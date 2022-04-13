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Покупая в начале 2020 года платформу на основе материнской платы MSI B450-A PRO MAX, процессора Ryzen 5 1600 и 32 ГБ оперативной памяти Crucial Ballistix Sport LT я рассчитывал, что процессор в этой связке вскоре будет заменен на более мощный вместе со старенькой видеокартой GeForce GTX 1060. Ryzen 5 1600 я купил по смешной цене в 7500 рублей и глядя, как быстро снижаются цены на первые поколения процессоров Ryzen, я ожидал, что через год-полтора сменю Ryzen 5 1600 на подешевевший Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700, а в последствии - возможно и на Zen 3.

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Но грянувшая пандемия коронавируса COVID-19, глобальный дефицит электронных компонентов и майнинг бум поставили крест на моем плане недорогого апгрейда. За одну только видеокарту GeForce RTX 3060 мне пришлось отдать цену, сопоставимую с ценой мощного игрового ПК в 2020 году. В результате я получил довольно дисбалансный компьютер со слабым процессором, быстро устаревшей шиной PCI Express 3.0, избытком оперативной памяти и производительной видеокартой, которой явно требуется процессор помощнее.

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Логичным шагом было бы купить в эту сборку экономичный и мощный процессор Ryzen 5 5600X, который отлично показывает себя в играх, и я даже собирался купить его за 24000 рублей одновременно с GeForce RTX 3060. Но, как и в случае выбора между Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060, я так часто стал натыкаться на информацию о проблемах с продукцией AMD, что решил оставить Ryzen 5 1600 надолго и не связываться с новой продукцией AMD. И сейчас я расскажу вам о нескольких причинах для этого серьезного шага.

Ryzen 5 5600X слишком дорог

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Ryzen 5 5600X все время своего существования стоил очень дорого и компания AMD не снижала его рекомендованную стоимость. В результате даже после повышения цен в марте 2022 года Ryzen 5 5600X стоит заметно дороже процессоров Core i5-10400F и Core i5-11400F, совсем немного отстающих от него в играх. А новейший и перспективный Core i5-12400, показывающий заметно лучшие результаты, чем Ryzen 5 5600X, стоит всего на пару тысяч рублей дороже.

Причем неадекватные ценники на процессоры AMD имеет весь модельный ряд и старый добрый, но безнадежно устаревший в 2022 году Ryzen 5 1600 стоит дороже, чем Core i5-10400F. Такая ценовая политика отпугивает от AMD платформы при апгрейде, и полностью отбивает желание собирать на их процессорах новые ПК.

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Высокий процент брака

Все чаще в новостях стали мелькать сообщения о высоком проценте брака процессоров Ryzen, основанные на статистике крупных сборщиков готовых ПК и магазинов электроники. Мы привыкли считать процессоры самым надежным и практически вечным компонентом наших ПК и риск того, что он может выйти из строя даже без разгона, сам по себе, очень неприятен. О браке процессоров AMD заговорили и на популярных YouTube-каналах, занимающихся ремонтом и сборкой ПК и их статистика тоже неутешительная.





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Часто пишут о внезапном выходе из строя процессоров AMD и пользователи форумов.

Именно из-за высокого процента брака видеокарт Radeon RX 6000 и Radeon RX 6000 XT мне пришлось снова покупать Nvidia, даже с такой чудовищной переплатой, хотя для моих игр вполне хватило бы производительности Radeon RX 6000, особенно учитывая ее докризисную цену в 48000 рублей. Но, стоит отметить, что сейчас цена на некоторые модели GeForce RTX 3060 упала ниже 60000 рублей, что наносит серьезный удар по линейке Radeon RX 6000. Помимо банального выхода из строя видеокарты пользователи уже много лет продолжают писать о проблеме черного экрана или мерцания изображения у видеокарт AMD, что отпугивает от их покупки. Высокий брак видеокарт AMD подтверждают и ремонтники, например, с канала VIK-off.

