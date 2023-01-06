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Все чаще я встречаю геймеров, которые продолжают апгрейдить свой ПК, но играют все реже и реже. Это может происходить из-за отсутствия свободного времени или потери интереса к играм, когда они уже почти не приносят удовольствия и вы устанавливаете их одну за другой, пытаясь получить те эмоции, которые они вызывали 10 лет назад. Особенно много таких историй было в комментариях под блогом "Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия".

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И одно дело, когда у вас неделями простаивает старенькая видеокарта GeForce GTX 960, которая стоит копейки, и совсем другое - когда это новенькая GeForce RTX 3060 или даже GeForce RTX 3080. Тут к разочарованию от того, что игры не приносят радости или на них нет времени, добавляется чувство выкинутой зря крупной денежной суммы. Мне это чувство хорошо знакомо, поверьте, ведь на GeForce RTX 3060, которую я купил почти год назад за 69000 рублей, я прошел только Horizon Zero Dawn, SiN Episodes: Emergence и Half-Life 2 с эпизодами.

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И сегодня мы рассмотрим все варианты видеокарт, которые подойдут в ситуации, когда вы играете редко, но не готовы отказаться от игр полностью. Да и полностью отказаться от компьютера очень трудно, так как он становится не только центром цифровых развлечений, но и инструментом для работы, который не могут заменить устройства Android. Надеюсь, этот блог поможет вам избежать напрасной траты денег и сэкономит нервные клетки.

Встроенная графика Vega 7

Если вы только собираетесь собрать ПК, но не уверены, что будете часто играть, но и оставаться без возможности запускать игры не хотите - стоит обратить внимание на процессоры со встроенной графикой. Например - недорогой Ryzen 5 4600G, шестиядерник с ядрами на микроархитектуре Zen 2 и графикой Radeon Vega 7, которая состоит из 7 CU (вычислительных блоков) с 448 ALU на частоте 1900 МГц.

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Radeon Vega 7 - это примерный уровень Radeon RX 550 и даже выше и позволит поиграть, к примеру, в Grand Theft Auto V на минималках в 1080p с 60 FPS, не говоря уже The Elder Scrolls V: Skyrim. А шесть ядер хватит для обычного ПК, на котором работают, смотрят фильмы, серфят интернет и изредка играют еще лет на пять.

Немного дороже стоит Ryzen 5 5600G, тоже с графикой Vega 7, который предложит более высокую производительность, показывая за счет новой архитектуры результаты на уровне Ryzen 5 5500, при этом позволяя раскочегарить встроенную графику до уровня GeForce GTX 1050. А это уже возможность поиграть в такие хиты, как Ведьмак 3: Дикая охота или Deus Ex: Mankind Divided на средних настройках.

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GeForce GTX 1630

Если процессор у вас уже есть, и вы подумываете, какую видеокарту купить, чтобы потом не было мучительно больно за потраченные средства, обратите внимание на GeForce GTX 1630. Эту видеокарту можно назвать входным билетом в современный гейминг. Производительность немногим ниже, чем у GeForce GTX 1050 Ti, но зато GeForce GTX 1630 имеет очень скромное реальное энергопотребление, которое заметно ниже паспортного и будет тихо стоять в ПК, ускоряя кодировку и декодировку видео и работу в программах обработки графики.

Radeon RX 6400

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Для систем с шиной PCI Express 4.0 альтернативой GeForce GTX 1630 станет более быстрая Radeon RX 6400. Энергопотребление у видеокарты всего 53 ватт, что позволяет установить ее практически в любой ПК. Компактная низкопрофильная версия позволит создать крохотный ПК, который не занимает много места, но зато тянет большое количество игр.

GeForce GTX 1650

GeForce GTX 1650 можно назвать оптимальным выбором для редко играющего геймера - дешевая, и при этом достаточно производительная, чтобы поиграть во все новинки на минимальных настройках. Добавьте низкое энергопотребление и компактные размеры, и вы поймете, почему GeForce GTX 1650 стала самой популярной видеокартой в Steam в 2022 году, сместив с трона GeForce GTX 1060, которая царствовала там несколько лет.

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT немного дороже, но в системах с PCI Express 4.0 даст гораздо большую производительность, чем GeForce GTX 1650. На эту видеокарту обрушилось много критики, но время и цена расставили все по местам. Главное при использовании Radeon RX 6500 XT - не выходить за пределы потребления видеопамяти в 4 ГБ, тогда никаких проблем от четырех линий PCI-E нет.

GeForce GTX 1660 SUPER

Дальше среди цен на видеокарты мы видим большую яму, где в диапазоне от 17590 до 22890 рублей нет видеокарт с производительностью выше Radeon RX 6500 XT. И следующая ступенька в производительности - GeForce GTX 1660 SUPER. Выбор в 2023 году неоднозначный - морально устаревшая видеокарта, имеющая всего 6 ГБ видеопамяти, но зато очень скромное энергопотребление. Производительности GeForce GTX 1660 SUPER хватит почти для всех новинок игр и, если вам не хватает денег для покупки GeForce RTX 3050, можно ее купить, особенно если подвернется по цене в районе 20000 рублей.

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 можно назвать последней видеокартой, которую можно купить без сожалений, если вы играете редко. GeForce RTX 3050 хороша поддержкой DLSS, которая заметно подтянет производительность и позволит поиграть во все хиты игр, вышедших в 2022 году.

GeForce RTX 3060 8 ГБ

Новинка - GeForce RTX 3060 с объемом памяти 8 ГБ, уступает модели с 12 ГБ около 10-15%, но и стоит заметно дешевле. Цена почти переваливает за психологическую отметку 30000 рублей и GeForce RTX 3060 можно купить редко играющему геймеру только с толстым кошельком. Из минусов можно назвать высокое энергопотребление в 170 ватт, которое не снизилось из-за урезания объема и шины памяти, и такая видеокарта уже потребует хорошей вентиляции в корпусе ПК.

GeForce RTX 3060 12 ГБ

GeForce RTX 3060 с объемом памяти 12 ГБ стоит почти на 5000 рублей дороже своей младшей версии и это будет довольно серьезная покупка, бьющая по бюджету среднестатистического геймера. Но GeForce RTX 3060 обещает стать такой же долгожительницей, как и популярнейшая видеокарта GeForce GTX 1060. Такого объема памяти хватит еще очень и очень надолго, а производительность можно подтянуть с помощью DLSS. Да и рывка в системных требованиях игр не предвидится, так как большинство игр затачивается под возможности новых консолей, так что GeForce RTX 3060 можно смело покупать на 4-5 лет, чтобы не беспокоиться об апгрейде и играть во все новинки игр, когда появится желание.

Пишите в комментарии, какие а у вас бывали подобные ситуации, когда после апгрейда вы почти не играли?

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