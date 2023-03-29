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10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели

Майнинг бум закончился, но выбор видеокарты остается сложным делом, ведь цены опять растут, много моделей заметно переоценены, а некоторые станут неактуальными после выхода GeForce RTX 4000.
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Еще год назад купить видеокарту по нормальной цене было практически невозможно, а некоторые модели и вовсе отсутствовали в продаже из-за высокого спроса, который обеспечивали майнеры. В марте 2023 года цены на видеокарты близки к рекомендованным, но отголоски майнинг бума все равно чувствуются — цены на бюджетные видеокарты слишком высоки. Да и на вторичном рынке цены на видеокарты "кусаются", несмотря на то, что большинство видеокарт находятся в плачевном состоянии после майнинга.

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Добавьте сюда еще и выход видеокарт новых GeForce RTX 4000, которые делают неактуальными некоторые модели GeForce RTX 3000. Удачная и быстрая видеокарта GeForce RTX 4070 Ti делает бессмысленной покупку GeForce RTX 3080 Ti или GeForce RTX 3090 по тем ценам, что сегодня просят за них. А в апреле выходит GeForce RTX 4070 с разрядностью шины памяти 192 бита и объемом памяти GDDR6X, равным 12 ГБ.

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Но если вы ждете более доступные видеокарты GeForce RTX 4000, то наберитесь терпения, ведь GeForce RTX 4060 Ti предположительно выходит поздней осенью 2023 года, а GeForce RTX 4060 — и вовсе в 2024 году. А какие цены на видеокарты будут почти через год — не знает никто. Поэтому, собирая игровой ПК среднего уровня в 2023 году, волей-неволей придется выбирать из GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000. Сегодня мы рассмотрим те модели, которые не стоит покупать, и подумаем, какими моделями их заменить. Цена на видеокарты возьмем из ассортимента магазина Регард

GeForce GT 1030

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Цены на GeForce GT 1030, а также на GeForce GT 730 словно застыли и нисколько не снизились после майнинг бума. И учитывая, что это не игровые видеокарты, отдавать за них сумму в 7000-8000 рублей — слишком расточительно. Если вам нужен простой вывод изображения на экран, обратите внимание на процессоры с встроенной графикой или видеокарты со вторичного рынка. Или добавьте и купите GeForce GTX 1630, видеокарту, которая на 60% быстрее GeForce GT 1030 и позволит поиграть во множество игр в разрешении Full HD.

GeForce GTX 1050 Ti и Radeon RX 6400

Видеокарты GeForce GTX 1050 Ti были очень популярны в 2017 году, позволяя играть в новинки на средних настройках графики, но их время прошло, а вот цена не особо снижается. Совсем немного добавив, можно купить гораздо более шуструю GeForce GTX 1650, даже с памятью GDDR5, но лучше искать модели с памятью GDDR6.

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Это же касается и видеокарты Radeon RX 6400, производительность которой сильно страдает в системах с PCI Express 3.0, которых пока еще у пользователей большинство. И в этом случае GeForce GTX 1650 станет лучшим выбором.

Radeon RX 6500 XT

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Проблема видеокарт Radeon RX 6500 XT не только в зависимости от версии шины PCI Express, но и в слишком высокой цене. Снова появившиеся в продаже более быстрые и универсальные GeForce GTX 1650 Super делают эту спорную видеокарту неактуальной. 

Не стоит забывать отвратительное качество видеодрайверов от AMD, которое становится только хуже после того, как они практически потеряли рынок видеокарт, занимая долю всего в 8%. Например, драйвер Adrenalin 23.2.1 зимой 2023 года мог запросто угробить Windows без возможности восстановления.

GeForce GTX 1660 Super

В продаже до сих пор встречаются GeForce GTX 1660 Super, а также GeForce GTX 1660 Ti и обычные GeForce GTX 1660. Совсем недавно это были весьма неплохие видеокарты, позволяющие поиграть во все новинки игр, к тому же обладающие довольно низким энергопотреблением. Но сегодня эти модели слишком устарели и слишком дороги, ведь немного добавив, можно купить гораздо более мощные Radeon RX 6600 в OEM-комплектации.

Или GeForce RTX 3050, видеокарту, которая даст вам возможность посмотреть на трассировку лучей и подтянет производительность с помощью технологии DLSS.

GeForce RTX 3060 8 ГБ и GeForce RTX 2060

Варианты GeForce RTX 3060 с памятью объемом 8 ГБ отличаются от обычных GeForce RTX 3060 не только уменьшенным на 4 ГБ объемом видеопамяти, но и тем, что ее шина стала 128-битной и пропускная способность снизилась с 360 до 240 ГБ/сек. Это дало существенное падение производительности в играх по сравнению с 12 ГБ моделями, на 13-18%, а вот энергопотребление осталось на прежней отметке — 170 ватт. Поэтому лучше немного доплатить и купить обычную GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, которая стала отличным выбором для игр в Full HD, и останется актуальной еще очень долго, до выхода GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050.

Это касается и моделей GeForce RTX 2060, до сих пор встречающихся в продаже. Даже несмотря на объем видеопамяти в 12 ГБ — они слишком дороги и лучше немного доплатить, купив актуальную модель GeForce RTX 3060.

Слишком дорогие версии GeForce RTX 3060

Но не все версии GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти можно рекомендовать к покупке — стоит избегать дорогих моделей с навороченным охлаждением. Как показала практика, охлаждения таких недорогих моделей, как GeForce RTX 3060 Palit Dual, после простого андервольтинга вполне достаточно для тихой работы с небольшим нагревом. А ту сумму, что просят за дорогую версию GeForce RTX 3060, лучше купить гораздо более мощную в играх без трассировки лучей Radeon RX 6700.

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3060 Ti — неплохо сбалансированная видеокарта, но есть у нее одна проблема — проблемы с деградацией чипов памяти hynix от повышенного нагрева, на что обратили внимание ремонтники видеокарт, работающие с крупными партиями. Какая память попадется в конкретном экземпляре — лотерея, поэтому лучше обратить внимание на модели Radeon RX 6700 XT, мало отличающиеся по цене.

Или доплатить довольно солидную сумму до GeForce RTX 3070, но получить более мощную видеокарту, которая потенциально более надежна.

GeForce RTX 3080

Выход GeForce RTX 4070 Ti смешал все карты в верхнем сегменте видеокарт и даже при выборе такой популярной модели, как GeForce RTX 3080, уже стоит задуматься — а не доплатить ли до GeForce RTX 4070 Ti? Да, доплата немаленькая, около 12000 рублей, но такие видеокарты покупают не на последние деньги и очень уж привлекательны новые фишки серии GeForce RTX 4000.

Итоги

Как видите, ситуация на рынке видеокарт в марте 2023 года непростая и еще сильнее изменится буквально через две недели, после выхода GeForce RTX 4070, которая обещает стать отличным выбором для игр в разрешении 2560×1440. А в следующем блоге мы рассмотрим рынок процессоров и найдем модели, которые не стоит покупать весной 2023 года.

Пишите в комментарии, а какая видеокарта стоит в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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