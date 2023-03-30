За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Если вы хотите собрать по-настоящему мощный игровой компьютер с топовой видеокартой, то следует смотреть, как минимум, на восьмиядерные процессоры. Современные игровые движки способны полноценно задействовать восемь ядер и ставя в сборку восьмиядерник, вы получите заметный прирост производительности по сравнению с шестиядерниками, используя мощную видеокарту. А производительность в 2023 году нужна не только для игр в разрешении в 4K и QHD, но и для высокой кадровой частоты на высокогерцовых мониторах в разрешении Full HD, где особенно важен мощный процессор.

реклама

Долгое время оптимальным выбором в игровой ПК был процессор Ryzen 7 5800X3D, который за счет огромного кеша L3 в 96 Мбайт показывал отличные результаты в играх. Ryzen 7 5800X3D оказался весьма горячим и экономить на охлаждении для него не стоит, а вот к оперативной памяти этот процессор нетребователен — огромный кеш позволит без потери производительности использовать даже модули с частотой 3200 МГц.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новичок для платформы AM5 — восьмиядерный Ryzen 7 7700X тоже оказался весьма горячим камнем, очень требовательным к охлаждению, а вот в играх он опережает Ryzen 7 5800X3D буквально на несколько процентов. В плюсы Ryzen 7 7700X можно записать заметное преимущество над процессорами AM4 в рабочих задачах, а в минусы — высокую цену материнских плат AM5 и модулей памяти DDR5.

реклама

В этом блоге я предлагаю сравнить две игровые сборки на Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7700X, чтобы узнать, сколько можно сэкономить, собрав ПК на устаревшей платформе AM4. И оценить, оправдана ли такая экономия или лучше вложиться в современную платформу. Цены на комплектующие мы возьмем из ассортимента магазина Регард.

Сборка на Ryzen 7 5800X3D

Ryzen 7 5800X3D понемногу дешевеет и уже стоит чуть дороже 30000 рублей.

Система охлаждения

реклама

Для охлаждения процессора мы возьмем трехсекционную систему жидкостного охлаждения ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW, способную отвести 350 ватт тепла.

Материнская плата

Мы установим Ryzen 7 5800X3D в материнскую плату MSI MPG B550 GAMING PLUS на чипсете AMD B550. Это отличная плата для создания мощного игрового ПК, но без переплаты за редко используемые функции. А ее система питания легко справится с 105-ваттным Ryzen 7 5800X3D, разогнать который не получится из-за ограничений AMD, которая ввела их из-за чувствительного кеша L3, который и без разгона сильно греется.

реклама

Оперативная память

Можно уверенно говорить, что уже пришло время, когда в игровой компьютер обязательно нужно ставить 32 ГБ оперативной памяти. Мы возьмем пару популярных модулей Kingston Fury Beast Black (KF432C16BB1K2/32), с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-18-18-36.

Видеокарта

На рынке видеокарт наступили такие времена, когда не хочется вкладывать деньги в топовые решения семейства GeForce RTX 3000. Лучше доплатить и взять новую GeForce RTX 4070 Ti Palit GamingPro, которая будет актуальна в играх еще много лет и имеет все фишки нового семейства —

DLSS 3 с генерацией промежуточных кадров и функцией Optical Flow Accelerator, улучшенной трассировкой лучей и кодировщиком NVENC восьмого поколения.

SSD-накопитель

Компьютеру такого серьезного уровня как наш, требуется соответствующий SSD-накопитель и мы возьмем быстрый SSD MSI SPATIUM M460 объемом 1 ТБ. Отличные скоростные характеристики у MSI SPATIUM M460 дополняются крупным радиатором и вам не придется дополнительно искать радиатор для накопителя и заниматься его установкой.

Блок питания

GeForce RTX 4070 Ti с энергопотреблением в 285 ватт требует мощного блока питания на 750 ватт и более, и мы возьмем Fractal Design Ion Gold мощностью 850 ватт. Это надежный блок питания с сертификатом 80 PLUS Gold, современной схемотехникой и очень тихой работой при нагрузке до 400-500 ватт. А примерно столько и будет потреблять наш компьютер в играх.

Корпус

Для нашей сборки потребуется отлично продуваемый корпус, ведь в играх придется отводить из него более 400 ватт тепла. Мы возьмем DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black, просторный и стильный корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами, которым будут помогать три вентилятора на СЖО COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW, которую можно будет поставить на верх корпуса.

Стоимость сборки на Ryzen 7 5800X3D

Сборка на Ryzen 7 5800X3D обойдется в 169000 рублей. Сумма немаленькая, но это компьютер, который позволяет играть практически во все новые игры в разрешении 4K и QHD и который будет актуальным еще лет пять. А теперь давайте посмотрим, во сколько обойдется аналогичная по производительности в игра сборка на Ryzen 7 7700X.

Сборка на Ryzen 7 7700X

Ryzen 7 7700X стоит чуть дешевле, чем Ryzen 7 5800X3D.

Материнская плата

Но, взглянув на цены материнских плат AM5, понимаешь, что сборка на Ryzen 7 7700X будет заметно дороже. Мы возьмем плату ASRock B650M PG Riptide на чипсете AMD B650, типичного середнячка с хорошим оснащением, чья система питания легко справится с Ryzen 7 7700X.

Оперативная память

Ryzen 7 7700X не может, как Ryzen 7 5800X3D, похвалиться непритязательностью в отношении оперативной памяти, поэтому надо выбирать не самые дешевые модули DDR5. Например, Kingston Fury Renegade (KF560C32RSK2-32) объемом 32 ГБ, с частотой 6000 МГц и формулой таймингов 32-38-38. Обойдется такая память более, чем в два раза дороже, чем комплект DDR4 для Ryzen 7 5800X3D.

Стоимость сборки на Ryzen 7 7700X

Сборка на Ryzen 7 7700X обойдется вам в 181580 рублей по ценам на конец марта 2023 года. Это на 12480 рублей больше, чем стоимость сборки на Ryzen 7 5800X3D.

Итоги

Так какую же сборку выбрать? С одной стороны, 12480 рублей — деньги немаленькие, и вложив их в сборку на Ryzen 7 5800X3D, можно выбрать более качественный корпус, дополнительный SSD-накопитель объемом 2 ТБ под игры или жесткий диск объемом 6 ТБ для хранения файлов. Или купить отличную периферию для ПК.

С другой стороны, на фоне общей стоимости ПК, которая вышла совсем немаленькой, 12480 рублей — это небольшая плата за свежую систему на Ryzen 7 7700X, с поддержкой новой памяти DDR5 и заметно более высокой производительностью в рабочих задачах. Выбор только за вами, и делая его, нужно взвесить все "за" и "против", а также оценить набор ваших игр и задач, которые вы выполняете на ПК.

Пишите в комментарии, а какую сборку выбрали бы вы?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.