Риск деградации

В блоге "Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет" я писал о том, что на моем Ryzen 5 1600 деградировали и ядра и контроллер памяти. Причем процессор большую часть своего срока службы работал на пониженном напряжении, а при разгоне на 4000 МГц требовал всего 1.16 В напряжения VCORE. В результате мне пришлось поднимать напряжение на ядрах для удержания частоты 4000 МГц, а частоту разгона ОЗУ снизить с 3400 МГц до 3266 МГц с выставлением щадящих напряжений на SOC и собственно модули ОЗУ.

А ведь процессоры Zen и Zen+ считаются достаточно надежными и риск деградации даже без разгона у процессоров Zen 2 и Zen 3 гораздо выше, о чем периодически сообщают пользователи нашей конференции. Согласитесь, что купить дорогостоящий процессор и столкнуться с деградацией или выходом из строя это ужасно, учитывая цены 2022 года, ведь мы покупаем процессоры на годы, как основу всей платформы ПК.

Ryzen 5 1600 в большинстве одиночных игр хватает для GeForce RTX 3060

У всех геймеров разные требования к качеству картинки, разрешению и кадровой частоте в играх. Кому-то нужен максимальный FPS при минимальных настройках в онлайн-шутерах. Кому-то - максимальная частота кадров в Full HD для высокогерцового монитора, а кому-то - картинка в 4K разрешении. Но, все-таки, большинство игроков до сих пор играет на мониторах Full HD и стабильных 60 кадров в игре им вполне хватает.

К этой категории геймеров отношусь и я, и в большинстве одиночных игр связка из Ryzen 5 1600 и GeForce RTX 3060 позволяет комфортно играть с отличной картинкой. Это наглядно показали ребята с канала i2HARD в большом тестировании процессоров Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X. В тесте, где условия не подгоняются для выжимания максимального FPS, который способен обеспечить процессор, а идет упор в видеокарту, как это часто бывает в реальных условиях эксплуатации, разница между процессорами совсем небольшая.





Конечно, есть одиночные игры, которые кладут Ryzen 5 1600 на лопатки, например, стратегия Anno 1800 при больших масштабах застройки. На скриншоте ниже игра выдает всего 27 кадров в секунду, причем ни процессор, ни видеокарта не загружены даже на 70%. При этом разгон процессора с 3700 МГц до 4000 МГц (на 8%) в этой сцене дает прирост кадровой частоты в 10%, а с более мощным Core i5-12400 вполне можно было бы увидеть цифры и в 60 FPS.

Шесть ядер - это тупик

Ryzen 5 5600X показывает отличную производительность в играх, но, глядя на тесты новых процессоров и тесты новых игр, все чаще становится ясно, что шесть ядер в 2022 году - это тупик и лучше ориентироваться на восемь и более ядер, если вы собираетесь пользоваться связкой процессор и материнская плата довольно долго. Даже если для этого придется сменить всю платформу, это будет более практичным шагом, чем вкладывание денег в стремительно устаревшую систему с шиной PCI Express 3.0 и памятью DDR4.

Кстати, тут нельзя не вспомнить тот факт, что именно AMD, "корпорация добра", запретила вендорам распространять прошивки BIOS, которые давали возможность получить PCI Express 4.0 на платах с чипсетом AMD B450. Да и поддержка процессоров Ryzen 5000 на этих платах появилась только после волны негатива пользователей, которые поняли, что их попросту вынуждают купить новую материнскую плату на чипсетах AMD B550 или AMD X570.

Итоги

Раньше в своих блогах я часто ругал корпорацию Intel и ее было за что ругать. А вот AMD долго зарабатывала себе славу народной корпорации, повернутой лицом к пользователю. Как показали последние годы, стоило AMD начать лидировать в какой-то области, как ценники на ее продукты тут же взлетают вверх и вся забота о пользователе испаряется. Но это не будет новостью для олдфагов, которые еще помнят, как "корпорация добра", выпускающая народные Athlon XP, в 2005 году быстро задрала ценники на свои удачные Athlon 64 X2 и Athlon 64 FX до нескольких сотен долларов.

Но заплатить за качественный продукт высокую цену можно, если нет достойных конкурентов, а в корпорации AMD, похоже, не замечают удачных процессоров поколения Alder Lake. Но главная причина, отпугивающая меня от процессоров AMD сегодня - высокий риск брака и деградации.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к продукции AMD и сталкивались ли с проблемами при ее использовании?