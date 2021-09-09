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Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры

Давайте разберемся, стоит ли использовать в ПК сразу два SSD, какие плюсы и минусы это дает. И не лучше ли продать устаревший SSD на вторичном рынке.
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Долгое время я пользовался связкой из небольшого SSD Samsung SSD 850 EVO, объемом120 ГБ, использовавшегося под Windows и требовательные к накопителю игры, и жесткого диска объемом 2 ТБ, на который были установлены игры и хранились важные файлы. Samsung SSD 850 EVO имеет интерфейс SATA-III и не отличается высокими скоростными характеристиками, но в целом, их было достаточно. А вот небольшого объема в 120 ГБ стало не хватать уже лет пять назад, когда игры начали увеличивать объемы как на дрожжах.

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Большую часть игр приходилась устанавливать на жесткий диск, но когда постоянно видишь огромную разницу в скорости загрузки уровней игры на SSD и HDD, становится очень тяжело терпеть эти дополнительные минуты загрузки. А когда в некоторых играх стали явно заметны лаги и рывки из-за медленного накопителя, я решил взять SSD большого объема, чтобы с комфортом играть несколько лет, до следующего скачка объемов игр.

Слота M.2 в моем стареньком компьютере не было и пришлось искать модель 2.5" с интерфейсом SATA-III. Выбор пал на Samsung SSD 860 EVO объемом 1 ТБ, выносливую модель со стабильными скоростными характеристиками и высоким сроком гарантии. Но перед тем, как устанавливать его в компьютер, стоило разобраться, что делать со старым SSD. Оставлять его в ПК или продать на вторичном рынке, получив хоть какую-то сумму для компенсации стоимости Samsung SSD 860 EVO, который стоил чуть более 10000 рублей.

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Я решил оставить его в ПК, и теперь, спустя полтора года использования связки двух однотипных SSD разного объема, можно подвести итоги и рассказать о плюсах и минусах такого решения. Начнем с полюсов, которых оказалось немало.

Мы получаем системный SSD, для которого легко делать бэкап

Если вы хоть раз делали бекап системного диска с установленными программами и играми, то представляете, насколько весомый файл бэкапа при этом получается. Он может весить 100 ГБ и больше и хранить его долгое время очень накладно, особенно если он хранится на SSD. В случае, когда у вас два SSD, на накопитель меньшего объема можно устанавливать только несколько программ, а игры ставить на второй, что дает возможность делать полный бекап системного диска, получая файлы объемом около 50 ГБ.

Возможность независимо использовать две операционные системы

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На большом SSD я сразу выделил раздел объемом 60 ГБ и установил на него еще одну Windows, полностью настроив ее и установив все необходимые программы. Теперь в любой момент я могу перезагрузиться в запасную Windows, полностью готовую к работе - при вирусном заражении, сбое файловой системы или отказе второго SSD. Появляется и отличная возможность использовать второй системой Linux.

Старый SSD принимает на себя основной износ, ресурс нового - экономится

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Samsung SSD 850 EVO в моей системе принимает на себя максимум износа, ведь на нем стоит Windows, расположен файл подкачки, браузер постоянно записывает свой кеш. В результате его ресурс тает на глазах и потрачено уже 13% его "жизни". А Samsung SSD 860 EVO, несмотря на то, что на него постоянно устанавливаются игры, пишутся их сохранения и скидывается бекап, за полтора года использования истратил всего 1% ресурса.

Игры, установленные на другой накопитель, часто не требуют переустановки после переустановки Windows


Моя папка "Games" распложена на диске "D" и игры после переустановки Windows остаются нетронутыми. Большинство из этих игр прекрасно запускаются на новой Windows, и после копирования сохранений можно продолжить играть в них.

Можно не беспокоиться о том, что на системном диске не хватит места


После того как игры переехали на диск "D", исчезла извечная проблема нехватки места на системном диске. Теперь места всегда достаточно и можно ставить объемные программные пакеты. Ну а теперь можно поговорить о минусах такого решения.

Это дороже, чем один SSD


Даже подержанный SSD стоит денег, особенно такие популярные модели, как Samsung SSD 850 EVO. Сумму от его продажи можно добавить к сумме на покупку нового SSD, а если вы ставите в ПК сразу два новых SSD, стоимость такого решения довольно высока.

Минус один порт под SSD


Дополнительный SSD требует порта, и хорошо, если это порт SATA, которые сейчас редко задействуются полностью, а вот порты M.2 намного более ценные, особенно если учесть, что накопитель, подключенные в этот порт, может отключать два первых SATA порта.

Лишние провода в корпусе


Минусы SATA устройств - куча проводов, ведь им требуются и провода данных и питания. В тесном корпусе это может стать проблемой. Может испортить эстетику внутри корпуса, если вы собираете открытую систему со стеклом с минимумом проводов.

Как лучше реализовать два SSD в одном ПК?


2.5" SATA SSD постепенно перешли в категорию низкопроизводительных устройств для бюджетных ПК и если собирать систему с двумя SSD с нуля, стоит обратить внимание на накопители M.2 с интерфейсом PCI-E. Под систему отлично хватит накопителя объемом 250 ГБ, например, Samsung 980 (MZ-V8V250BW) из Регарда, брать меньше в 2021 году нецелесообразно.


А вот накопитель под игры в зависимости от вашей системы и бюджета можно взять как 2.5" SATA SSD, так и M.2 с интерфейсом PCI-E. А вот объем, учитывая аппетиты современных игр, лучше выбирать не менее 1 ТБ. Например, Samsung 870 QVO (MZ-77Q1T0BW), если у вас не осталось M.2 портов.


Или заметно более быстрый Samsung 980 (MZ-V8V1T0BW), если в ПК есть второй порт M.2.


Итоги


Как видите, два SSD в ПК это не только плюсы, но минусы и стоит ли собирать такую конфигурацию - решать только вам. А судя по многим пользователям нашей конференции, заполняющим профиль и указывающим используемое "железо", многие решают оставить старый SSD и конфигурации с двумя и даже тремя SSD - не редкость.


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Теги

ssd windows игры m.2 цены nvme sata выбор накопители samsung ssd 850 evo
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