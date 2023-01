Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм

Выбираем видеокарту под себя, чтобы не оказаться в ситуации, когда на новенькой GeForce RTX 3070 раз в неделю запускается только Heroes of Might and Magic III или Hearthstone. Рассмотрим несколько вариантов видеокарт, включая новинки.