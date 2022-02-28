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Мои блоги за последний год все больше и больше посвящены видеокартам, дефициту, высоким ценам и курсу криптовалют и это наглядно афиширует пословицу "У кого что болит, тот о том и говорит". Постоянные читатели блогов overclockers.ru, наверное, помнят, что я продал GeForce GTX 1060 в мае 2021 года по неплохой цене в момент сильного падения биткоина. Я ожидал, что к концу осени 2021 года ситуация на рынке видеокарт повторит аналогичную из 2018 года, когда после краха криптовалют спрос на видеокарты среди майнеров упал до нуля, а вторичный рынок был завален видеокартами семейств Polaris и Pascal.

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Сейчас уже не верится, но в 2019-2020 годах на вторичном рынке GeForce GTX 1060 6 ГБ продавались дешевле 10000 рублей, но они были уже мало кому нужны после выхода довольно дешевых и экономичных, но достаточных для игр в Full HD GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti.

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В 2021 году все пошло по совсем иному сценарию, биткоин отыграл падение и уже в августе начал резко расти, вызвав новый виток дефицита и роста цен на видеокарты. Ситуация усугублялась еще и общим дефицитом микрочипов, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. В результате к февралю 2022 года мы пришли с высокими ценами на видеокарты, которые продолжали увеличиваться еще и из-за роста курса валют.

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Все эти месяцы я отслеживал новости про криптовалюты, про ожидаемый в 2022 году переход Ethereum, главного виновника дефицита, на систему Proof-of-Stake (PoS), когда для него перестанут быть нужными видеокарты. И конечно, мониторил цены, периодически создавая блоги про ситуацию на рынке видеокарт. Честно признаюсь, за этот год я извелся, ожидая снижения цен на видеокарты и даже старые игры уже не особо помогали.

Такова особенность человеческой психики - запретный плод сладок и стоит нам чего-то лишиться, как это сразу становится очень нужным. Было очень иронично то, что когда видеокарта в моем ПК еще была, а GeForce GTX 1060 даже сейчас позволяет поиграть во все новинки, пусть уже и на средне-минимальных настройках, я частенько не играл неделями совсем, или месяцами играл в старые добрые Disciples II: Dark Prophecy или The Elder Scrolls III: Morrowind, которые отлично пойдут даже на GeForce 8500GT с Авито за 500 рублей.

Надеюсь, я не утомил читателей столь долгим вступлением, но оно было нужно для того, чтобы понять мое состояние, когда утром 24 февраля 2022 года я, как обычно, налил чашечку кофе и включил компьютер, чтобы посмотреть новости. Мне хватило пяти минут, чтобы понять, что сейчас начнется с ценами на бытовую технику, электронику, комплектующие ПК и видеокарты в частности. Я запаниковал, ведь все мое почти годовое ожидание видеокарты стало напрасным и бессмысленным.

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Открыв сайты магазинов электроники, я увидел, что кое-где цены поднялись еще совсем незначительно и на решение вопросов, на которые я для себя еще до конца не ответил, мне осталось всего несколько минут. А вопросы были довольно серьезные, что выбрать - недорогие AMD Radeon RX 6000 или Nvidia RTX 3000 подороже, но с большим объемом памяти, DLSS и "лучами"? Стоит ли покупать в систему с PCI Express 3.0 видеокарту с восемью линиями PCI-e 4.0, теряя часть производительности? И главный вопрос - сколько денег стоит отдать за видеокарту, ведь чем она дороже, тем больше переплата в 2022 году.

Как вы уже поняли из названия блога, я сделал выбор в пользу Nvidia, купив Palit GeForce RTX 3060 DUAL по цене, за которую совсем недавно можно было купить мощный игровой компьютер целиком - за 70000 рублей. А спустя всего несколько минут цены на GeForce RTX 3060 выросли до 82000-102000 рублей! Казалось бы, можно было даже порадоваться, но, учитывая рекомендованную цену GeForce RTX 3060 в 31800 рублей, цена в 70000 рублей до сих пор не укладывается в голове. Ведь это 870 долларов по курсу на время покупки, при рекомендованной розничной цене в 329 долларов.

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У всех нас бывают такие неприятные моменты, которые иногда годами всплывают перед сном и я чувствую, что еще много лет буду вспоминать, как отдал 70000 рублей за GeForce RTX 3060. Я сразу оплатил покупку онлайн, чтобы не столкнутся с отменой заказа и принялся ждать. Видеокарта приехала ко мне без приключений и я сразу кинулся проверять, что с ней все нормально, ведь нервы были уже на пределе. Но спешка в таких делах ни к чему хорошему не приводит, да и рассеянность после перенесенного совсем недавно "омикрона" - не лучшее состояние для манипуляций внутри ПК.

Впервые за много лет, что я собираю ПК, я умудрился извлечь старую видеокарту и вставить новую, не обесточив компьютер, то есть, на материнскую плату в это время подавалось дежурное напряжение. Удивительно, но ничего не сгорело, а ведь был вполне реальный шанс остаться не только без видеокарты, но и без материнской платы. Итак, видеокарта установлена, протестирована и вы наверное думаете, что Zystax сейчас прыгает от радости и как герой известного мема, говорит - «Я буду устанавливать сейчас все игры!»? Увы, но это не так.

Я немного побегал в Assassin's Creed Valhalla и God of War, но пока абсолютно не чувствую никакой радости ни от факта покупки видеокарты, ни от того, что наконец-то могу поиграть в игры, которые так долго откладывал. Новостной фон совершенно не располагает к оптимизму, а огромная потраченная сумма не выходит из головы. К тому же пришло ощущение, что вполне можно было обойтись видеокартой подешевле, например, Radeon RX 6600, или даже GeForce RTX 3050.

Что можно посоветовать тем, кто оказался в такой же ситуации и понял, что видеокарт по рекомендованным ценам можно уже не дождаться никогда? Во-первых, не паниковать и принимать решение с холодной головой, тем более, что цены уже выросли и пока торопиться не стоит. Во-вторых, тщательно подумать о том, какой видеокарты вам будет достаточно, ведь новые игры, мягко скажем, не стоят того, чтобы отдавать за возможность поиграть в них такие огромные деньги.

А огромное большинство старых добрых игр, а также лучшие игры всех времен и народов последнего десятилетия - Ведьмак 3: Дикая охота, Grand Theft Auto V или The Elder Scrolls V: Skyrim, вполне неплохо будут идти на видеокарте уровня GeForce GTX 1650 или даже GeForce GTX 1050Ti. Эти видеокарты тоже подорожали в последние дни, но пока не на такую пугающую сумму, как старшие модели. Еще остается вторичный рынок, но покупка б\у товара - это всегда риск и я стараюсь не покупать на Авито что-то настолько сложное и, возможно, имеющее скрытые дефекты, как видеокарта или материнская плата.

Как же хочется забыть о том, что происходит и полностью уйти в Туссент

Что будет с ценами на видеокарты и другие комплектующие дальше - не знает никто, но новости совершенно не внушают оптимизма. Санкции и рост курсов валют в будущем запросто могут заставить нас с ностальгией вспоминать цены из 2021 года, а может быть, даже и из февраля 2022 года. Но и совсем оставаться без возможности играть в компьютерные игры для нас - геймеров и энтузиастов, нельзя, ведь это хоть какой-то позитив в это нелегкое время.



