмотревшись, можно увидеть не только радиатор на VRM, но и более продвинутую систему питания и два слота M.2.

Ryzen 5 5600X и ASUS PRIME B450-PLUS

Ryzen 5 5600X отличается от Ryzen 5 5600 только частотами и стоит ли доплачивать за это почти 3000 рублей — хороший вопрос. Но если вы не хотите связываться с разгоном и получить при этом самый быстрый шестиядерник для платформы AM4 — берите Ryzen 5 5600X, этот процессор отлично показывает себя в играх и рабочих задачах.

Для него мы возьмем ASUS PRIME B450-PLUS, полноразмерную плату формата ATX, которая выделяется интересным дизайном, радиатором на системе питания, который покрывает ее полностью и наличием шести портов SATA III.

Core i5-13400F и ASRock B660M Pro RS

Core i5-13400F — процессор очень интересный, ведь он имеет не только шесть производительных ядер, как у Core i5-12400F, но и четыре энергоэффективных. Это выводит процессоры Core i5 на совершенно новый уровень и делает их гораздо более серьезными противниками для процессоров AMD.

Для этого процессора требуется материнская плата посерьезней и мы возьмем ASRock B660M Pro RS — с отличной системой питания, и тремя слотами M.2, один из которых имеет радиатор. За цену, чуть превышающую 10000 рублей — это отличный выбор.

Ryzen 7 5700X и ASRock B550M Pro4

У AMD есть отличный конкурент для Core i5-13400F — это холодный и быстрый восьмиядерник Ryzen 7 5700X. Ryzen 7 5700X не требователен к материнским платам, а в разгоне легко догоняет свою старшую версию — Ryzen 7 5800X.

Для такого процессора уже стоит взять материнскую плату на чипсете AMD B550, например, ASRock B550M Pro4. Плата богата оснащена — есть три слота M.2, один из которых с радиатором, шесть слотов SATA III, и поддержка шины PCI Express 4.0.

Итоги

Как видите, для сборки игровых компьютеров бюджетного и среднего уровня на рынке появились новые, интересные модели процессоров, а падение цен на восьмиядерник Ryzen 7 5700X и шестиядерник Ryzen 5 5600 делают их отличными конкурентами для новых процессоров Intel, даже несмотря на старую архитектуру, которой уже более двух лет.

Пишите в комментарии, какую бы связку выбрали вы?

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