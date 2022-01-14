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Эксперимент: исправит ли сброс Windows 10 к заводским настройкам накопившиеся баги и ошибки

Разбираем плюсы и минусы функции «Возврат компьютера в исходное состояние» по сравнению с обычной переустановкой Windows. Проверяем, вылечит ли она замусоренную Windows 10 от багов.
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Функция сброса Windows к заводским настройкам или "Возврат компьютера в исходное состояние", как она сейчас называется в Windows 10, появилась еще в Windows 8, но сказать, что она стала популярной у пользователей, нельзя. Главная причина в том, что функция прототип - сброс до заводских настроек в Android системах, обычно происходит быстро и без проблем, а вот Windows о стабильности Android можно было только мечтать даже во времена Windows 8, а уж в последние годы дела в этом плане обстоят еще хуже.

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Вторая причина в том, что процесс возврата компьютера в исходное состояние очень долог, а практически все установленные программы и драйвера система удалит, хотя и сохранит пользовательские данные и настройки. Большинство пользователей при возникновении проблем с Windows предпочитает переустановить ее вручную, получив полностью обновленную систему и сделать все настройки заново.

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Надо заметить, что я еще ни разу не использовал функцию "Возврат компьютера в исходное состояние" и мне стало интересно, сможет ли она помочь замусоренной системе с Windows 10 May 2021 Update (версии 21H1) избавиться от багов и ошибок, которые накопились всего за полгода эксплуатации. Один из самых неприятных багов - в системе полностью отключились функции энергосбережения экрана, и ни экранная заставка, ни отключение монитора не работали. 

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Не помогали ни смена и перенастройка режимов энергосбережения, ни переустановка драйверов видеокарты. Не говоря уже о стандартном лекарстве от всех болезней, в первую очередь предлагаемым специалистами Microsoft - команде Sfc /scannow. А когда к этому багу добавились симптомы паразитной активности на "Рабочем столе" - звука выполнения команды с ошибкой и моргание открытых окон программ, было решено использовать эту систему как подопытного кролика для функции "Возврат компьютера в исходное состояние".

Подготовка к сбросу

Находится функция сброса в "Параметрах" - "Обновление и безопасность" - "Восстановление".

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Но прежде давайте посмотрим на систему внешне, обратив внимание на цветовые настройки, меню "Пуск", "Рабочий стол" и злополучную экранную заставку. Для того чтобы посмотреть, что из настроек сохранится после сброса.

Перед сбросом нужно учесть, что функция "Возврат компьютера в исходное состояние" удалит все программы и игры, установленные не из Microsoft Store. И удалит не только их записи из реестра, но и физически, с диска. Поэтому стоит сразу перенести те программы и игры, которые не требуют переустановки в другую папку и на всякий случай сохранить все пользовательские данные и настройки, о чем, кстати, я недавно делал блог.

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Нажимаем "Начать", и получаем окно с предложением выбор типа сброса - с полным удалением, или с сохранением личных данных.

Я выбираю "Сохранить мои файлы" и получаю сообщение об ошибке. Это как раз то, о чем я писал, сравнивая стабильность и надежность Windows и Android систем.

Куда исчезла среда восстановления из Windows 10, на которой только играли в игры и писали тексты - хороший вопрос. Но делать то, что предлагает система, а именно, загружаться в среду восстановления с флешки я не буду, чтобы не портить чистоту эксперимента, поэтому придется ее восстановить. Прежде, чем восстанавливать среду восстановления (хороший каламбур), нужно попробовать ее включить командой reagentc /enable.

В моем случае это было безуспешно и нужно искать "образ среды восстановления", который представляет собой файл Winre.wim, который должен лежать в папке C:\Windows\System32\Recovery.

В моем случае его нет, а достать его можно из установочных файла Windows 10 install.esd, в который так просто, как раньше, уже не зайдешь архиватором. К счастью, можно просто скопировать его из второй Windows 10, установленной на ПК. Не устану повторять, что две Windows заметно повышают надежность и удобство пользования ПК.

Копируем Winre.wim в C:\Windows\System32\Recovery и теперь команда reagentc /enable срабатывает корректно.

Теперь можно продолжить сброс к заводским настройкам, и следующее окно предлагает на выбор локальную или облачную переустановку. Я выбираю локальную переустановку, как более быструю, в результате которой произойдет пересборка операционной системы из компонентов, хранящихся в папке WinSxS с проверкой их хеша.

