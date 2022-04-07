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Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью

Рубль укрепляется и цены на многие комплектующие падают, но это не касается продукции AMD и их видеокарты теперь также переоценены, как и процессоры.
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Должен признаться, что я, как и многие, месяц назад ощущал, что с ценами на рынке комплектующих произошла катастрофа. Они взлетели в два-три раза и давил на них не только рост курса валют, но и санкционные ограничения, ставящие под большой вопрос поставки любой высокотехнологичной электронной продукции. На пике курс доллара доходил до 120 рублей, но с 11 марта курс рубля укрепляется, а за ним пошли вниз и цены на большинство комплектующих и периферию, по многим позициями вернувшись на докризисный уровень.

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Надо признать, за свою жизнь я видел скачки цен на комплектующие уже много раз, но столь стремительного падения цен я не припомню. Даже после окончания майнинг бума в 2018 году цены на видеокарты снижались постепенно, в течение нескольких месяцев, сегодня же мы видим практически молниеносный обвал цен на видеокарты, многие из которых стоят уже столько же, сколько до кризиса.

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Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
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32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Например, GeForce RTX 3060 в Ситилинке уже можно купить дешевле 68000 рублей, если взять компактную модель Palit GeForce RTX 3060 StormX.

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Palit GeForce RTX 3060 DUAL с более продвинутым охлаждением опустилась в цене ниже 69000 рублей, а именно такую модель я купил 24 февраля за 70000 рублей, будучи твердо уверенным, что такой цены больше не увижу. Но рынок рассудил иначе и, скорее всего, из-за падения интереса к майнингу цена на GeForce RTX 3060 может снизиться еще больше.

Еще одна позитивная новость в том, что теперь можно свободно купить дефицитные видеокарты GeForce RTX 3050, которые на сегодня можно назвать оптимальным решением для игр в Full HD, и их цена тоже стремительно идет вниз. Например, Palit GeForce RTX 3050 Dual стоит уже 48990 рублей, что очень близко к докризисным ценам, когда самые дешевые одновентиляторные модели в рознице продавались за 42000-45000 рублей.

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Падает цена и на модели с микроархитектурой Turing, представленные на рынке уже несколько лет. Модель Palit GeForce GTX 1660 DUAL в цене почти достигла докризисного уровня и продается за 41990 рублей. 

GeForce GTX 1660 даже в 2022 году может составить неплохую конкуренцию видеокартам Radeon RX 6500XT, обходя их  по объему памяти и производительности в системах с PCI Express 3.0, которых на рынке большинство. А конкурировать им приходится в первую очередь из-за цен на продукцию AMD, которая снижается не так быстро, как у конкурента. Сегодня самая недорогая модель Radeon RX 6500XT в Ситилинке - MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC, стоит 34990 рублей.

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А одна из самых продвинутых моделей - ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT, стоит ненамного дешевле, чем недорогие версии GeForce GTX 1660.

Не хотят падать цены и на Radeon RX 6600, самые недорогие модели которых дешевле 60000 рублей пока еще не найти, например, Sapphire Radeon RX 6600 Pulse. До кризиса недорогие модели Radeon RX 6600 можно было найти за 48000-50000 рублей и сегодня цена в 60000 рублей выглядит слишком завышенной. Ведь добавив 8000 рублей, уже можно купить GeForce RTX 3060, более предпочтительную для большинства геймеров.

Настолько же переоцененными выглядят и Radeon RX 6600XT, цены на которые начинаются с 69590 рублей за Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Fighter. Конечно, во многих играх Radeon RX 6600 XT обходит GeForce RTX 3060, но не стоит забывать о практической непригодности этих видеокарт для игр с трассировкой лучей и требованию версии PCI Express 4.0, без которой Radeon RX 6600 XT буквально задыхается в некоторых играх.

Цены на более старшие видеокарты снижаются еще стремительнее, но, думаю, большинству геймеров они пока не интересны не только из-за высокой стоимости, но и из-за того, что большинству игр в самом распространенном разрешении Full HD даже в 2022 году вполне хватит видеокарты уровня Radeon RX 6600 или GeForce GTX 1660 SUPER. А вот цены на бюджетные видеокарты, являющиеся самым продаваемым сегментом, тоже приходят в норму.

GeForce GTX 1050Ti уже можно найти за 26010 рублей, а ведь совсем недавно эти видеокарты продавались дороже 50000 рублей. Покупал ли кто-нибудь GeForce GTX 1050 Ti за такие деньги - интересный вопрос, но на этом фоне цена в 26010 рублей уже совсем не выглядит пугающей.

Цены на GeForce GTX 1650 уже упали ниже 30000 рублей за модели с памятью GDDR6, например, Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro, но пока еще выглядят высоковатыми. GeForce GTX 1650 стали спасением для многих геймеров в период майнинг бума, ведь майнерам они не интересны, а почти все современные игры с компромиссными настройками на них можно пройти.

А вот цены на GeForce GT 1030, видеокарту, которая раньше считалась исключительно мультимедийной и офисной, но в период майнинг бума ставшую для приличного количества геймеров игровой моделью, отлично "тянущей" старые игры, снижаются медленно. Даже модели с памятью DDR4, практически не пригодные для игр, стоят более 9000 рублей, а стоимость моделей с памятью DDR5, сопоставимых по производительности с видеокартами GeForce GTX 750, начинаются с 10990 рублей.

Покупать видеокарту или ждать дальнейшего снижения цен?

Главный вопрос, возникающий сейчас у пользователей, ждущих нормальных цен на видеокарты - покупать ли видеокарту по текущим ценам или ждать еще большего снижения? Вопрос непростой и ответить на него вам придется самим, но стоит учесть, что дефицит электронных компонентов из-за пандемии коронавируса CoViD-19, влияющий на цену видеокарт, пока никуда не делся. Стоит учесть еще и то, что цены начала февраля держались на своих отметках очень долго, несмотря на то, что доходы майнеров заметно упали по сравнению с концом 2021 года.

Еще один фактор - санкции, пока непонятно, как и когда они начнут влиять на доступность видеокарт, но их масштаб не внушает оптимизма. На днях об уходе с российского рынка заявила компания Intel, не только остановив поставки процессоров, но и блокируя доступ к своему сайту. Поэтому я бы не стал ожидать снижения цен на видеокарты до уровня лета 2021, когда они были минимальны и GeForce RTX 3060 можно было купить за 55000 рублей. И если вы ждете видеокарту давно, то не стоит откладывать покупку еще на несколько месяцев с такими туманными перспективами для рынка комплектующих.

Что касается цен на видеокарты AMD, то сейчас мы видим похожую тенденцию, что происходила с ценами на их процессоры последние два года, когда они дорожали настолько, что становились неконкурентоспособными с продукцией Intel. На это могут влиять как небольшие объемы производства, так и спрос на видеокарты со стороны майнеров, но в первую очередь - новая политика компании AMD. Например, официальная цена Ryzen 5 5600X до сих пор составляет $299, но чтобы хоть как-то продавать этот процессор на фоне быстрого и перспективного Core i5-12400F с ценой $167, американские ретейлеры уже сами снижают цену Ryzen 5 5600X до $230.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу цен на видеокарты? И готовы ли покупать их по таким ценам?




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