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Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600

Ryzen 5 5600X стал отличной заменой для старых процессоров Zen и Zen+, быстрый и недорогой, совместимый со множеством материнских плат AM4. Давайте сравним его с предшественником, а заодно попробуем ускорить.
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Процессор Ryzen 5 5600X был представлен публике более двух лет назад, в конце 2020 года, но по-настоящему стал популярным в конце 2022 года. Причиной тому стала ценовая политика AMD, держащая на Ryzen 5 5600X слишком высокие цены. Почти два года цена этого процессора держалась у отметки 25000 рублей, а Intel все это время не теряла времени и выпускала все новые и новые процессоры, не забывая снижать цену на старые поколения.

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Core i5-10400F, Core i5-11400F, Core i5-12400F - целых три поколения шестиядерников конкурировали с Ryzen 5 5600X. По производительности к Ryzen 5 5600X наиболее близко подобрался Core i5-12400F, но всегда стоил дешевле. Сейчас, в январе 2023 года, после повышения цен из-за роста курса валют Core i5-12400F стоит в Ситилинке 13990 рублей, а Ryzen 5 5600X - 15490 рублей. А в лучшее время цена на Ryzen 5 5600X опускалась до 13 с небольшим тысяч рублей.

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Еще более низкие цены на Ryzen 5 5600X предлагали на AliExpress и, судя по большому количеству старых процессоров Ryzen на вторичном рынке, многие успели сделать апгрейд на Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500. Для такого апгрейда даже не требуется менять старую материнскую плату, ведь поддержку Ryzen 5000 добавили даже для плат с чипсетами 300-й серии. А невысокое энергопотребление Ryzen 5 5600X позволит завести его даже на самых дешевых материнских платах с четырьмя фазами питания и без радиаторов.

Не удержался от апгрейда и я, купив Ryzen 5 5600X на смену Ryzen 5 1600, отработавшему в моем ПК почти три года. И сегодня я сравню эти процессоры в популярных бенчмарках, а заодно покажу, как работает Ryzen 5 5600X после оптимизации напряжения, которую можно сделать за пару часов несложных тестов. 

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Процессоры будут установлены в материнскую плату MSI B450-A PRO MAX, а двухранговая оперативная память Crucial Ballistix Sport LT (AES) 2х16 ГБ будет работать на частоте 3266 МГц с Ryzen 5 1600 и 3600 МГц - с Ryzen 5 5600X. Выше 3266 МГц эта ОЗУ с Ryzen 5 1600 не разгоняется.

Тесты Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 1600

Для начала сравним процессоры в работе на заводских настройках. И первым делом посмотрим на скорости работы оперативной памяти и ее латентности в тесте AIDA64. Ryzen 5 5600X лидирует по всем показателям, кроме записи в память и латентности кэша третьего уровня.

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Далее попробуем встроенный бенчмарк в утилите CPU-Z. Ryzen 5 5600X демонстрирует прирост над Ryzen 5 1600 на 57% в однопоточном тесте, и на 45% - в многопоточном.

В тесте WPrime, родственника популярных у оверклокеров тестов SuperPi и PiFast, но с поддержкой многопоточности, есть два режима тестирования: 32M и 1024M. Выбираем 32M и Ryzen 5 5600X лидирует в нем, опережая своего предшественника на 24%.

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Blender — тест производительности процессора, основывающийся на времени просчета сложных трехмерных сцен. Мы рассчитаем в нем популярную сцену с процессором Ryzen. Ryzen 5 1600 справляется за 32.95 секунды, а Ryzen 5 5600X - за 23.8 секунды, что быстрее на 29%.

Тест Cinebench R23 создан канадской компанией MAXON Computer, разрабатывающей программное обеспечения для трехмерного моделирования и анимации Cinema 4D, и предназначен для оценки производительности процессора. Ryzen 5 5600X здесь опережает оппонента на внушительные 49%.

Используя встроенные тесты популярной утилиты AIDA64, удобно запустить их в пакетном режиме, выбрав нужные вам и получить результат в файле формата html.

В тесте CPU Queen Ryzen 5 5600X обгоняет Ryzen 5 1600 на 24%.

А вот в тесте CPU PhotoWorxx преимущество Ryzen 5 5600X на грани погрешности, всего 1.4%.

Теперь можно перейти к более практичным тестам - архивации файлов. С такой нагрузкой мы постоянно сталкиваемся при установке игр или переустановке Windows. Тестирование в WinRAR версии 5.4 показало неадекватно высокий результат Ryzen 5 5600X, который повторялся при каждой попытке тестирования, превышая результат Ryzen 5 1600 более, чем в четыре раза.

В архиваторе 7-Zip версии 21.06 Ryzen 5 5600X опережает Ryzen 5 1600 на 55% по общему рейтингу, что примерно соответствует общей разнице между процессорами.

Оптимизация работы Ryzen 5 5600X

Начинать оптимизацию работы Ryzen 5 5600X стоит с настройки работы ОЗУ. Скорее всего, ваш разгон ОЗУ от Zen и Zen+ не подойдет и придется сделать все заново. Да и контроллер памяти в Zen 2 и Zen 3 намного совершеннее, и в моем случае модули памяти легко взяли 3600 МГц с таймингами из калькулятора от 1usmus.

Тестировать разгон ОЗУ на стабильность стоит в утилите TM5, более слабые утилиты - только потеря времени. После того, как ОЗУ протестирована на стабильность, можно приступать к оптимизации работы Ryzen 5 5600X. Среди пользователей Ryzen 5000 популярны два метода - фиксация частоты и напряжения, так называемый "фикс" и тонкая настройка работы автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO). 

Я выбрал второй вариант, так как автоматика разгона у Ryzen 5 5600X очень хороша и PBO позволит получать в играх частоту 4650 МГц, при этом снижая ее в тяжелых тестах, что даст тихую и стабильную работу. Я сделал настройку PBO с помощью инструмента Curve Optimizer, гайды по работе с которым есть в конференции overclockers.ru. Процессор позволил выставить Curve Optimizer в минус 30 по всем ядрам, а лимит энергопотребления PPT я оставил на стандартной отметке 76 ватт.

В результате максимальное напряжение на процессоре упало примерно на 0.13В, а под нагрузкой стали возможны более высокие частоты, например, стресс-тест LinX процессор проходит с частотой на 400 МГц выше, чем на заводских настройках. Под кулером Zalman CNPS10X Performa с оборотами около 1000 в минуту процессор греется в таком режиме всего до 56 градусов.

В некоторых тестах получился приличный прирост производительности, например, в Cinebench R23 - 9%.

В архиваторе 7-Zip прирост немного скромнее - 3.7%.

А в Blender прирост составил 5%.

Почти на 8% ускорился WPrime.

При такой настройке Ryzen 5 5600X интересно то, что его энергопотребление остается на уровне стандартных 76 ватт, сохраняется и максимальная частота буста в 4650 МГц, однако прирост получается весьма приличный.

Итоги

На фоне Ryzen 5 1600 Ryzen 5 5600X показал себя отлично, но не стоит забывать, что на его стороне не только более высокая производительность на такт, но и почти 1 ГГц дополнительной частоты. Отлично показал себя инструмент Curve Optimizer, который позволяет выжать еще несколько процентов производительности из процессора практически бесплатно.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит у вас в ПК? 

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