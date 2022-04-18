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Ryzen 5 1600 совсем недавно исполнилось пять лет, что очень приличный возраст для процессора, но его до сих пор можно купить в магазинах, пусть и по очень завышенной цене. Ryzen 5 1600 и на момент выхода, весной 2017 года, не блистал производительностью, и во многих играх его легко обгоняли четырехъядерные Core i7-7700K и Core i5-7600K. А вышедшие через полгода, осенью 2017 года, процессоры Core i5-8400 и Core i7-8700K и вовсе не оставляли Ryzen 5 1600 никакого шанса в играх.

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Ryzen 5 1600 тогда брал низкой ценой и отличной производительностью в рабочих задачах, и даже несмотря на низкую производительность в играх, для видеокарт уровня GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 он был неплохим выбором. Но, если бы в 2017 году на конференции overclockers.ru кто-нибудь похвалился сборкой из Ryzen 5 1600 и видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, его бы в лучшем случае раскритиковали за столь дисбалансное сочетание, а в худшем - засмеяли и покрутили пальцем у виска.

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Но так получилось, что в 2022 году я имею в своем игровом ПК видеокарту GeForce RTX 3060, сопоставимую по производительности с GeForce GTX 1080 Ti и слабый и сильно морально устаревший за последнее время Ryzen 5 1600. Изначально мой план состоял в том, чтобы заменить его на Ryzen 5 5600X и получить мощную и сбалансированную сборку среднего уровня, но проблемы с процессорами AMD и их неадекватная цена подтолкнули меня оставить Ryzen 5 1600 в этом ПК. Тем более, что в большинстве игр для того, чтобы обеспечить комфортный геймплей в разрешении Full HD с 60 FPS, этого процессора все еще достаточно.

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Но остается проблема фризов в играх и просадок кадровой частоты, да и в некоторых стратегиях Ryzen 5 1600 уже явно задыхается, становясь слабым звеном всего ПК. В названии блога я упомянул термин "раскрытие", хотя за его применение опытные пользователи давно закидывают помидорами и минусами. Но вложить в одно слово фразу "поднять общую производительность системы, увеличить минимальный FPS и стабильность времени кадра" невозможно и, надеюсь, читатели простят меня за этот спорный термин.

"Раскрывать" мы будем видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL, работающую с настройками по умолчанию, а остальная конфигурация системы состоит из Ryzen 5 1600 AF, разогнанного до 4000 МГц по всем ядрам, материнской платы B450-A PRO MAX и 32 ГБ ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT.

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Причем для тестов в «стоке» память будет работать на 2930 МГц, а для тестов с разгоном ее частота будет увеличена до 3266 МГц. Ведь разгон Ryzen в подавляющем большинстве случаев сочетается с разгоном ОЗУ, а вот разгонять только одну ОЗУ, оставляя процессор работать в «стоке» - это довольно странный и редкий сценарий. Столь низкая частота ОЗУ в разгоне объясняется тем, что Ryzen 5 1600 успел деградировать за пару лет, поработав в разгоне совсем недолго.

Системы с Ryzen 5 1600 AF очень неплохо отзываются на разгон, особенно выше 4000-4100 МГц, почти догоняя Ryzen 5 3600 в «стоке», но я такую частоту брать не решился, чтобы окончательно не добить процессор. Вот пара видео с авторитетных зарубежных каналов, показывающих, что может Ryzen 5 1600 с разгоном до 4200 МГц в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti.

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Синтетические тесты

Тесты я начал синтетики и здесь и далее на скриншотах первым будет идти результат в «стоке», а затем - в разгоне. В 3DMark Time Spy разгон приносит 2% прироста по общему баллу и 11.7% по параметру CPU score.

А вот в Superposition Benchmark разгон не оказал никакого влияния на результат и разница оказалась в пределах погрешности.

Игровые бенчмарки

Далее я перешел к играм и решил начать с хорошо отзывающегося на разгон процессора и памяти бенчмарка из Shadow of the Tomb Raider. Установив лицензионную игру из библиотеки Epic Games при первом запуске я получил исчезновение модели Лары Крофт, потом черный экран и зависание ПК, что было довольно иронично, ведь именно из-за боязни черных экранов и глюков драйверов я и выбрал GeForce RTX 3060, а не Radeon RX 6600 XT.

