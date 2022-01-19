Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года

Расклад сил на рынке процессоров сильно изменился после выхода мощнейших Intel Alder Lake, а отказ компании AMD от демпинга цен делает многие ее модели неконкурентоспособными.
[ ] для раздела Блоги
2
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Последние пару лет мы наблюдаем на рынке процессоров ожесточенную борьбу между главными конкурентами, AMD и Intel, и новинки сыпятся как из рога изобилия. Не успели мы привыкнуть к процессорам семейства Comet Lake, как вышли процессоры Rocket Lake, получившие неплохую прибавку производительности, и вот уже в конце 2021 года Intel выпускает на рынок процессоры Alder Lake. Процессоры семейства Alder Lake принесли массовому покупателю не только заметный прирост производительности, но и совершенно новую систему из ядер двух типов: производительных и энергоэффективных.

реклама

В первую очередь спасибо за это сказать стоит компании AMD, обострившей конкуренцию на рынке популярными процессорами Ryzen, которые уже почти пять лет являются отличной альтернативой продукции Intel и сменили за это время уже четыре поколения: Zen, Zen+, Zen 2 и Zen 3. А о том, что представляет собой рынок без конкуренции, мы прекрасно помним по временам доминирования процессоров семейств Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Skylake и Kaby Lake, наращивающих производительность лишь единицами процентов.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Давайте посмотрим, как обстоят дела на рынке процессоров в январе 2022 года, взяв для обзора самую популярную категорию процессоров, шестиядерные модели без поддержки разгона, оптимально подходящие как для игр, так и для работы. При этом имеющие лучшее соотношение цена/производительность по сравнению как с четырех и восьмиядерными моделями, так и по сравнению с шестиядерниками, заточенными под разгон.

реклама

Процессоры мы будем смотреть в Ситилинке, где представлен полный ассортимент актуальных моделей, и отсортируем их от самых бюджетных к более дорогим. Соотношение цен разных моделей примерно соответствует общему ценовому распределению шестиядерников в рознице и в других магазинах будет почти такая же картина. А вот процессоры под сокет 1151v2 мы рассматривать не будем, как уже совсем устаревшие на 2022 год.

Core i5-10400F

Core i5-10400F стал самым дешевым шестиядерным процессором в рознице, парадоксально, но это факт. Конкуренты от AMD необъяснимо подорожали и теперь весь нижний сегмент доступных шестиядерников занят продукцией от Intel. Несмотря на низкую цену, с производительностью у Core i5-10400F все отлично и в играх он практически не уступает более дорогому Ryzen 5 3600. 

реклама

Отличает модель и довольно скромное энергопотребление, что позволит собрать недорогую, но производительную систему начального уровня с бюджетной материнской платой, без переплаты за систему охлаждения. Без сомнения, Core i5-11400F заслужил титул лучшего бюджетного шестиядерника в нашей подборке.

Core i5-11400F

Core i5-11400F - модель семейства Rocket Lake под сокет 1200, не так проста, как кажется на первый взгляд, даже несмотря на отсутствие разблокированного множителя и заявленный теплопакет в 65 ватт. Core i5-11400F заметно мощнее Core i5-10400F как в играх, так и в рабочих задачах, что увеличило его потребность в быстрой оперативной памяти. Быстрая ОЗУ позволяет Core i5-11400F показать максимум, но что он способен, но требует материнской платы на чипсете Intel B560 с поддержкой разгона ОЗУ.

реклама

Еще один ограничитель Core i5-11400F - пределы энергопотребления. Если разблокировать лимиты и оставить только предел PL1, позволяющий процессору "кушать" до 154 ватт, мы увидим солидный прирост производительности, но энергопотребление подпрыгнет до 150 ватт даже на довольно умеренной частоте 4200 МГц по всем ядрам. Это требует качественной материнской платы с хорошей системой питания и производительной системы охлаждения, но отдача в виде возросшей производительности стоит того. 

