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В первых трех частях блога я рассказывал про набор портабельных утилит с популярного сайта PortableApps.com, количество которых уже более 400 штук, а число их скачиваний достигает миллиарда! Один из главных плюсов набора утилит с сайта PortableApps.com - удобный инсталлятор утилит, который поддерживает их в актуальном состоянии, обновляя по мере необходимости, если вам это нужно. Пользоваться утилитами можно и отдельно от инсталлятора, просто скачав их в папку на компьютере или ноутбуке.

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В таком виде пользовался утилитами PortableApps.com и я, просто держа их в отдельной папке. Но, подготавливая материал для этого цикла блогов, я снова вернулся к использованию инсталлятора, перекачал свой набор утилит, обновив старые до актуальных версий и добавив новые. Мне показалось очень удобным его особенность держать утилиты разложенными по категориям, что дает к ним быстрый доступ и не захламляет "Рабочий стол", меню "Пуск" или специальные папки в них сотнями ярлыков.

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Это финальный выпуск статей про утилиты с сайта PortableApps.com и к нему я подготовился особенно тщательно, подобрав еще десяток утилит, которые могут стать как отличной альтернативой платным продуктам, так и встроенным средствам Windows 10 и Windows 11.

PotPlayer

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Казалось бы, кому нужны видеоплееры, отличные от захватившего весь мир популярного плеера VLC media player? Однако, мне пришлось искать ему замену из-за нескольких проблем. Во-первых, VLC media player при воспроизведении видеофайлов, закодированных h.265 кодеком, периодически давал рывки изображения, что требовало его тонкой настройки и увеличения внутреннего файлового буфера.

Во-вторых, не все файлы VLC media player может воспроизвести в ускоренном виде, иногда впадая в ступор. В таком режиме особенно удобно смотреть сериалы или обучающие фильмы при недостатке времени. Всех этих проблем оказался лишен PotPlayer, созданный одним из авторов плеера The KMPlayer. PotPlayer не уступает VLC media player в удобстве пользования, а вот в количестве полезных настроек - даже превосходит.

Mozilla Thunderbird

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Продвинутая утилита для работы с электронной почтой, дающая возможности и безопасность, не доступные при привычной нам работе с электронной почтой с помощью браузеров. Но, скажу честно, Mozilla Thunderbird слишком сложна для обычного среднестатистического пользователя и является в первую очередь средством для опытных офисных работников, получающих и отвечающих на десятки и сотни E-mail в день.

Но есть у Mozilla Thunderbird одна интересная особенность, ради которой ее стоит держать и на обычном ПК, и я ею периодически пользуюсь. Дело в том, что Mozilla Thunderbird может сохранить всю переписку из вашего почтового ящика локально, на жесткий диск, вместе со всеми вложениями писем и предоставить к ней доступ в случае утери почты или удаления важных писем.

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А наши ящики с электронной почтой давно превратились в хранилища ценной информации, где лежит и деловая переписка, и чеки за покупки и многое другое, что крайне нежелательно потерять. В свете последних событий со штрафами в отношении корпорации Google вполне возможна ситуация, что мы можем лишиться доступа к ящикам почты Gmail и скачать все ваши письма из них с помощью Mozilla Thunderbird будет совсем нелишним, тем более, что это занимает совсем немного времени.

Cook Timer

Я постоянно пользуюсь приложением Windows 10 "Будильники и часы", ведь в наше время, когда в интернете час времени пролетает за 10 минут, даже поставить вариться пельмени на плиту, не включив таймер - слишком рискованно. Но "Будильники и часы" не самое удобное приложение, которое даже визуально стало хуже со времен Windows 8. Отличная замена для него - крохотная и удобная утилита Cook Timer, которая не даст вам забыть о важных делах.

CopyQ

В Windows 10 версии 1809 появился буфер обмена, хранящий историю скопированных данных, что очень помогает при работе с текстом, ускоряя вашу работу. Для этого достаточно включить "Журнал буфера обмена" в настройках Windows 10. Но удобным это средство назвать нельзя и мне удалось найти более качественную и функциональную замену для него. Это небольшая утилита CopyQ, работающая не только под Windows, но и под Linux и Mac OS X.

IObit Uninstaller

Унинсталлеры или удалялщики программ были очень популярны во времена Windows 98 и Windows XP, когда Windows была еще не такой "умной" как Windows 10, и могла сломаться от неправильно установленной программы, которую невозможно удалить стандартным способом. Windows 10 заметно поумнела, но возникла новая проблема - чем удалять ее предустановленные приложения, которые она удалять не дает, например, "Кортану"? Помочь с этим сможет унинсталлер IObit Uninstaller, который удалит как обычные программы, так и UWP-приложения Windows 10.

IObit Unlocker

Гораздо более серьезна проблема, когда система, пользовательский процесс или вредоносная программа не дает удалить файл или папку. Поможет с этим утилита IObit Unlocker, способная разблокировать не удаляющийся файл или каталог.

TinyTask

TinyTask - крохотная утилита, которая может автоматизировать многие задачи на вашем компьютере. Она записывает ваши действия, а потом повторяет их и может даже сохранить их в EXE файл. Незаменимое средство, способное облегчить однообразную и рутинную работу на компьютере.

ReNamer

ReNamer - мощное средство массового переименования файлов, позволяющее изменять префиксы, суффиксы, заменять части слова, названия или буквы, изменять реестр, удалять скобки, добавлять порядковые номера, удалять цифры и символы, изменять расширение файлов. ReNamer позволяет использовать не только вручную заданное переименование, но и в соответствии с разными правилами.

Speccy

Чтобы собрать полную информацию о ПК или ноутбуке, мы обычно используем AIDA64 но, надо признать, это довольно тяжеловесная утилита, вдобавок перегруженная множеством возможностей, не нужных обычному пользователю. А вот утилита Speccy собирает самую важную информацию о компьютере и выдает ее в удобном и лаконичном виде, позволяя сохранить отчет в файл.

TeamViewer

Популярнейшее средство удаленного управления компьютером - TeamViewer, доступно и в портабельном виде. TeamViewer незаменим, если ваши друзья или родственники, слабо разбирающиеся в компьютерах, просят решить проблему, возникшую на их ПК. Но, чтобы комфортно работать с удаленным доступом к ПК и ноубукам, необходим быстрый интернет и хороший Wi-Fi сигнал, который могут дать только качественные Wi-Fi роутеры, например, TP-LINK Archer C80, ставший самой популярной моделью в Ситилинке и способный на частоте 5 ГГц достичь скорости 1300 Мбит в секунду.

Чуть дешевле стоит популярный компактный Wi-Fi роутер KEENETIC 4G, способный обеспечить поддержку различных USB-модемов LTE/4G/3G.

Не сдает своих позиций ветеран рынка - бюджетная модель Wi-Fi роутера TP-LINK TL-WR841N, много лет остающаяся лидером по соотношению цена/качество.





Пишите в комментарии, а какими портабельными программами пользуется вы? И где их скачиваете?