Первая мысль была о том, что я недостаточно протестировал разгон ОЗУ, ведь бенчмарк Shadow of the Tomb Raider славится своей чувствительностью к переразгону, проблемам с ОЗУ или не до конца протестированным таймингам. Это заставило меня потратить несколько часов, поднимая напряжение на ОЗУ и SOC, проверяя тайминги и, под конец, полностью сбрасывая разгон и переустанавливая драйвер видеокарты. Но бенчмарк так и не хотел проходить корректно и я даже записал видео, на котором прекрасно видно эту аномалию.

И только воспользовавшись репаком Shadow of the Tomb Raider от Xatab, автора, чьи репаки ни разу не подводили за много лет, я получил возможность пройти тест. Интересно, это считается пиратством, когда приходится скачивать репак игры, имея ее лицензионную версию?

Результаты получились ожидаемо неплохи, минимальный FPS заметно подрос.

Подрос минимальный FPS и в бенчмарке Assassin’s Creed Valhalla, выросли и показатели минимума 1% и 0.1%, а фризов стало меньше. Совсем недавно я раскритиковал игру Horizon: Zero Dawn, но, поиграв пять часов в Assassin’s Creed Valhalla я понял, что на ее фоне Horizon: Zero Dawn - это шедевр, а "ассасин" годится только как графический бенчмарк для тестов видеокарт и процессоров.

В бенчмарке Horizon: Zero Dawn подросли все показатели, стало меньше фризов и просадок кадровой частоты, но средний FPS почти не изменился.

В некоторых играх, мало чувствительных к процессору, FPS не изменился, например, в Control.

Итоги

Что можно сказать в итоге? Ryzen 5 1600, конечно, очень устарел и не позволяет видеокарте GeForce RTX 3060 показать максимум того, на что она способна. Но это справедливо только для режима работы без ограничения FPS или без включения вертикальной синхронизации. Только стоит вам ограничиться 60-ю кадрами в секунду, как главной проблемой Ryzen 5 1600 становится минимальный FPS и изредка проскакивающие фризы, которые неплохо устраняются разгоном ядер и памяти.

Такая же ситуация будет и с упором производительности в видеокарту, например, при выкручивании картинки на максимум с включением сглаживания. Это хорошо показано в видео канала i2HARD, где сравнили четыре поколения процессоров: Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X.





И если я куплю в эту связку процессор Ryzen 5 5600X, то в большинстве игр я не замечу разницы, а стоит он немало. Такой апгрейд пригодился бы игрокам в онлайн-шутеры или обладателям высокогерцовых мониторов, где от процессора требуется максимум.

В продаже до сих пор встречается и Ryzen 5 3600, который стоит почти столько же, сколько Ryzen 5 1600, но вот на вторичном рынке, увы, между ними ценовая пропасть и продать за большие деньги Ryzen 5 1600, чтобы потом купить Ryzen 5 3600 с минимальной доплатой мне не удастся.

Винить в падении цен Ryzen на вторичном рынке стоит компанию Intel, которая активно демпингует и выстраивает грамотную ценовую политику. Ее процессоры Core i5-10400F остаются лучшим выбором по сочетанию цена/производительность даже после падения курса рубля, санкционного давления и последующего за ними повышения цен на комплектующие.

Ну а что касается моего ПК, то полностью крест на его апгрейде я не ставлю и, возможно, сменю Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X со вторичного рынка, когда его цена станет более доступной. Но, снова и снова разочаровываясь в играх, которые хотел пройти на GeForce RTX 3060, я все больше склоняюсь к мысли, что зря выкинул 70000 рублей за видеокарту и мне вполне хватило бы GeForce RTX 3050.

Пишите в комментарии, считаете ли вы связку Ryzen 5 1600 и GeForce RTX 3060 слишком не сбалансированной и стали бы покупать Ryzen 5 5600X на моем месте?