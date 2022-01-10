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5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема

После апгрейдов часто остаются старые SSD и HDD, которые жалко выкинуть, но их еще можно заставить поработать с пользой.
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Жесткие диски и SSD-накопители относятся к одним из самых долгоживущих компонентов ПК и могут пережить не один апгрейд. Но, рано или поздно нам начинает не хватать их объема и мы либо покупаем дополнительный накопитель к уже имеющимся, либо полностью меняем их. Аппетиты игр растут в геометрической прогрессии, и если совсем недавно обычная игра весила 10-20 ГБ, то сегодня все больше игр занимают на накопителе 100 ГБ и больше.

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Такие требования сразу отправляют в утиль множество стареньких SSD  объемом 120-250 ГБ, которые еще не выработали свой ресурс, а в скорости запуска игр или Windows мало уступают новейшим моделям NVMe M.2. А жесткие диски небольших объемов, например, 500 ГБ, уже становятся малы для хранения данных пользователя вместе с фото и видео коллекцией, ведь повсеместное распространение 4K видео предъявляет жесткие требования к объему накопителей.

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В результате купив новенький SSD NVMe M.2 объемом 1 ТБ, например, WD Blue SN550, и жесткий диск объемом 4 ТБ - WD Purple WD40PURZ, пользователь сталкивается с вопросом - что делать со стареньким SATA SSD на 120 ГБ и жестким диском на 250-500 ГБ? Цена их на вторичном рынке совсем невысока и продавать рабочее устройство за бесценок жалко. Но и оставлять их работать в компьютере без дополнительных задач непрактично - это лишние провода в корпусе и шум от HDD.

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Но найти практические задачи для накопителей долгожителей можно и сейчас мы рассмотрим самые полезные из них, начав с SSD.

SSD как буфер для браузеров, загрузок и файла подкачки

Современные браузеры дают довольно большую нагрузку на накопитель, иногда записывая за день активной работы в интернете несколько гигабайт данных. Это уменьшает ресурс накопителя и у некоторых пользователей именно браузер становится главным пожирателем ресурса SSD.
Но ресурс современных SSD довольно высок, а вот еще одна причина, ради которой стоит выделить еще один SSD под повседневные задачи, не требующие высокой скорости - снижение температуры главного SSD формата M.2, которая просто зашкаливает на моделях без радиаторов и в тесных корпусах.

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Будет удобно перенести на старенький SATA SSD папку "Загрузки" Windows и скачивать файлы на него, если конечно, вам хватит его объема под них. Не помешает перенести на SATA SSD и файл подкачки, активно использующийся в некоторых современных играх даже на ПК с большим объемом оперативной памяти.

SSD как накопитель для второй ОС

Опытные пользователи часто устанавливают на свой ПК вторую операционную систему, Windows или один из дистрибутивов Linux. Это дает несколько плюсов, например, при сбое основной ОС или заражении вирусами и троянами вы можете перезагрузиться во вторую ОС и продолжить работу. Лучше всего использовать для второй ОС независимый накопитель и старый SSD отлично подходит на эту роль. В этом случае ваша Windows 10 или Windows 11 будет полностью независимой от основной ОС, а эксперименты с Linux будут не такими рискованными для файловой системы.

SSD как быстрый и надежный внешний накопитель

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Мы привыкли, что внешние накопители размера 2.5" основаны на медленных ноутбучных жестких дисках и для серьезной работы их применять сложно. Но если установить во внешний корпус для жесткого диска с интерфейсом USB 3.0, например AgeStar 3UB2A8-6G, старый SSD, мы получим очень шустрый накопитель с быстрым откликом, пусть и небольшого объема.
На такой накопитель можно даже установить Windows и получить возможность загрузки независимо от установленных в ПК или ноутбук накопителей. Еще один плюс переносного SSD - устойчивость к падениям и вибрациям, во много раз превышающая такую у обычных переносных жестких дисков.

Превращаем старый HDD 3.5" в переносной

Если применений для небольшого и бесшумного SSD можно найти много, то вот для громоздкого и шумного HDD это будет заметно сложнее. И главное практическое применение для жесткого диска объемом около 500 ГБ - это хранение ваших файлов отдельно от ПК. Бэкапов никогда не бывает слишком много и если вы хоть раз лишитесь важных файлов, например фотографий и видео за несколько лет, то станете относиться к этой проблеме со всей серьезностью. Но лучше не дожидаться этого момента и "подстелить соломку" заранее.

Главный принцип надежного бэкапа - много копий и их раздельное хранение. Если оставить старый жесткий диск постоянно работать в ПК, он будет уязвим ко всем факторам, из-за которых мы теряем важные данные: сбои питания, падения устройства, кража, заражение троянами-шифровальщиками. Превращение старого жесткого диска в переносной решает часть этих проблем, а понадобится для этого внешний корпус для HDD размера 3.5", например, AgeStar 3UB3O8.

Использование старого HDD для бэкапа внутри ПК

Внешний корпус для HDD 3.5" - вещь полезная, но довольно дорогая и стоит даже дороже старого жесткого диска на 500 ГБ. Конечно, в будущем можно будет устанавливать в него другие емкие жесткие диски, так как вещь это очень надежная. Но что делать, если у вас не один старый жесткий диск, а два или даже три? Покупать для каждого из них внешний корпус слишком расточительно, но на AliExpress можно найти устройство, которое позволит безопасно использовать жесткие диски для бэкпапа, установленные прямо в ПК.

Это система управления жесткими дисками JEYI i Control-8, позволяющая нажатием кнопки отключать или подключать питание на жесткие диски. Конечно, в этом случае ваши бэкапы будут уязвимы при падении ПК со стола или его краже, но вот от сбоев питания, случайного удаления данных или заражения шифровальщиками такая система поможет. Алгоритм действий при использовании JEYI i Control-8 такой - включили нужные жесткие диски, сохранили на них данные, отключили.

Еще одна возможность, которую дает такое устройство - использование ПК двумя пользователями независимо друг от друга. Например, на одном подключенном SSD и жестком диске установлена ваша Windows и рабочие файлы. А на дополнительном SSD - Windows и игры для ребенка. В этом случае вы можете не опасаться за свои данные, их не удалят и не заразят вирусами. Если только ребенок не доберется до кнопок JEYI i Control-8.

Итоги

Как видите, старые жесткие диски и SSD еще можно заставить приносить практическую пользу. Главное, убедиться в их полной исправности, проверив S.M.A.R.T., а для жестких дисков - сделать полную проверку их поверхности. Пишите в комментарии, может быть вы знаете еще один способ использования старых SSD и HDD?





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