Core i5-10400

Процессор Core i5-10400 без литеры "F" стоит ровно на 2000 рублей дороже своего аналога Core i5-10400F, но имеет встроенную графику Intel UHD Graphics 630. Во времена, когда самая дешевая дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 210 стоит уже 4290 рублей, а GeForce GT 710 - 5890 рублей, переплата в 2000 рублей за процессор со встроенной графикой уже не кажется расточительством, а выглядит оправданным шагом.

Наличие на борту процессора графики UHD Graphics 630 позволит вам собрать производительную систему без видеокарты и с комфортом пользоваться ею для работы, интернета, простых игр и просмотра фильмов. А после того, как кризис на рынке видеокарт закончится, а он, судя по всему, подходит к концу, ведь курсы криптовалют падают, а прибыльность майнеров находится на самом низком уровне за весь период криптобума 2020-2022, в ПК с Core i5-10400 можно будет  установить видеокарту уровня GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 3050, превратив его в мощную игровую машину.

Core i5-12400F

Младший шестиядерник семейства Alder Lake - Core i5-12400F, показывает отличные результаты в играх и рабочих задачах, на равных соревнуюсь с гораздо более дорогим Ryzen 5 5600X, даже не имея дополнительных энергоэффективных ядер. При этом новинка даже экономичнее предшественника, Core i5-11400F и не уступает по этому параметру Ryzen 5 5600X. 

Но главный плюс Core i5-12400F - низкая стоимость, которая выводит его в лидеры шестиядерников по соотношению цена/производительность. На этом плюсы новинки не заканчиваются - как недавно выяснилось, Intel не стала блокировать разгон по шине, и это позволяет разгонять Core i5-12400F до 5200 МГц на платах с внешним тактовым генератором, получая прирост производительности до 33%! Это позволяет присвоить ему титул лучшего шестиядерника в нашей подборке. 

Ryzen 5 2600

Ryzen 5 2600 стоит почти 18000 рублей, даже дороже, чем Core i5-12400F и хотя это выглядит чьей-то шуткой и троллингом, это печальная правда. Устаревший процессор с самой низкой производительностью в нашей подборке обогнал по цене все продукты от Intel, что дает право назвать его самым худшим шестиядерником, даже несмотря на былые заслуги, ведь именно благодаря дешевым процессорам Zen и Zen+ на рынке и произошли кардинальные сдвиги с результатом в виде Core i5-12400F за 16990 рублей.

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 тоже шокирует ценой, которая вплотную подобралась к отметке в 20000 рублей. Учитывая, что на эту сумму можно купить Core i5-11400F вместе с материнской платой, а немного доплатив, взять Ryzen 5 5600G с мощной встроенной графикой или гораздо более производительный Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 3600 можно ставить на второе место среди худших шестиядерников. Ведь ни брать его для апгрейда систем AM4 ни, тем более, собирать на нем новый ПК с такой ценой совершенно не имеет смысла.

Ryzen 5 5600G

Ryzen 5 5600G мог бы стать хитом в то время, когда на рынке видеокарт царит кризис, ведь у него на борту есть мощная встроенная графика Vega 7, если бы не несколько недостатков. Во-первых, урезанный кеш третьего уровня опустил его производительность до уровня Ryzen 5 3600, несмотря на архитектуру Zen 3.
Во-вторых, урезан не только кеш третьего уровня, но и встроенный контроллер PCI Express, что сказывается как на производительности дискретных видеокарт, которые могут работать только в режиме PCIe 3.0, так и быстрых SSD-накопителей PCIe 4.0.

В-третьих, Ryzen 5 5600G слишком дорог на фоне конкурентов от Intel. В результате для сборки мультмедийной машины Ryzen 5 5600G очень дорог, а для сборки ПК под будущий апгрейд - слишком урезан, особенно по линиям PCIe, которые становятся узким горлышком при использовании видеокарт с восемью линиями PCIe 4.0, не говоря уже о Radeon RX 6500 XT, которая получит только четыре линии PCIe 4.0. 

