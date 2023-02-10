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Ryzen 5 5600X появился на рынке в конце 2020 года, более двух лет назад. За это время он успел получить титул самого быстрого шестиядерного процессора в мире, и конкурировал аж с тремя поколениями процессоров от Intel. Сначала с Core i5-10400F, потом с Core i5-11400F и, наконец, с Core i5-12400F. В большинстве игр Ryzen 5 5600X обгоняет эту троицу, а Core i5-12400F не помогает победить даже быстрая память DDR5. К тому же у Ryzen 5 5600X, в отличие от конкурентов, есть возможность разгона, которая может добавить в играх и рабочих программах немного дополнительной производительности.

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А производительности Ryzen 5 5600X даже спустя два года хватает в играх и в пару к нему можно смело поставить мощную видеокарту уровня GeForce RTX 3080. Материнские платы для Ryzen 5 5600X, массовые модели на чипсетах AMD B450, стоят дешевле плат с аналогичным оснащением от Intel — это еще один плюс в копилку этого замечательного процессора. Все хорошо у Ryzen 5 5600X и с энергопотреблением, стандартных 76 ватт хватает в играх, а если отключить все лимиты, процессор потребляет до 142 ватт в тяжелых стресс-тестах. По меркам 2023 года это весьма неплохо, а тестирование в рабочих программах позволяет понять, что ограничение в 76 ватт выбрано очень удачно, дальнейший рост частоты и энергопотребления дает мало производительности.

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Одним словом — это процессор мечты. "Но почему же мы все не сидим на Ryzen 5 5600X?" — спросит читатель. Дело в том, что все плюсы процессора компания AMD умудрилась перечеркнуть неудачной ценовой политикой. Больше года Ryzen 5 5600X стоил дороже 25000 рублей, дороже любых шестиядерников от Intel, и как бы хорош он не был, когда за его цену можно купить Core i5-10400F вместе с материнской платой, многие крепко призадумаются над выбором.

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Только к концу 2022 году цена на Ryzen 5 5600X начала падать, а ведь еще в январе 2022 он стоил 25290 рублей! Это можно посмотреть в моем блоге Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года.

Падение цены на Ryzen 5 5600X сделало его хитом, и даже я не устоял и сделал апгрейд старенького Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X. Но все равно Core i5-12400F все время своего присутствия на рынке стоил дешевле Ryzen 5 5600X, а это был важный психологический фактор. Тем более, что разница в играх между ними совсем небольшая.

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И вот только сегодня, открыв каталог процессоров в магазине Ситилинк, я увидел, что Ryzen 5 5600X наконец-то стоит дешевле, чем его главный конкурент, Core i5-12400F. Пусть пока всего на 100 рублей, но учитывая падение цен на процессоры AMD в течение всего 2022 года, скорее всего Ryzen 5 5600X продолжит дешеветь.

Мне стало интересно, а во сколько обойдется оптимальный игровой ПК на Ryzen 5 5600X в феврале 2023 года, и я предлагаю вам собрать эту сборку вместе со мной, и покритиковать ее в комментариях, воспользовавшись ассортиментом магазина Ситилинк.

Кулер процессора

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Для охлаждения Ryzen 5 5600X мы возьмем кулер ID-COOLING SE-903-R V2, с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм. Кулер имеет удобное простое крепление, красную подсветку и способен отвести от процессора до 130 ватт тепла, что вполне хватит для Ryzen 5 5600X.

Материнская плата

Материнские платы AM4 быстро исчезают из продажи и если вы решились на покупку платформы AM4 или хотите сделать апгрейд материнской платы, стоит поторопиться. Мы возьмем плату среднего уровня — ASUS PRIME B450-PLUS, полноразмерную и со стильной расцветкой в серых тонах. У платы есть все, что нужно игровому ПК, а пользователи хвалят простой и удобный BIOS, который легко обновить прямо из под Windows.

Оперативная память

С оверклокерскими модулями памяти сейчас напряженная ситуация, поэтому лучше выбирать модули с гарантированной частотой. Для Ryzen 5 5600X оптимальной частотой будет 3600 МГц и мы возьмем недорогой комплект Kingston Fury Beast KF436C17BBK2/16 DDR4, актуальным объемом 16 ГБ. Формула таймингов — 17-21-21, не идеально, но за такую цену простительно и никто не помешает вам их занизить.

Видеокарта

Оптимальной видеокартой для игр в разрешении Full HD остается GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. А самой доступной моделью с приличным охлаждением стала Palit GeForce RTX 3060 Dual. Я использую такую модель уже почти год и, сделав андервольт, получил бесшумную и ледяную видеокарту, которая в играх не дотигает даже 60 градусов.

SSD-накопитель

Игры все растут в объеме и новинки уже перевалили за 100 ГБ. Получается, что накопителя объемом 1 ТБ, который совсем недавно казался избыточным, сегодня хватит всего на несколько новых игр. Мы возьмем WD Blue SN570 WDS100T3B0C, модель на 1 ТБ с максимальной скорость чтения — 3500 МБ/с, а записи — 3000 МБ/с, и ресурсом записи в 600 ТБ.

Блок питания

Для нашей сборки с лихвой хватит блока питания на 500 ватт, но мы возьмем CHIEFTEC CORE BBS-600S мощностью 600 ватт. Ведь он стоит всего чуть дороже модели на 500 ватт, а запас по мощности никогда не помешает — он делает БП тише и долговечней, а его нагрев будет ниже. CHIEFTEC CORE BBS-600S — современная модель с сертификатом 80 PLUS GOLD. В его схемотехнике используется резонансный преобразователь в высоковольтной цепи и синхронный выпрямитель с DC/DC-преобразователями в низковольтной. Вентилятор до нагрузки мощности в 70% работает очень тихо, а значит наш ПК не будет шуметь в играх.

Корпус

Для такого добротного "железа", как наше, нужен соответствующий качественный корпус и я предлагаю взять DeepCool CC560. Стильный внешний вид, крышка из закаленного стекла, отличная вместимость и целых четыре предустановленных вентилятора с подсветкой — плюсов у DeepCool CC560 много. Есть и пылевые фильтры, без которых сегодня не обходится не один качественный корпус.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 80220 рублей. Это будет добротный и надежный компьютер, без переплат за разгон и кучу ненужных функций, и который будет отрабатывать каждый затраченный вами рубль в играх. Единственный момент, на который стоит обратить внимание — это версия BIOS платы ASUS PRIME B450-PLUS, Ryzen 5 5600X на ней поддерживается, начиная с версии 2409, уточните это при покупке.

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.

Пишите в комментарии, а что бы вы изменили в этой сборке?



