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Противостояние видеокарт AMD, в прошлом ATI, и Nvidia длится уже более 20 лет и лидирует то одна, то другая компания. Хотя слово "лидировать" можно понимать по-разному, даже когда у AMD выходили замечательные видеокарты, в пух и прах разрывающие продукты конкурента и обеспечивающие достойную производительность в играх заметно дольше, их доля на рынке оставалась небольшой.

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Например, стоит вспомнить замечательные Radeon HD 7950 и Radeon HD 7970, вышедшие в конце 2011 года. Новая архитектура GCN, широкая 384-битная шина памяти с высочайшей на то время пропускной способностью в 264 Гб/в сек, что выше даже чем у GeForce GTX 1070 из 2016 года! А главное, ее объем в 3 ГБ, что по меркам 2011 года было просто запредельным количеством. А ведь были версии Radeon HD 7970 с объемом видеопамяти 6 ГБ!

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Ответ от Nvidia вышел через несколько месяцев, весной 2012 года, в виде GeForce GTX 670 и GeForce GTX 680 с гораздо более скромными характеристиками и объемами видеопамяти. В большинстве обзоров того времени GeForce GTX 670 и GeForce GTX 680 лидировали, но с переменным успехом и в некоторых играх отрыв Radeon HD 7950 и Radeon HD 7970 был значителен.

Почему так произошло? В первую очередь, из-за "сырости" дров AMD, которые попросту не смогли реализовать весь потенциал этих видеокарт. А потенциал был огромен, и с каждым годом Radeon HD 7970 отрывалась от GeForce GTX 680 все дальше, сделав разницу в игровых проектах 2015-2016 года иногда достигающей величины в 50-70%. На кого же поставил я в те годы? На Nvidia, долго выбирая между Radeon HD 7950 и GeForce GTX 670 и в результате, из-за неожиданных финансовых проблем, купив более дешевую GeForce GTX 660.

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Я много раз пожалел о том выборе, особенно к 2016 году, когда GeForce GTX 660 совсем перестала тянуть новые игры даже на средних настройках. И уже Ведьмак 3: Дикая охота мне пришлось проходить с компромиссными настройками и кадровой частотой всего в 45 FPS. Но есть одно важно "но", примерно в то же время я купил Radeon HD 7770 во второй ПК и впечатления эта видеокарта оставила двойственные.

С одной стороны - это была недорогая, компактная модель, довольно шустрая в играх того времени и с мизерным энергопотреблением, низким нагревом и тихой работой. С другой стороны - я столкнулся на ней с кучей проблем, о которых пользователи видеокарт AMD множество раз писали на нашем форуме. Я ловил и черные экраны, и проблемы в некоторых играх, но самое главное - срывы изображения, когда иногда оно начинало дергаться раз в несколько минут. Как пришлось с этим бороться - тема для отдельного блога, но времени на это ушло немало и пришлось и подбирать правильные HDMI кабели и даже редактировать BIOS видеокарты.

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И когда пришло время апгрейда в 2016 году, я оказался перед нелегким выбором, как и многие пользователи тогда. Что купить - Radeon RX 480 или GeForce GTX 1060? Я решил не торопиться, подождать и посмотреть, что будут писать пользователи. И форумы сразу наполнились сообщениями об уже знакомых "черных экранах" и пугающими новостями о том, что Radeon RX 480 под нагрузкой потребляет из слота PCIe в среднем 86 Вт! Проблему AMD решили, но осадочек остался и я решил не рисковать и взять GeForce GTX 1060, которая могла работать, как и прошлая GeForce GTX 660, в режиме "поставил и забыл".

Пожалел ли я о своем выборе? Да, ведь уже в 2017 году, когда начался бум майнинга, и Radeon RX 480 стали приносить гораздо больше дохода, чем GeForce GTX 1060, а в играх стали отрываться все сильнее и сильнее, повторяя историю с Radeon HD 7970 с GeForce GTX 680. Но в техническом плане и в качестве драйверов у меня не было никаких претензий к GeForce GTX 1060, а я успел попользоваться целой тройкой моделей. Сменил довольно горячую Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 6G на тихую и холодную MSI GeForce GTX 1060 GAMING X, а дополнительно, под майнинг, покупал дешевую ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC.

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В мае 2021 года я продал MSI GeForce GTX 1060 GAMING X, в надежде, что майнинг бум вскоре закончится, и 9 месяцев провел на GeForce GT 1030, играя в старые игры и каждое утро проверяя курс чертового биткоина, который так и не падал по-настоящему, только ненадолго обнадежив нас, геймеров, летом 2021 года.

В начале февраля 2022 года у меня появилось нехорошее предчувствие, когда курсы доллара и евро стали расти и стало появляться все больше негативных новостей. А цены на видеокарты, несмотря на упавшую доходность майнеров, даже не думали снижаться. GeForce GTX 1060 приносила в то время жалкие 50-60 рублей в день, GeForce RTX 3060 - чуть больше сотни. Согласитесь, это совсем не те доходы, ради которых майнеры покупают видеокарты уже по завышенным до предела ценам.

Я стал понимать, что ждать хороших цен вполне можно и год, и больше, а как показали последние две недели, можно не дождаться и никогда. И снова передо мной стал вопрос - AMD или Nvidia? Простым этот выбор назвать было нельзя при всем желании, ведь преимуществ и недостатков хватало у обеих сторон. На стороне видеокарт Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT отличная производительность, в некоторых играх даже Radeon RX 6600 обходит GeForce RTX 3060, и этот разрыв, зная как подходит к оптимизации драйверов AMD, только увеличится в будущем.

Видеокарты от AMD стоили гораздо дешевле: цены на простые модели Radeon RX 6600 от PowerColor начинались от 48000 рублей, а стоимость Radeon RX 6600 XT была около 55000 рублей. Но, начав читать отзывы пользователей на форумах и в магазинах, я снова наткнулся на "черный экран", но что испугало меня гораздо сильнее, но сообщения о проблемах с синхронизацией изображения, что так мучили меня на Radeon HD 7770. И даже купив модель без проблем, мне пришлось бы потерять часть производительности на своей системе с PCIe 3.0, ведь AMD зажали линии PCI Express и в некоторых играх падение достигает 10% и более.

Еще одна проблема - небольшой объем памяти, составляющий всего 8 ГБ. Для производительности Radeon RX 6600 XT этого уже впритык и даже играя сейчас с 12 ГБ VRAM в не самую новую игру Horizon Zero Dawn, я вижу, что потребление переваливает за 8 ГБ даже в разрешении 1080p. Глядя на это, можно только посочувствовать пользователям более мощных видеокарт с 8 ГБ видеопамяти, например, GeForce RTX 3070, и "поаплодировать" Дженсену Хуангу, сократившему срок актуальности линейки RTX 3000 до минимума.

Ну и конечно, знаменитые "лучи" или технология трассировки в играх. Конечно, лучше, если они есть, ведь в играх эта технология будет использоваться все чаще. Но, честно сказать, мне пока даже лень устанавливать какую-нибудь игру с "лучами", чтобы на них посмотреть, это не тот прорыв, что сделали в свое время в графике технологии шейдеров или рельефного текстурирования.

Но больше всего меня напрягли сообщения ремонтников видеокарт, например, на канале VIK-off, о большом количестве внезапно умерших видеокарт Radeon RX 6000, что вполне созвучно отзывам пользователей в магазинах. А учитывая то, что видеокарт этой серии продано в разы меньше, чем GeForce RTX 3000, это может сигнализировать о довольно высоком уровне брака. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на количество видеокарт AMD в Steam, которое в феврале 2022 составляет менее 15%.

А количество, например, Radeon RX 6700 XT - всего 0.22%. Что даже меньше, чем совсем недавно вышедших GeForce RTX 3050, которых уже 0.78%. Ну а Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT в статистике еще нет вообще.

В этот раз за то, чтобы встать на сторону Nvidia, взяв Palit GeForce RTX 3060 Dual, мне пришлось дорого заплатить, почти 25%, если считать от цены Radeon RX 6600 XT, но на фоне шокирующего роста цен последних дней это выглядит уже не так пугающе. А вот пожалею ли я о выборе в дальнейшем, как в прошлых случаях? Вряд ли, ведь других поводов для сожалений у нас теперь гораздо больше. И, как я писал недавно, покупка GeForce RTX 3060 даже не принесла особых эмоций, какие мы обычно испытываем от апгрейда, особенно после его долгого ожидания.

Но вот возможность поиграть в игры - это другое дело и пара часов в Horizon Zero Dawn позволяет полностью отключиться от грустных мыслей. А вот если бы я не успел купить GeForce RTX 3060 даже по той высокой цене, что была в конце февраля 2022 года, то, скорее всего, чувствовал бы себя сейчас ужасно, ведь даже GeForce GTX 1650 стоит уже дороже 50000 рублей.

Мем стал пророческим

Пишите в комментарии, "обжигались" ли вы на видеокартах AMD? И успели ли купить видеокарту до повышения цен?















