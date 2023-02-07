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Многие думают, что сборка мощного игрового ПК начинается с выбора топовой видеокарты, но это не так. Главная деталь и основа такого ПК — процессор, ведь именно он загружает видеокарту работой и максимально возможное количество кадров в секунду в игре зависит от мощности процессора. Поставьте недостаточно мощный процессор в пару к видеокартам GeForce RTX 4070 Ti или GeForce RTX 4080 и вы увидите, что он не дает видеокарте выдать максимум того, на что она способна, это будет проявляться как неполная загрузка видеокарты.

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Поэтому при выборе процессора в производительный игровой ПК нужно смотреть, как минимум, на топовые современные шестиядерники с современной архитектурой и высокой производительностью на ядро, а еще лучше — выбрать восемь и более ядер. Актуальные модели отличаются высоким энергопотреблением, поэтому при выборе такого процессора нельзя экономить на материнской плате и системе охлаждения. Зато вы получите мощную и стабильную систему, способную проработать не один год и, скорее всего, позволяющую сделать апгрейд видеокарты в будущем.

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В этом блоге мы посмотрим на мощные процессоры ценой от 21000 рублей, выбрав их из ассортимента магазина Ситилинк, филиал которого наверняка есть недалеко от вас. Процессоры отсортируем по возрастанию цены.

Core i5-12600KF

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Core i5-12600KF — входной билет в мир мощных игровых ПК. Несмотря на всего шесть производительных ядер у него на борту есть четыре энергоэффективных, которые возьмут на себя фоновые задачи. Несомненный плюс модели — разблокированный множитель, который позволит увеличить производительность с помощью разгона.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X — процессор далеко не новый, но его восемь ядер и большой кеш L3 даже в 2023 году позволяют бороться с более свежими моделями от Intel. Добавьте к этому более дешевые материнские платы сокета AM4, огромное количество совместимых кулеров и СЖО, и вы поймете, что Ryzen 7 5800X все еще способен стать основой мощного игрового ПК.

Ryzen 5 7600X

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У Ryzen 5 7600X всего шесть ядер, и даже нет дополнительных энергоэффективных, как у моделей от Intel, но это не мешает ему показывать отличные результаты в играх. За счет новой микроархитектуры Zen 4 процессор обладает отличной производительностью на ядро и обгоняет не только Ryzen 7 5800X, но даже и игрового монстра 5800X3D. Если вы приверженец продукции AMD и хотите собрать не очень дорогой, но мощный ПК на актуальном сокете, то Ryzen 5 7600X — это ваш выбор. Еще один плюс линейки процессоров Ryzen 7000 — встроенное ядро у всех моделей, мелочь, а приятно.

Core i5-13600KF

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Формула ядер у Core i5-13600KF намного более привлекательна, чем у предшественника — Core i5-12600KF, шесть производительных ядер Gracemontr и целых восемь энергоэффективных ядер Raptor Cove. Добавьте к плюсам процессора новую производительную микроархитектуру семейства Raptor Lake и более высокие частоты, все это делает Core i5-13600KF отличным конкурентом в играх для более дорогих восьмиядерных Ryzen 7 7700X.

Ryzen 9 5900X

На первый взгляд Ryzen 9 5900X не место в этом списке, ведь он стоит дороже Ryzen 5 7600X, у которого в два раза меньше ядер, и при этом отстает от него в играх. Но стоит вам только попробовать запустить стрим и шести ядер тут же станет мало. Вот для таких сценариев Ryzen 9 5900X актуален и в 2023 году, а еще в копилку его плюсов стоит добавить более дешевую память DDR4. Это объясняет то, что мощные процессоры платформы AM4 пользуются устойчивым спросом.

Core i7-12700KF

Формула ядер Core i7-12700KF — восемь производительных и четыре энергоэффективных, делает его мощным соперником для восьми и двенадцатиядерных новинок от AMD. А удачное позиционирование по цене позволяет конкурировать и с новыми, более мощными Core i7-13700KF от Intel.

Ryzen 7 7700X

Восьмиядерный Ryzen 7 7700X отлично показывает себя в играх и если у вас есть около 30000 рублей на процессор, весьма трудный вопрос выбора — Ryzen 7 7700X, Core i7-12700KF или Core i5-13600KF, становится больше вопросом личного предпочтения продукции AMD или Intel.

Core i7-13700KF

Постепенно мы приближаемся к психологической границе в цене в 40000 рублей, и новый Core i7-13700KF, который стоит чуть дешевле этой отметки, может претендовать на роль одного из самых быстрых игровых процессоров, за обладание которым не потребуется отдать целое состояние. Восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер и поражающая воображение частота буста в 5400 МГц позволяют ему обходить все прошлые поколения процессоров. На этом фоне максимальное энергопотребление в 253 ватта кажется мелочью.

Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X с 16-ю ядрами — самый мощный и самый дорогой процессор платформы AM4, но в играх он часто уступает новым шестиядерникам. Но, как и в случае с Ryzen 9 5900X — это отличный выбор для игрового стримера, предпочитающего продукцию AMD и недорогие платы и память DDR4.

Ryzen 9 7900X

Ryzen 9 7900X с 12-ю ядрами стал отличным наследником модели Ryzen 9 5900X, и он отлично подойдет для игр и для стримов, но учитывая более низкую цену главного конкурента — Core i7-13700KF, AMD нужно срочно снижать цены на свои новинки для платформы AM5.

Core i9-13900KF

Характеристики Core i9-13900KF впечатляют — восемь производительных и целых 16 энергоэффективных ядер, а его максимальная частота достигает 5800 МГц! Процессор очень быстр, но и очень дорог и по карману только обеспеченным геймерам, но, купив его, об апгрейде можно спокойно забыть лет на пять.

Ryzen 9 7950X

16 ядер Ryzen 9 7950X за счет более современной архитектуры способны работать на гораздо более высоких частотах, чему у предшественника — Ryzen 9 5950X. Но в играх Ryzen 9 7950X отстает от более дешевого конкурента — Core i9-13900KF. Это делает его нишевым продуктом, для любителей продукции AMD, совмещающих игры со стримами.

Итоги

Как видите, ассортимент актуальных топовых процессоров в 2023 даже выше, чем бюджетных. Выбрать есть из чего, главное не забыть, что нужна очень качественная материнская плата и производительная система охлаждения, ведь некоторые новинки приблизились к пугающему энергопотреблению в 200 ватт, а некоторые легко перешагивают этот порог при отключении лимитов. И уменьшение техпроцесса производства уже не помогает сделать процессоры экономичнее, ведь гонка за количеством ядер никуда не делась.

Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы?

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