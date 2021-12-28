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Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК

Показываю на практике установку и настройку Windows 10 November 2021 Update так, чтобы она создавала как можно меньше проблем, быстро работала и долго оставалась стабильной.
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Количество моих блогов про Windows 10, написанных за последние пару лет, уже превысило количество 50 или даже больше экземпляров. Казалось бы, что нового можно писать о Windows, которую многие опытные пользователи знают вдоль и поперек? Но пара факторов обеспечивает меня новыми идеями, а вас - моими новыми блогами и, скорее всего, этот процесс будет еще довольно долгим.

Дальше будет "многобукв" и критики в адрес Microsoft и Windows 10, и если вы хотите перейти сразу к гайду, то промотайте до раздела Практика.

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Во-первых, у компании Microsoft еще не было столь изменчивой и текучей операционной системы, как Windows 10. В ней меняется все: постоянно добавляются новые функции, изменяется интерфейс, а бесконечный и безостановочный процесс перемещения настроек из старой доброй "Панели управления" в приложение "Параметры", начавшийся еще в Windows 8, достиг уже почти половины своего пути и может быть даже завершится к выходу Windows 12.

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В результате при попытке использовать для новой Windows 10 November 2021 Update гайд, написанный в 2017 или даже в 2019 году, мы все чаще сталкиваемся с тем, что настройки для него уже не находятся на привычном месте. И в лучшем случае он может вовсе не работать, а в худшем случае - нарушать работу системы и вызывать сбои. Проблемой становится и то, что Windows 10 становится все сложнее и сложнее, напоминая собой огромный карточный домик, способный развалиться от пары твиков, неправильной установки или программы, серьезно вмешивающейся в работу системы.

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Система стала представлять из себя сложный клубок из сотен работающих процессов, гипервизоров, сидящих на других гипервизорах, модулей телеметрии, следящих за каждым вашим шагом, а вдобавок не забывает показывать вам рекламу. А вот качество исполнения и тестирования кода сильно упало за последние годы, примером чему стали многочисленные проблемы с обновлениями, которые ломают что-то, что чинят потом следующие обновления, ломающие что-то другое в свою очередь и так до бесконечности.

Постой пример, средства ограничения доступа для доступа в интернет отдельных программ и сервисов Microsoft, например, фаерволы simplewall или Comodo Firewall, отлично решающие проблему установки обновлений только тогда, когда это нужно вам и полностью отсекающие потоки телеметрии, стали вызывать сбои Windows, программисты которой, похоже, уже не представляют себе ситуации, что компьютер может быть не подключен к интернету.

 

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Попробуйте, к примеру, запустить средство создания установочной флешки Windows MediaCreationTool без доступа к интернету и получите вот такой сбой по таинственной "неизвестной причине".

Нет ни анализа подключения к интернету, ни повторных попыток подключения, как обычно делают большинство программ, а сразу сбой и ошибка с кодом.

Из этого постепенно сложился второй фактор, который делает современную Windows объектом для новых блогов и постоянным генератором новых идей. Мое отношение к ней за последние годы сильно изменилось, на что повлияло постоянно чтение статей про Windows и ее проблемы, постоянные эксперименты для блогов и, в следствие этого, рост моего "скилла" в этой теме. 

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Конечно, программистом я не стал, и до уровня опытных пользователей из конференции overclockers.ru мне еще очень и очень далеко, но моя цель не в том, чтобы разобраться во всех тонкостях групповых политик, анализа взаимозависимостей компонентов системы или нюансах настроек реестра, которые станут неактуальными через уже год-два.
А в том, чтобы поддерживать "карточный домик" под названием Windows 10 в стабильном и максимально производительном состоянии минимальными средствами, ведь Windows - это все таки просто инструмент запуска и работы программ и прокладка между нами и нужным нам софтом, что мы стали уже забывать в последние годы.

Мои первые блоги были посвящены попыткам сделать из Windows 10 "идеальную ОС" и приблизить ее по стабильности и потреблению ресурсов к Windows 7, с помощью твиков, тонких настроек, изменений, вносимых в установочный образ и созданию собственных сборок. А теперь я использую метод минимального вмешательства в работу системы затем, чтобы этот "карточный домик" не начал рассыпаться как можно дольше. И сегодня я покажу на практике, как я устанавливаю Windows 10 в 2021 году для себя так, чтобы она работала долго и стабильно.

Практика

В 2021 году не стоит качать Windows 10 из сомнительных мест, а особенно использовать чужие сборки, поэтому идем на официальный сайт Microsoft и скачиваем средство создания носителя MediaCreationTool.

Создаем флешку с помощью MediaCreationTool, выбрав нужную вам редакцию и разрядность.

После установки Windows 10 сама скачает из интернета драйвера на ваши устройства и установит их, но иногда это чревато проблемами и установкой не самых свежих драйверов. Если у вас довольно старое "железо", можно доверить скачивание драйверов Windows 10, а если вы хотите иметь самые актуальные драйвера, то скачайте их сами с сайта производителя, в моем случае я скачиваю драйвера для материнской платы MSI B450-A PRO MAX.


И драйвер для GeForce GT 1030 с сайта Nvidia. На драйверах Nvidia стоит остановиться поподробнее, ведь в последнее время они не только обзавелись телеметрией, но и заметно распухли, идя в ногу с тенденциями, заданными Windows 10. Папка со скаченным и распакованным драйвером занимает почти 2 ГБ!

Места на диске  не столь жаль, как то, что лишние процессы будут грузить процессор и видеокарту, повышая общий инпут лаг системы, который становится все хуже и хуже. Избавится от телеметрии, GeForce Experience и прочего хлама можно как вручную, так и с помощью удобной утилиты NVSlimmer, скачать которую можно с сайта guru3d.com.

