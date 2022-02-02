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Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет

Ryzen 5 1600 стал народным процессором - дешевым и с неплохим потенциалом разгона. Но все чаще появляются сообщения о деградации процессоров AMD. Не избежал этого и мой экземпляр.
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Процессор Ryzen 5 1600, вышедший на рынок весной 2017 года, сразу стал хитом - это был первый недорогой шестиядерник с технологией SMT. 12 потоков Ryzen 5 1600 в 2017 году с головой хватало и для игр, и для работы, и хотя он уступал в производительности на ядро шестиядерным процессорам от Intel, вышедшим позднее в 2017 году: Core i7-8700K и даже Core i5-8400, все решила цена.

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Причем более низкая цена была не только на сам процессор от AMD, но и на всю платформу. Уже много лет материнские платы AM4 стоят дешевле аналогичных по функционалу и возможностям плат для процессоров Intel. Материнские платы на чипсете B350 поддерживали разгон процессора и оперативной памяти и позволяли собрать быструю и недорогую игровую систему.

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Разгон для процессоров Ryzen первых поколений, Zen и Zen+, был нужен как воздух, причем разгон не только самого процессора, но и оперативной памяти, так как он компенсировал слабые места системы. Ускоряя шину Infinity Fabric, завязанную на скорость работы ОЗУ и обеспечивающую обмен данными между ядрами, и поднимая производительность на ядро, до сих пор очень нужную в играх, движки которых плохо распараллеливают нагрузку на процессор.

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В результате для Ryzen первых поколений стала обычным делом работа в разгоне, с дополнительным разгоном ОЗУ, а учитывая то, что их покупали в основном опытные пользователи, разгон Ryzen стал чем-то, самим собой разумеющимся. Пользователи быстро выяснили безопасные значения напряжений и частот, позволяющих выжать из Ryzen максимум при минимальном риске, а форумы заполнились отзывами пользователей и ссылками на гайды, позволяющие грамотно разогнать и процессор и ОЗУ. Доля AMD на рынке процессоров стала быстро расти, достигнув 30% в конце 2021 года.

В конце 2019 года популярнейший Ryzen 5 1600 был переведен на новый техпроцесс, его ядро сменило архитектуру с Summit Ridge на Pinnacle Ridge, а опознать обновленный процессор можно было возможно по буквам "AF" в индексе. По сути, корпорация AMD выпустила аналог Ryzen 5 2600, но с более низкими частотами. Ryzen 5 1600 AF стал хитом начала 2020 года, ведь уменьшившиеся частоты легко компенсировались разгоном, а возможности разгона ОЗУ стали еще выше.

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Но самым главным плюсом Ryzen 5 1600 AF стала цена, которая составляла в начале 2020 года всего 7000-7500 рублей. В 2018-2020 годах я собрал знакомым несколько ПК на Ryzen 5 1600, посмотрел их в деле и решил собрать ПК на этом процессоре и себе, купив Ryzen 5 1600 в Ситилинке за смешные сегодня 7590 рублей.

Признаться, я даже был немного расстроен, ведь всего месяцем ранее я купил Ryzen 5 1600 другу за 7290 рублей. "Вот лошара, так переплатил, надо было раньше покупать!" подумал я тогда, но в 2022 году рост цены на 300 рублей выглядит настолько мизерным, что на него уже мало кто обратит внимание.

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Ведь сегодня, в феврале 2022 года, Ryzen 5 1600 стоит уже 15490 рублей и, что самое печальное, цены продолжают расти. Чуть более быстрый Ryzen 5 2600 стоит 18490 рублей. А Ryzen 5 3600 уже перевалил в цене за 20000 рублей!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - устаревший бюджетный процессор Ryzen 5 1600 удвоился в стоимости! И дело здесь не в майнинге, а в ценовой политике AMD, ведь рядом на полках магазинов лежат замечательные Core i5-10400F, которые лучше Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 во всем - производительности, энергопотреблении и цене.

Но вернемся в счастливые времена 2020 года. К Ryzen 5 1600 я купил неплохую материнскую плату
MSI B450-A PRO MAX и парочку двухранговых модулей памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES суммарным объемом 32 ГБ. Это был оптимальный набор оверклокера в 2020 году, и только объем памяти был несколько избыточным, но знаете, переплатить 6500 рублей за объем ОЗУ, который будет актуальным еще лет пять - такая мелочь по меркам 2022 года, когда мы переплачиваем по 10000-15000 рублей даже за бюджетные видеокарты.