Система готова к сбросу и предлагает посмотреть список приложений, подлежащих удалению.

После чего начинается подготовка к сбросу и перезагрузка.

Процесс сброса

Далее компьютер перезагружается и начинается процесс сброса к заводским настройкам. Я ожидал, что он будет не очень быстрым, но мои ожидания пришлось помножить как минимум на три. На довольно шустром по меркам Windows 10 ПК, с шестиядерным Ryzen 5 1600, 32 ГБ DDR4 3000 МГц и стареньким, но еще бодрым SATA SSD, первый этап занял около 20-25 минут.

И второй этап, вот с таким оригинальным интерфейсом, еще минут 20.

Конечно, используй я в системе более быстрый NVMe накопитель, например, Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW, процесс завершился бы быстрее.

И даже на WD Blue SN550 WDS500G2B0C, который стоит в Ситилинке более, чем в полтора раза дешевле предыдущей модели, сброс системы не отнял бы столько времени. 

 

Результат

Итак, что же мы получаем после сброса к заводским настройкам? Давайте подробно разбираться. Первое, на что я обратил внимания, "вход без пароля", настроенный в старой Windows 10, остался рабочим. Ярлыки "Рабочего" стола и все пользовательские данные остались на месте, осталась и цветовая схема с обоями. Но сразу бросается в глаза то, что система опять установила весь мусор на "Панель задач", отключенный в прошлой установке.

В "Меню пуск" исчезли все прикрепленные плитки, а само меню теперь заполнено папками несуществующих программ и игр.

Все стоявшие ранее драйвера были удалены и Windows 10 установила на GeForce GT 1030 старый драйвер версии 456.71, вышедший еще в октябре 2020 года.

Номер сборки Windows 10 не изменился, а вот дата установки теперь более свежая.

Все программы удалены, но установлен OneDrive.

Список всех удаленных программ лежит на "Рабочем столе" в html файле и позволяет некоторые из них скачать с сайта разработчика по ссылке.

Продолжая исследовать систему, я обнаружил, что большинство пользовательских настроек Windows 10 сохранила. Изображения по-прежнему открываются через старое средство просмотра фотографий Windows. Настройки файла подкачки, отключения гибернации и сетевые настройки остались на своих местах.

Настройки конфиденциальности и прочие параметры находятся в том же положении, что и до сброса.

На "Панели быстрого доступа" проводника даже остались закрепленные папки.

И даже настройки Microsoft Defender и исключения файлов и папок остались нетронутыми.

Теперь о главном. Что же случилось с багами? Баги исчезли и это радует - экранная заставка сохранила свои настройки и теперь корректно запускается. Баг с мерцанием окон программ и паразитной активностью исчез, а система ощущается как новая и шустро работающая.

Итоги

Итак, стоит ли игра свеч и не проще ли просто переустановить Windows 10 в случае возникновения багов? В этом плане функция "Возврат компьютера в исходное состояние" вызывает противоречивые впечатления. С одной стороны, после нее мы получаем свежую Windows 10 с сохранением пользовательских данных и многих настроек, а процесс сброса происходит автоматически.

Это будет полезно в том случае, если у вас применено много настроек системы под себя, и перенастраивать их заново будет долго и утомительно. Конечно, мы теряем все установленные программы и игры, а процесс их переустановки и настройки может занять много времени.
Но если использовать портабельные утилиты, о которых я делал цикл блогов, а папки игр на время сброса переименовать или переместить и возвратить после установки Steam, то функция "Возврат компьютера в исходное состояние" уже выглядит довольно удобной.

Windows 10 при использовании этой функции переустанавливает сама себя, практически без участия пользователя, а сбой среды восстановления (Windows RE), произошедший на моем ПК - частный случай, да и вылечился довольно легко. Процесс сброса очень долог, но в отличие от обычной установки Windows 10, не требует присутствия пользователя и ввода параметров.

Пишите в комментарии, пробовали ли вы сбрасывать Windows 10 до заводских настроек и довольны ли результатом? Или предпочитаете действовать по старинке, переустанавливая систему начисто?



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windows 10 windows гайд баги ошибки переустановка практика возврат компьютера в исходное состояние сброс к заводским настройкам
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