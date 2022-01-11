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У каждого из нас при использовании компьютера накапливаются файлы, которые не хотелось бы потерять при переустановке Windows 10 и 11. Даже если компьютер используется только для игр, потерять игровые сохранения игры, которую вы проходили пару месяцев - это маленькая трагедия. Куда большая трагедия может произойти, если компьютер используется для работы и после переустановки Windows выясняется, что на "Рабочем столе" лежала, к примеру, дипломная работа в единственном экземпляре, на которую было потрачено полгода труда.

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Примеры выше - распространенные ошибки обычных пользователей, не особо задумывающихся о том, как устроена работа Windows и что происходит при ее переустановке. Но и опытные пользователи, даже делающие бэкап важных файлов, часто забывают сохранить настройки программ, на новый ввод которых потом может уйти гораздо больше времени, чем на переустановку Windows.

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Приведу пример из своего опыта. Недавно я наконец-то решил обновить файловый менеджер Total Commander, которым пользуюсь уже много лет, с устаревшей версии 7.5 до новой 9.12. За много лет работы с Total Commander я привык, что его настройки сохраняются в файл Wincmd.ini, лежащий в папке с программой. И потратив пару часов на тонкую настройку Total Commander, я был уверен, что мои настройки сохранены в Wincmd.ini в папке с программой, как и раньше.

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В Total Commander можно настроить все, от шрифтов до цвета для каждого типа файлов

Однако, после переустановки Windows и запуска Total Commander, я увидел, что все настройки, за исключением "Панели инструментов", сбросились до значений по умолчанию.

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Расследование причин показало, что настройки новой версии сохранились в файл Wincmd.ini, лежащий в папке C:\Users\"имя пользователя"\AppData\Roaming\GHISLER, которая была стерта при переустановке Windows. Спасло мое время и нервы в этом случае то, что перед переустановкой Windows были сохранены все папки, в которых обычно хранятся файлы пользователя и настройки программ. В этом блоге мы рассмотрим все самые основные места, откуда стоит сохранить ваши файлы и настройки, чтобы не потерять важного.

Рабочий стол

Несмотря на то, что опытные пользователи постоянно ругают новичков за использование "Рабочего стола", как места длительного хранения файлов, эту привычку не искоренить. Ведь ничего более удобного, чем "Рабочий стол" еще не придумано. Даже при написании этого блога я скачиваю иллюстрации прямо на него, и на нем же лежит папка с черновиками. Так и получается, что уже через полгода после установки Windows "Рабочий стол" уже забит не только многочисленными ярлыками и папками "Новая папка", "Новая папка (2)", но и иногда и важными документами, лежащими под рукой.

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Поэтому "Рабочий стол" всегда первый кандидат на сохранение перед переустановкой Windows. Даже если визуально ничего важного на нем нет, то в одной из папок вполне может лежать что-то важное. Пригодятся нам и ярлыки игр, ведь некоторые из которых вполне спокойно переживают переустановку Windows и корректно запускаются, только создавая при этом новый профиль в документах пользователя.

Документы пользователя

Не менее важно сохранить папку "Документы", где обычно хранят свои сохранения игры, а программы - свои данные, например, мессенджер Viber держит там папку "ViberDownloads" в которой можно найти все фото и видео, которые вам присылали. Для многих игр после переустановки достаточно вернуть в папку "Документы" папку игры с сохранениями и вы можете продолжать играть с того места, с которого закончили. Но нужно учитывать, что вес папки "Документы" легко может достигать десятков гигабайт. В моем случае одна только папка сохранений игры Anno 1800 "распухла" до 8 ГБ.

Загрузки

Еще больше "распухает" папка "Загрузки", постепенно превращаясь в склад всякой всячины - от фильмов и игр, до важных рабочих документов и чеков. Держать папку "Загрузки" на системном диске из-за этого довольно непрактично и проще всего сразу перенести ее на отдельный логический, а лучше - физический диск, который не будет затрагиваться при переустановке Windows. В моем случае она перенесена в папку "E:\--- Downloads ---".

