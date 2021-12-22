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Для многих пользователей процесс установки Windows превратился в рутину, занимающую довольно много времени. Львиную часть которой занимает запись образа Windows на флешку, загрузка с нее и последующий первый этап установки. Даже если вы пользуетесь быстрым SSD и флешкой USB 3.0, это процесс займет довольно долгое время и потребует нескольких перезагрузок компьютера.

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Вторая проблема при установке операционной системы на компьютер или ноутбук, в котором установлено несколько накопителей и уже есть установленная Windows - это возможность повредить загрузчик основной Windows. Есть и немаленькая вероятность установить Windows так, что загрузчики для обеих операционных систем установятся на один накопитель и при его поломке или замене вторая Windows перестает загружаться.

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Связано это с тем, что Windows всегда записывает загрузчик, по крайней мере для дисков MBR, на тот диск, который подключен в самый первый порт материнской платы и имеет обозначение "диск 0". Эта нумерация дисков не зависит от того, какой накопитель вы выбрали в качестве загрузочного, а установщик Windows довольно примитивен, в отличие от установщиков Linux, и не позволяет выбрать это пользователю.

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Я несколько раз попадал в ситуацию со сбоем загрузчика при установке и теперь при каждой установке Windows на всякий случай отключаю питание у остальных накопителей, что довольно утомительно, требует открывать ПК, да и не добавляет долговечности разъемам SSD.

И вот недавно я наткнулся на утилиту, которая не только радикально ускоряет установку Windows, но и полностью решает проблему с загрузчиками ОС, а "дергать провода" с ней больше не придется.

Это утилита WinNTSetup от разработчика JFX, уже давно известная опытным пользователям, но еще не получившая широкого распространения у обычных пользователей, самостоятельно занимающихся переустановкой Windows, таких, как мы с вами. Утилите уже более 10 лет, она постоянно обновляется и в 2021 году уже имеет версию v5.1.2 и поддержку Windows 11.

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Скачать ее можно с популярного у западных пользователей сайта msfn.org, где на форуме сайта разработчик WinNTSetup выкладывает новые версии, рассказывает об изменениях и ведет поддержку пользователей.

Архив с утилитой занимает всего 1.4 МБ.

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Программа русифицирована и после запуска вы увидите окно, где нажатие на значок "Windows" в правом верхнем углу вызовет меню с дополнительными встроенными утилитами.

Далее видно три поля, в первое из которых нужно указать путь к установочным файлам Windows 10 или Windows 11, для чего скачать iso файл с Windows, смонтировать его в системе в виртуальный привод или распаковать архиватором и указать путь до файла install.esd, который лежит в папке "sources".



Во втором поле следует указать путь до диска, где будет расположен загрузчик. И на этом следует остановиться поподробнее. В моем случае имеется второй SSD, с двумя разделами, на первый из которых ранее был установлен Linux Mint, а второй занимают игры и данные. После удаления разделов Linux осталось не распределенное место объемом 48.8 ГБ.

Если сейчас попробовать установить этот диск для загрузчика в утилите WinNTSetup, даже выделив под загрузчик отдельный небольшой раздел, то мы получим вот такую картину, где пункт EFI PART будет гореть желтым цветом. Это важно! В этом случае установка Windows завершится ошибкой.

Поэтому EFI раздел нам придется создать самим. Сделать это можно как с помощью утилиты Bootice, которая встроена в WinNTSetup, так и с помощью командной строки, запустив ее от Администратора и поочередно введя команды:

diskpart lis disk sel disk 1 (вместо 1 указываете тот номер, под которым выше значится нужный вам диск) creat par efi size=100 format fs=FAT32

В моем случае это выглядело так:

В результате файловая система стала выглядеть вот так:

А выбор дисков в WinNTSetup - вот так, где зеленым подсвечены разделы, готовые для загрузчика.

Теперь осталось выбрать редакцию Windows в разделе "Параметры" и нажать установка. Стоит упомянуть, что в разделе "Оптимизация ОС" вы можете сразу сделать множество полезных настроек, которые сэкономят вам время при настройке Windows.

Есть и возможность интегрировать драйверы, твики реестра и файл ответов для установки Windows, что сделает ее установку еще быстрее.

Далее будет окно подтверждения, где нужно тщательно проверить назначение дисков, чтобы не установить систему не в то место.

И начинается первый этап установки, который как раз и заменит нам работу с загрузочной флешкой, и занимает он, внимание, всего одну минуту и 37 секунд! Неплохое ускорение установки, не правда ли?

Теперь после перезагрузки Windows и выбора нужного диска для загрузки вы сразу попадаете в режим, когда Windows устанавливает службы, делает настройку оборудования и буквально через пару минут вы попадаете в окно ее окончательной настройки по завершению установки.

На первый взгляд процесс, описанный выше, выглядит сложным и долгим, но это только в случае первого знакомства с утилитой WinNTSetup и в случае, если на диске для установки Windows нет EFI раздела, как в моем случае.

На этом возможности утилиты WinNTSetup не заканчиваются и главный ее плюс, по мнению опытных пользователей, легкая установка Windows на виртуальный диск VHD, который может быть расположен в любом месте вашего SSD или HDD.

Может утилита установить Windows и на флешку или даже внешний жесткий диск, что открывает просто безграничные возможности. Представьте, вы можете пользоваться одним ПК совместно с другим пользователями, совершенно не рискуя случайно удалить их или свои данные или заразить чужую ОС вирусами ли троянами.

Windows можно установить на флешку, выбрав быструю и производительную модель большого объема, например, Kingston DataTraveler Kyson объемом 128ГБ из Ситилинка, развивающую максимальную скорость чтения до 200 МБ/с, а максимальную скорость записи до 60 МБ/с.

Windows можно установить на внешний жесткий диск, например, WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-WESN, объемом 1 ТБ.

Но максимальную скорость работы такой системы можно получить, установив Windows на внешний SSD-привод, например, Samsung T5 MU-PA500B/WW, объемом 500 ГБ.

Важное замечание

Любая работа с дисками и разделами на ПК имеет риск потери данных, поэтому при первой работе с WinNTSetup не помешает сделать бэкап вашего системного диска и важных данных. Займет это совсем немного времени, достаточно загрузится с загрузочной флешки и воспользоваться средством для бэкапа, например, от Acronis.

Итоги

Утилита WinNTSetup дает широчайшие возможности по установке Windows и позволяет устанавливать Windows на внешние носители, что невозможно сделать стандартными средствами. Поражает и скорость установки Windows в таком режиме, и для пользователей, у которых есть два SSD, это дает возможность полностью отказаться от стандартного способа установки Windows с флешки.

Из-под одной ОС с первого SSD устанавливаем вторую, а уже из-под нее, в случае надобности, переустанавливаем первую. А две операционные системы на одном ПК это не только удобно, но и обеспечивает дополнительную безопасность и надежность работы.

Пишите в комментарии, сталкивались ли вы с проблемами при установке Windows на ПК с несколькими накопителями, или при установке второй ОС?