Собрав свой новый ПК на AMD платформе, к которой вернулся спустя восемь лет использования Intel, я сразу занялся играми, но не Sekiro: Shadows Die Twice, Death Stranding или The Outer Worlds, которые были актуальны в начале 2020 года, а играми с таймингами оперативной памяти и с частотами и напряжениями процессора. Надо заметить, что к этому занятию я подготовился заранее, проштудировав сотни страниц на конференции overclockers.ru и разгон производил грамотно и аккуратно, с безопасными напряжениями. 

Подобрал я и нужный программный инструментарий, вооружившись актуальными тестами, программами мониторинга и калькулятором DRAM Calculator for Ryzen от 1usmus. Результатом стали фиксированные 4000 МГц по ядрам процессора при очень низком напряжении в 1.16 В, чему я был очень рад, ведь это не просто безопасное напряжение, но и хороший потенциал для разгона до 4100-4200 МГц, которым я решил заняться позднее, но теперь уже не займусь никогда. 

Пределы разгона памяти я не "прощупал" до конца и остановился на 3400 МГц при небольшом напряжении и неплохих таймингах. Надо заметить, что стабильность полученных результатов была железобетонная и в течении месяцев компьютер работал абсолютно стабильно.

Нащупал я и частоты с напряжениями для оптимальной работы без разгона, в андервольте. Процессор стабильно работал при снижении напряжения через offset более чем на 0.1 В. Этот режим мне особенно понравился низкими температурами и невысоким энергопотреблением, что позволяло сделать почти бесшумную систему, выставив низкие обороты вентиляторов кулера процессора и корпуса. Об этом я подробно писал в блоге "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%"

И для режима разгона и для режима с пониженным напряжением были созданы профили в BIOS, и периодически я переключался между ними. Например, при прохождении требовательной игры включал 4000 МГц, а после того, как пересел на GeForce GT 1030, надолго включил режим андервольта, в котором ПК и проработал уже более восьми месяцев. Как видите, напряжения были более, чем щадящие, а температуры даже под стресс тестами никогда не переваливали за 70 градусов. Назвать такой разгон опасным, думаю, не сможет ни один пользователь нашего ресурса.

И учитывая все это я был просто шокирован, когда решил попробовать взять разгон 4100-4200 МГц в ожидании более мощной видеокарты. Ведь не пройденных игр за время "ждунства" на GeForce GT 1030 накопилось немало и после покупки GeForce RTX 3060 после окончания лихорадки майнинга мне будет уже не до разгона.
Я сразу почувствовал подвох, едва попробовав повысить частоту и напряжение, получив нестабильность и сбои. "Потанцевав с бубном" над системой в течение нескольких часов, я понял, что даже 4000 МГц на тщательно протестированном ранее напряжении уже не являются стабильными.

Сосредоточившись на частотах и таймингах ОЗУ, я понял, что деградировали не только ядра процессора, но и его контроллер памяти. Ранее стабильная частота ОЗУ в 3400 МГц стала недоступна даже на высоком напряжении и завышенных таймингах. Итог тестов оказался неутешительным, при щадящем, легком разгоне, в котором процессор отработал менее года, Ryzen 5 1600 умудрился деградировать. И что самое обидное, деградировал и контроллер памяти, частота которой критична для производительности Ryzen 5 1600.

Став изучать вопрос, я столкнулся в сети с массой отзывов пользователей, у которых деградировали не только Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600, но и более новые Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600Х. А специалисты пишут, что старый добрый разгон прошлых лет, когда процессор мог годами стабильно работать на одной частоте и напряжении, из-за уменьшившегося техпроцесса остался в прошлом. Теперь процесс деградации и внезапные "смерти" процессоров не редкость даже без разгона, но почему-то чаще всего это происходит с процессорами AMD.

Для себя я сделал вывод, что выбор платформы AMD был ошибкой, ведь даже то, что я могу продать Ryzen 5 1600 и поставить в свою материнскую плату новенький Ryzen 5 5600X, не является оптимальным решением. Достаточно взглянуть на "конский" ценник этого младшего шестиядерника Zen 3 от AMD, ставшего уже дороже восьмиядерников от Intel. Да и связываться с продукцией AMD после деградации от легкого разгона у меня нет никакого желания. 

Конечно, разгон делается на свой страх и риск и ведет к потере гарантии, но я получил совсем не то, чего ожидаешь, покупая процессор с разблокированным множителем и выставляя на нем напряжение даже ниже, чем по умолчанию ставит материнская плата в "стоке". Такая продукция AMD - проблемная, деградирующая и стоящая дороже аналогов от Intel, мне не нужна.

Пишите в комментарии, сталкивались ли вы с деградацией процессоров и на каких частотах и напряжениях и как долго работают ваши "камни"?


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Теги

amd intel процессоры разгон ryzen 5 1600 критика ryzen 5 1600 af деградация деградация процессора
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