Изображения и Видео

Стоит проверить и папку "Изображения", обычно становящейся хранилищем скриншотов экрана, снятых как средствами Windows, так и сторонними программами. То же самое стоит проделать с папкой "Видео", если вы сохраняете видеозаписи с экрана, например, из игр.

Application Data

Как показал мой пример с Total Commander, стоит очень внимательно отнестись к папке Application Data, лежащей по адресу c:\Users\"имя пользователя" \AppData. В ней хранят свои настройки и данные не только программы, но и некоторые игры, например, Anno 1404. Несмотря на большой размер, папку AppData лучше сохранить целиком, и удалить потом, полностью "обжившись" в новой Windows.

Браузер

С браузером в 2022 году все не просто, а очень просто. Достаточно включить синхронизацию и все ваши логины, пароли и расширения при переустановке браузера подтянутся из облака, и вы попадете в привычную рабочую среду. Но есть одно "но", которое часто забывают даже опытные пользователи. А именно - сохранить открытые вкладки в закладки, а их число при активной работе с интернетом легко переваливает за сотню. Иначе вкладки безвозвратно пропадут.

Несмотря на то, что логины и пароли будут сохранены и восстановлены, двухфакторная авторизация на сайтах сбросится и после переустановки Windows нас ждет нудный и долгий процесс получения кодов по SMS и ввода их на всех сервисах. Избежать этого можно, если вы пользуетесь браузером Mozilla Firefox, с помощью утилиты MozBackup от разработчика Pavel Cvrcek, которая полностью сохраняет ваш профиль вместе с файлами Cookies и после переустановки Windows ваш браузер будет сразу готов к работе.

Настройки программ и утилит

У каждого из нас стоит свой, специфический набор утилит, но некоторые из них требуют очень трудоемких настроек. Например, настройки вентиляторов и кривой частот напряжений в MSI Afterburner. Для MSI Afterburner настройки можно найти в расположении c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles, а вот для других программ их придется найти и сохранить в зависимости от того, какие программы вы используете.

Многие утилиты способны экспортировать свои настройки и это гораздо удобнее, чем искать их в папках с программами. Например, правила для фаервола simplewall или настройки оболочки для замены меню "Пуск" Classic Shell, которые я постоянно использую, можно легко экспортировать в файлы XML и восстановить за пару секунд, что гораздо быстрее, чем настраивать их заново.

Полный бэкап

Даже сохранив все вышеописанное, можно столкнуться с ситуацией, когда что-то из настроек и файлов в старой Windows утеряно навсегда. Избежать этого довольно просто, достаточно создать загрузочную флешку, содержащую утилиты для бэкапа, например, Acronis True Image, Macrium Reflect или O&O DiskImage Pro и создать полный образ системного диска. Образ потом можно будет как открыть отдельно, так и восстановить полностью.

Но главный вопрос при таком подходе - куда сохранять образ? Хорошо, если у вас есть дополнительный жесткий диск, но все чаще новые ПК обходятся без жестких дисков вообще. Выручит в таком случае быстрая флешка достаточного объема, например, Transcend Jetflash 790 из Ситилинка, объемом 256 ГБ.

Если и такого объема будет недостаточно, то стоит присмотреться к внешним жестким дискам, например, Transcend StoreJet, объемом в 1ТБ.

Итоги

Может показаться, что все действия по бэкапу файлов и сохранению настроек занимают слишком много времени, но на самом деле они заметно сэкономят его после установки Windows и чем больше у вас установлено программ, тем больше времени вы сэкономите. Заодно мы получаем два полезных бонуса, во-первых, разгребаем залежи файлов на ПК, которые за год-два использования Windows разрастаются просто до невообразимых размеров. А еще, при использовании внешних носителей, делаем бэкап важных файлов, который никогда не бывает лишним.

Пишите в комментарии, а какие настройки и файлы перед переустановкой Windows сохраняете вы?

