При запуске указываем утилите путь к драйверам (не распакованным).

Утилита покажет список компонентов драйверов, выбрать которые можно галочками.

Я оставляю аудиодрайвер, PhysX и средства работы с несколькими мониторами.

Утилита перепаковывает драйвер. После его распаковки объем уменьшился до 1.3 ГБ, но главное - исчезли папки с многочисленным мусором.

Драйвер корректно устанавливается и работает. При установке даже нет возможности выбора GeForce Experience.


Теперь, когда драйвера скачаны, стоит подумать, как вы будете отключать интернет на время установки Windows 10. Это можно сделать, обесточив роутер, выдернув LAN кабель из ПК или отключив сетевую карту в BIOS.

 

Далее устанавливаем Windows 10, выбрав нужный диск, если в вашем ПК несколько дисков, лучше отключить их, оставив только системный. Процесс можно заметно ускорить, используя быструю флешку, а сделать его еще быстрее можно с помощью утилиты WinNTSetup, про которую я писал в гайде "Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows". Далее мы видим окно первичной настройки ОС и начинаем с выбора языка.

Даже если вы не отключали интернет перед установкой и доверите установить драйвера Windows 10, стоит создать локальную учетную запись.

Система уже ругается на отсутствие интернета.

Параметры конфиденциальности переключаем для максимальной производительности системы.

Создаем учетную запись, придумываем пароль и ответы на контрольные вопросы и установка почти завершена.

Ждем, пока система установит драйвера или ставим их вручную, если отключали интернет. На материнскую плату.

Сетевую карту.

И аудиоконтроллер. В конце - драйвера на видеокарту. В вашем случае набор драйверов может быть более обширным.

Теперь перезагружаемся и включаем интернет. Многих пользователей раздражает необходимость каждый раз вводить пароль при запуске Windows 10, а способ его отключить Microsoft делает все сложнее. Но есть утилита от разработчиков из Microsoft, Autologon, которая постоянно обновляется и позволяет отключить ввод пароля в один клик.

Обновляем систему, скачивая все необходимые обновления и после приостанавливаем их на неделю, что даст возможность избежать самых проблемных обновлений, но сохранит безопасность ПК. После этого проходим активацию системы.

 

Теперь стоит сделать некоторые настройки для уменьшения занимаемого Windows 10 места на диске и сделать ее бекап, например, с помощью утилиты Acronis True Image. Для начала отключаем гибернацию, мало кому нужную в наше время, когда почти у всех есть SSD. Для этого вводим команду powercfg -h off в командную строку, запустив ее от Администратора.

Уменьшаем файл подкачки до 800 МБ, перейдя в "Параметры - Система - Дополнительные параметры системы - Быстродействие". Совсем отключать файл подкачки бессмысленно и чревато сбоями софта.

Теперь стоит сделать образ системы и в случае сбоя ОС или последующей переустановки мы получим почти готовую к работе систему с полностью установленными драйверами, но пока без софта, который и мог быть причиной сбоя. При этом никаких важных изменений в систему еще не внесено. Образ Windows 10 весит всего 5.12 ГБ после снятия его Acronis True Image.

Теперь можно приступить к более тонкой настройке системы. Первым делом я обычно добавляю в исключения Microsoft Defender диски, заполненные играми и данными, чтобы не тормозить работу системы долгими проверками.

Если у вас установлены две Windows, то стоит удалить букву у системного диска второй Windows в "Управлении дисками", исключив возможность перекрестных сбоев или заражения вирусами и троянами.

Теперь стоит пройтись по настройкам системы, выжав из нее максимальную производительность, но не трогая ничего критичного и не ломая ее твикерами.

Проверяем конфиденциальность и отключаем все галочки.

Диагностика и отзывы - отключаем запросы.

Отключаем "Журнал действий".

Отключаем работу приложений в фоне .

По желанию отключаем Xbox Game Bar и "Игровой режим".

Отключаем "Оптимизацию доставки".

Если вам не нужна защита системы, проверяем ее состояние. Ее отключение чуть ускоряет работу ПК.

Убираем лишнее из "Автозагрузки".

По желанию удаляем самые прожорливые предустановленные приложения, например, OneDrive.

Настраиваем значки на панели управления, если нужно.

Убираем раздражающие и замедляющие ПК элементы с панели задач.

Ну вот и все. Настройка системы закончена, теперь можно приступать к установке необходимого софта, подождать, пока ОС создаст кеш всех запускаемых приложений и проведет необходимые фоновые задачи самообслуживания. Осталось настроить внешний вид и параметры энергопотребления и после этого создать еще один образ системы, на этот раз после распаковки которого вы получите полностью готовую к работе систему.

При таком способе настройки вы получаете идеально работающую систему, ведь никаких глубоких твиков не производилось. Как показала практика, именно такие системы с Windows 10 показывают наиболее стабильную и долгую работу без нужды в переустановке. Главное - не мешать нашему "карточному домику" делать самообслуживание и не сломать его дополнительным софтом или играми.

Для создания образов системы и установки игр удобно иметь дополнительный объемный SSD, скорость которого не так критична, как для системного, например, Samsung 870 EVO (MZ-77E1T0BW) из Регарда, с интерфейсом SATA III и оптимальным объемом в 1 ТБ. А вот под систему хватит и небольшого, но быстрого NVMe SSD на 250 ГБ, например, Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW).

Пишите в комментарии, а какие еще настройки вы применяете при установке Windows? 

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