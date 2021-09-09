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Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга

Стоимость Биткоина остается высокой, а это значит, что про адекватные цены на видеокарты можно забыть. Единственный выход - заставить видеокарту окупать себя за счет майнинга.
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Биткоин остается на высоком уровне цены, поднимая доходность остальных криптовалют, а в частности - Ethereum, который майнят большинство видеокарт в мире. Цены на видеокарты отреагировали на рост криптовалют последнего месяца новым скачком цен и похоже, ждать видеокарты по рекомендованным ценам не стоит не только в 2021 году, но и в 2022 тоже. Но жизнь продолжается, выходят новые захватывающие игры и отложить их прохождение на год и более сможет не всякий геймер, учитывая, что майнинг бум и дефицит комплектующих длятся уже почти год.

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Единственным выходом из этой ситуации мне кажется сборка игрового ПК, который будет окупать сам себя за счет майнинга в свободное от игр и работы время. Главный вопрос - какую видеокарту поставить в такой ПК? GeForce RTX 3060 Ti исчезли из продажи, GeForce RTX 3060 стоят очень дорого, но имеют встроенный ограничитель майнинга LHR (Lite Hash Rate). А вот видеокарты GeForce GTX 1660 Ti выдают около 30 мегахеш в майнинге Ethereum, а стоят при этом около 55000 рублей. В день такая видеокарта приносит сегодня около 175 рублей с учетом затраченного электричества.

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Остается подобрать остальные комплектующие под стать этой видеокарте и собрать наш универсальный ПК геймера-майнера, который будет возвращать потраченные на него средства. За комплектующими сегодня мы отправимся в Регард и начнем с процессора. Возьмем Core i5-10400F - шустрый шестиядерный процессор, отлично показывающий себя в играх и имеющий небольшое энергопотребление.

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Охлаждать его будет кулер ID-COOLING SE-213V3-R, один из самых недорогих кулеров с тремя тепловыми трубками, прямым контактом, подсветкой и вентилятором размером 120 мм. Его с запасом хватит для нашего процессора и это позволит создать очень тихую систему.

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Материнскую плату возьмем на новом чипсете Intel B560, который наконец-то позволяет использовать быструю оперативную память с недорогими процессорами Intel. Но благодарить за такую возможность в первую очередь стоит компанию AMD, обострившую конкуренцию на рынке процессоров как никогда, выпустив быстрые Zen 3.
Плата ASRock B560M-HDV имеет все необходимое для игрового ПК, при этом  сохраняя демократичную цену. Два порта M.2, четыре порта USB 3.2 Gen1, 8-канальный звук и полный набор видеовыходов - все это позволит собрать современный производительный ПК, не переплачивая лишнего за возможности разгона и "цветомузыку".



Оперативную память возьмем ADATA XPG Gammix D10 (AX4U30008G16A-DR10), двумя планками по 8 ГБ с частотой 3000 МГц и таймингом CL, равным 16. На сегодня это лучшее предложение в Регарде по соотношению цена/производительность и такая память заметно ускорит Core i5-10400F по сравнению с памятью с частотой 2666 МГц.



Накопителем в нашей сборке станет быстрый и надежный M.2 SSD Samsung 980 (MZ-V8V500BW), объемом 500 ГБ, имеющим скорость чтения 3100 Мб/сек, а записи - 2600 Мб/сек. В 980-й серии накопителей Samsung пошла на некоторые упрощения, но на скорости это почти не сказалось, а вот цена - уменьшилась.



Блок питания возьмем, как и в прошлой сборке, от компании Chieftec, которая последнее время радует современными моделями на DC-DC преобразователях по низкой цене. Схема на DC-DC преобразователях меньше греется и имеет более высокий КПД по сравнению с обычными бюджетными схемами БП. Chieftec Proton (BDF-500S) имеет мощность 500 ватт, что с запасом хватит нашему ПК, и сертификат 80 PLUS Bronze. Но главное его достоинство - цена, которая составляет всего 3770 рублей.


Корпус возьмем стильный, строгий и недорогой - Zalman S4 Black. При цене всего в 2720 рублей он имеет прозрачное окно, два предустановленных вентилятора диаметром 120 мм, что очень важно, учитывая их цены, и возможность устанавливать длинные видеокарты и высокие кулеры. При желании можно добавить еще шесть(!) вентиляторов, устроив в корпусе отличный сквозняк с низкими температурами.


И наконец главное - видеокарта. Мы возьмем INNO3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 за 56970 рублей. Цена, конечно, шокирует, но скорее всего через несколько дней она еще повысится, а учитывая, что это последняя модель GeForce GTX 1660 Ti в продаже в Регарде, скоро не будет возможности купить и ее.

INNO3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 имеет систему охлаждения с тремя теплотрубками, которой вполне хватает для ее небольшого энергопотребления в 120 ватт. Судя по обзорам, температура видеокарты под нагрузкой не превышает 70 градусов, а вентиляторы работают по полупассивной схеме, останавливаясь в режиме низкой нагрузкой. Ну а главное, за счет чего GeForce GTX 1660 Ti отлично показывает себя в майнинге - память GDDR6 с частотой 12000 МГц, которой здесь распаяно 6 ГБ.

Итак, наш ПК готов и обойдется вам в 98810 рублей. Конечно, сумма немаленькая, но нужно учитывать, что в ближайшее время она только увеличится, ведь дефицит видеокарт только будет нарастать. Конечно, точные цифры стоимости криптовалют в будущем не знает никто, главное - что наш ПК успеет окупить часть своей стоимости в ближайшие месяцы, что делает траты на него вполне оправданными.

Пишите в комментарии, а как дефицит видеокарт ударил по вам? И готовы ли вы покупать комплектующие по таким ценам?



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