Ryzen 5 5600X

И наконец, самый последний и дорогой процессор в нашей подборке - Ryzen 5 5600X. Он стоит дороже 25000 рублей и это очень дорого. Если высокую цену устаревших Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600 еще можно списать на распродажу остатков складских запасов по высокой цене из-за подскочившего спроса, то цена Ryzen 5 5600X, которая так и не думает снижаться с рекомендованных $299 - это явный просчет маркетологов AMD. Ryzen 5 5600X - мощный процессор с невысоким энергопотреблением, но высокая цена способна перечеркнуть эти плюсы.

Итоги

Почивание на лаврах после выхода удачнейших процессоров Zen 3 для компании AMD заканчивается не только приходом мощных процессоров Alder Lake от проснувшегося от спячки конкурента, которым нечего противопоставить, но и неадекватно высокими ценами, что отпугивает потенциальных покупателей. Но главное - репутационные потери, когда даже преданные фанаты видят, что "корпорация добра", как называли AMD в прошлые годы, ничем не отличается от конкурентов, заняв трон лидера процессоростроения, пусть и всего лишь на один год.

Будем надеяться, что обострившаяся конкуренция вызовет демпинг цен, чем славилась AMD в прошлые годы, предлагая недорогие процессоры с лучшим, чем у конкурента, соотношением цена/производительность. Ну а мы, покупатели, от этого только в выигрыше, если, конечно, голосуем за лучший продукт кошельком, а не фанатскими предпочтениями.

Пишите в комментарии, а какой шестиядерник выбрали бы вы и почему?



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel процессор ryzen 5 5600x выбор core i5-10400f core i5-12400f ryzen 5 5600g core i5-11400f шестиядерники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
14
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
28
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
20
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 31
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 31
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
29
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
41
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
15
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
88
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
57
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
1
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
72
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
19
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
9
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
1
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, и карты были моментально проданы
12
Xiaomi подготовила стабильную глобальную прошивку MIUI 13 для двух смартфонов POCO
3
Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
+
Когда Биткоин подорожает до $100 000 – эксперты РБК назвали главные условия для роста криптовалюты
14
Microsoft покупает Activision Blizzard
107

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
93
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
16
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Первые шаги в оверклокинге: что купить
39
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
2
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
7
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
2

Сейчас обсуждают

korney
08:46
Так он, наверное, это... того... с полки.
Первые шаги в оверклокинге: что купить
Небритый вжик
08:46
Киви— украинские. Начинали полуподпольно, портируя смарт на китайские телики.
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
Kasyan
08:46
Да это просто жесть, Хуанито кусок текстолита продает за 40$.
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
Михаил Дыкало
08:45
Р9 5900, 1650 супер, 2к моник 144 герца- высоко-максимальные настройки 80 фпс. Игра просто летает.
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
Kasyan
08:45
Хола Бола в свои помойные сборки с алика ставит же GT 1030! Ты думаешь его это остановит и он не поставит в очередную бомжсборку "игровую" GT 1010?
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
Небритый вжик
08:44
"...телевизоры с умными ИИ." Ну наконец-то. А то всё время попадаются с тупыми.
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
Kasyan
08:43
GeForce GT 1010 тестировали Core i9-12900K, где встройка мощнее этой недозатычки! Гениально.
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
Дмитрий Герасименко
08:41
Однажды, один чел потратил миллионы на технику и решил копить биткоины. Копил, копил и не менял, а когда биткоин стал ничем, тогда чел остался только с биткоинами. Спустя 300 лет, в залежалом, не испо...
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
Kasyan
08:40
Пророческое видео.)))
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
vcxz4321
08:39
Даёшь каждому геймеру свою тяговую электроподстанцию.
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем