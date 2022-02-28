Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике

Высокие цены на видеокарты, о которых мы переживали почти два года, мгновенно поднялись еще на 20-30%. И, что самое страшное, они могут вырасти еще. Что же делать в этой ситуации?
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Мои блоги за последний год все больше и больше посвящены видеокартам, дефициту, высоким ценам и курсу криптовалют и это наглядно афиширует пословицу "У кого что болит, тот о том и говорит". Постоянные читатели блогов overclockers.ru, наверное, помнят, что я продал GeForce GTX 1060 в мае 2021 года по неплохой цене в момент сильного падения биткоина. Я ожидал, что к концу осени 2021 года ситуация на рынке видеокарт повторит аналогичную из 2018 года, когда после краха криптовалют спрос на видеокарты среди майнеров упал до нуля, а вторичный рынок был завален видеокартами семейств Polaris и Pascal.

реклама

Сейчас уже не верится, но в 2019-2020 годах на вторичном рынке GeForce GTX 1060 6 ГБ продавались дешевле 10000 рублей, но они были уже мало кому нужны после выхода довольно дешевых и экономичных, но достаточных для игр в Full HD GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. 

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

В 2021 году все пошло по совсем иному сценарию, биткоин отыграл падение и уже в августе начал резко расти, вызвав новый виток дефицита и роста цен на видеокарты. Ситуация усугублялась еще и общим дефицитом микрочипов, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. В результате к февралю 2022 года мы пришли с высокими ценами на видеокарты, которые продолжали увеличиваться еще и из-за роста курса валют.

реклама

Все эти месяцы я отслеживал новости про  криптовалюты, про ожидаемый в 2022 году переход Ethereum, главного виновника дефицита, на систему Proof-of-Stake (PoS), когда для него перестанут быть нужными видеокарты. И конечно, мониторил цены, периодически создавая блоги про ситуацию на рынке видеокарт. Честно признаюсь, за этот год я извелся, ожидая снижения цен на видеокарты и даже старые игры уже не особо помогали. 

Такова особенность человеческой психики - запретный плод сладок и стоит нам чего-то лишиться, как это сразу становится  очень нужным. Было очень иронично то, что когда видеокарта в моем ПК еще была, а GeForce GTX 1060 даже сейчас позволяет поиграть во все новинки, пусть уже и на средне-минимальных настройках, я частенько не играл неделями совсем, или месяцами играл в старые добрые Disciples II: Dark Prophecy или The Elder Scrolls III: Morrowind, которые отлично пойдут даже на GeForce 8500GT с Авито за 500 рублей.

Надеюсь, я не утомил читателей столь долгим вступлением, но оно было нужно для того, чтобы понять мое состояние, когда утром 24 февраля 2022 года я, как обычно, налил чашечку кофе и включил компьютер, чтобы посмотреть новости. Мне хватило пяти минут, чтобы понять, что сейчас начнется с ценами на бытовую технику, электронику, комплектующие ПК и видеокарты в частности. Я запаниковал, ведь все мое почти годовое ожидание видеокарты стало напрасным и бессмысленным.

реклама

Открыв сайты магазинов электроники, я увидел, что кое-где цены поднялись еще совсем незначительно и на решение вопросов, на которые я для себя еще до конца не ответил, мне осталось всего несколько минут. А вопросы были довольно серьезные, что выбрать - недорогие AMD Radeon RX 6000 или Nvidia RTX 3000 подороже, но с большим объемом памяти, DLSS и "лучами"? Стоит ли покупать в систему с PCI Express 3.0 видеокарту с восемью линиями PCI-e 4.0, теряя часть производительности? И главный вопрос - сколько денег стоит отдать за видеокарту, ведь чем она дороже, тем больше переплата в 2022 году.

Как вы уже поняли из названия блога, я сделал выбор в пользу Nvidia, купив Palit GeForce RTX 3060 DUAL по цене, за которую совсем недавно можно было купить мощный игровой компьютер целиком - за 70000 рублей. А спустя всего несколько минут цены на GeForce RTX 3060 выросли до 82000-102000 рублей! Казалось бы, можно было даже порадоваться, но, учитывая рекомендованную цену GeForce RTX 3060 в 31800 рублей, цена в 70000 рублей до сих пор не укладывается в голове. Ведь это 870 долларов по курсу на время покупки, при рекомендованной розничной цене в 329 долларов.

реклама

У всех нас бывают такие неприятные моменты, которые иногда годами всплывают перед сном и я чувствую, что еще много лет буду вспоминать, как отдал 70000 рублей за GeForce RTX 3060. Я сразу оплатил покупку онлайн, чтобы не столкнутся с отменой заказа и принялся ждать. Видеокарта приехала ко мне без приключений и я сразу кинулся проверять, что с ней все нормально, ведь нервы были уже на пределе. Но спешка в таких делах ни к чему хорошему не приводит, да и рассеянность после перенесенного совсем недавно "омикрона" - не лучшее состояние для манипуляций внутри ПК.

Впервые за много лет, что я собираю ПК, я умудрился извлечь старую видеокарту и вставить новую, не обесточив компьютер, то есть, на материнскую плату в это время подавалось дежурное напряжение. Удивительно, но ничего не сгорело, а ведь был вполне реальный шанс остаться не только без видеокарты, но и без материнской платы. Итак, видеокарта установлена, протестирована и вы наверное думаете, что Zystax сейчас прыгает от радости и как герой известного мема, говорит - «Я буду устанавливать сейчас все игры!»? Увы, но это не так.

Я немного побегал в Assassin's Creed Valhalla и God of War, но пока абсолютно не чувствую никакой радости ни от факта покупки видеокарты, ни от того, что наконец-то могу поиграть в игры, которые так долго откладывал. Новостной фон совершенно не располагает к оптимизму, а огромная потраченная сумма не выходит из головы. К тому же пришло ощущение, что вполне можно было обойтись видеокартой подешевле, например, Radeon RX 6600, или даже GeForce RTX 3050.

Что можно посоветовать тем, кто оказался в такой же ситуации и понял, что видеокарт по рекомендованным ценам можно уже не дождаться никогда? Во-первых, не паниковать и принимать решение с холодной головой, тем более, что цены уже выросли и пока торопиться не стоит. Во-вторых, тщательно подумать о том, какой видеокарты вам будет достаточно, ведь новые игры, мягко скажем, не стоят того, чтобы отдавать за возможность поиграть в них такие огромные деньги.

А огромное большинство старых добрых игр, а также лучшие игры всех времен и народов последнего десятилетия - Ведьмак 3: Дикая охота, Grand Theft Auto V или The Elder Scrolls V: Skyrim, вполне неплохо будут идти на видеокарте уровня GeForce GTX 1650 или даже GeForce GTX 1050Ti. Эти видеокарты тоже подорожали в последние дни, но пока не на такую пугающую сумму, как старшие модели. Еще остается вторичный рынок, но покупка б\у товара - это всегда риск и я стараюсь не покупать на Авито что-то настолько сложное и, возможно, имеющее скрытые дефекты, как видеокарта или материнская плата.

Как же хочется забыть о том, что происходит и полностью уйти в Туссент

Что будет с ценами на видеокарты и другие комплектующие дальше - не знает никто, но новости совершенно не внушают оптимизма. Санкции и рост курсов валют в будущем запросто могут заставить нас с ностальгией вспоминать цены из 2021 года, а может быть, даже и из февраля 2022 года. Но и совсем оставаться без возможности играть в компьютерные игры для нас - геймеров и энтузиастов, нельзя, ведь это хоть какой-то позитив в это нелегкое время.

 


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

видеокарты криптовалюта дефицит geforce rtx 3060 цены рост цен palit geforce rtx 3060 dual инфляция курс доллара курс евро
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
13
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
15
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
112
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
2

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 112
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
14 февраля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
17 февраля 2022 41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
15 февраля 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
613
Новый патент Sony описывает методы повышения производительности трассировки лучей
18
13 смартфонов Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 13 на Android 12
1
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
27
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
594
NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
11
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
199
nVidia: скоро пользователи смогут взять RTX 3080 в аренду на месяц: новые возможности GeForce Now
116
Гейб Ньюэлл считает, что большинство говорящих про метавселенную даже не понимают, что это такое
13
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
11
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
2
Мобильная видеокарта Intel Arc Alchemist 256 EU имеет производительность на уровне Radeon RX 580
10
Дуэт Radeon R9 295X2 отметился в 3DMark03 с новым рекордом
1
Поставки смартфонов Apple в РФ продолжатся, но может возникнуть дефицит на фоне высокого спроса
68
Valve с радостью добавила бы Game Pass в Steam, но делать собственный аналог данного подписочного сервиса не планирует
1
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
362
Энтузиаст показал красоты Elden Ring на PC
11
Илон Маск вызвался обеспечить украинцев доступом к спутниковому интернету
166
Стоит ли становиться майнером в 2022 году – изучаем подводные камни Эфира и Биткоина с экспертами РБК
23
«Фабричный» симулятор Factorio разошёлся трёхмиллионным тиражом
+

Популярные статьи

Как я борюсь с царапинами на экране телефона
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Небольшой обзор ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (2022)
+
Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
1

Сейчас обсуждают

zel0t
20:41
перепуганная омерика газовозы развернет и страт. запас нефти распечатает?
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
omoikane
20:40
Эта стрела и ситуация уже давно разжеванна. ВСУшная. Там еще за ней ваши ехали которых свои подстрелили :D А еще недавно новое видео возможно стой же ВСУшной стрелой и вашим МРАП, где прап с перепугу ...
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
Rey.B.
20:40
У Леопарда-1 гарантированный моторесурс 500 часов. По стандартам НАТО 1000. Это на хорошем топливе, по хорошей дороге. - Учите мат.часть. По факту, в Ираке, амеры движки гробили и за 100-200 Км.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
b00german
20:39
Путинским уесосам ничего не надо, лапти и береста есть, и хватит
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Stevan7
20:39
Да что ты говоришь. От обычного свича если играть лежа на спине руки затекают только в путь. А здесь огромная прибуда. Планшет можно обпереть обо что-то, поставить и ТД. Свитч же в портативе только ...
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
Денис Синяков
20:37
иди на+уй, тут до тебя дол6оебов знаешь сколько было? Обсралась ваша пропаганда. Жизнь уже изменилась в худшую сторону, а конца войне не видно. КГБ не может победить КВН
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
b00german
20:37
Отключайте только путинским уесосам
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
Felsher03
20:37
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
zel0t
20:36
плюхи прелетают не игровые.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
ambient
20:36
два фашиста
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем