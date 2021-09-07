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Когда я купил свой первый ПК, который работал под управлением Windows XP, переустанавливать ее мне приходилось практически каждые пару месяцев. Подозрительные программы, читы, вирусы и попытки оптимизировать Windows не оставляли ей шанса на долгую работу. В то время переустановка Windows давала мне шанс почувствовать себя одновременно программистом и хакером и повышала уровень знаний. А результат - стабильно и быстро работающая Windows XP, был достойной наградой за потраченный час времени.

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Но со временем процесс переустановки приелся и хотелось только быстрее завершить его, чтобы скорее получить возможность пользоваться ПК. А операционная система Windows 7 стала намного живучее и надежнее Windows XP и переустановка стала требоваться все реже и реже. Windows 10, стоящая на большинстве ПК сегодня, требует переустановки еще реже и может сохранить работоспособность даже при переносе на другой ПК. Но рано или поздно приходится переустанавливать и ее, и сегодня я расскажу вам о простых приемах, которые помогут сделать переустановку заметно быстрее.

Перенос пользовательских папок «Изображения», «Мои документы» и «Загрузки» на другой диск

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Главный вопрос, волнующий опытного пользователя при переустановке Windows - как не потерять ценную информацию, которая накопилась за несколько месяцев или даже лет использования старой Windows. Большая часть этой информации оседает в пользовательских папках и самый простой способ сберечь ее при переустановке - перенести эти папки на другой физический диск, например "D".

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Если вы перенесли эти папки, то после установки достаточно перенести их еще раз и вся информация окажется на своих местах. Для переноса следует в свойствах пользовательской папки нажать кнопку "Переместить" и выбрать папку для переноса.

Используем быструю флешку USB 3.х

У пользователей обычно валяется несколько флешек, которым уже много лет, а скорость записи едва превышает 2-3 Мб/с. И для переустановки Windows берется любая, не занятая важной информацией. Но к выбору флешки для переустановки Windows стоит подойти ответственно, ведь от ее скорости зависит как запись образа с Windows, так и время ее установки.

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Флешки сейчас стоят очень недорого и шуструю Kingston DataTraveler 100 G3 Black USB 3.0 в Регарде можно купить всего за 450 рублей. При копировании больших файлов, скорость у данной флешки, судя по обзорам, держится на уровне от 39 до 66 Мб/с.

Используем образ Windows и утилиту создания флешки с сайта Microsoft

Windows 10 в плане удобства создания установочного носителя заметно обставила Windows 7 и Windows 8.1. Больше не нужно качать образ с торрентов и записывать на флешку с помощью сторонних утилит (Rufus или UltraIso), достаточно зайти на сайт Microsoft, скачать утилиту MediaCreationTool и она сама быстро создаст вам загрузочную флешку с актуальной версией Windows 10.

Быстрый M.2 SSD заметно ускоряет установку Windows

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Если во многих играх пока не особо заметно разницу между SSD с интерфейсами SATA III и PCI-E, то при установке Windows эта разница гораздо заметнее, и при использовании быстрого SSD и быстрой флешки установка Windows 10 происходит практически молниеносно. Очень удобно установить в ПК отдельный быстрый M.2 SSD небольшого объема для системы и ресурсоемких задач, например, Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW), объемом 250 ГБ. В Регарде он стоит 4990 рублей и имеет скорости записи и чтения в 3500 Мб/сек и 2300 Мб/сек.

Небольшой объем системного SSD позволит вам быстро делать его полный образ, чем мы займемся далее.

Делаем образ системы до установки

Крайне обидно бывает узнать, что вы потеряли важные или данные настройки какой-либо программы при переустановке Windows. Да что там говорить, легко потерять даже сохранения игры, если она хранит их не в документах пользователя, а в своей папке. После нескольких подобных потерь я принял за правило сохранять образ системного диска перед переустановкой Windows и хранить его какое-то время. А удалять - только убедившись, что ничего не забыто в старой Windows. Получившийся VHD-диск с образом системы можно подключить как физический диск в оснастке «Управление дисками», вызываемой командой diskmgmt.msc.

Можно и загрузиться с этого диска, воспользовавшись виртуальными машинами VMware Workstation или VirtualBox и "вынуть" из старой Windows важные данные, не сохраненный логин и пароль или настройки программ и утилит.

Перед переустановкой сохраняем драйвера от сетевой карты и логин и пароль от интернета

Windows 10 обычно легко узнает модель сетевой карты в ПК или ноутбуке, даже в достаточно новых, ставит нее драйвера и скачивает из интернета драйвера для остальных устройств. Но иногда этот механизм дает сбой и если вы не сохранили драйвера от сетевой карты заранее, то можете оказаться перед ПК, который не может подключиться к интернету.

А если подключение к интернету производится без роутера, напрямую, может случиться ситуация, что найти логин и пароль от интернета не получается, поскольку он хранился только в ПК, а договор подключения потерян уже много лет назад. Чтобы не попасть в эти неприятные ситуации, особенно если вы переустанавливаете Windows не себе, нужно сохранить драйвера на "сетевуху" и логин и пароль от интернета заранее.

Синхронизируем браузер и делаем бэкап закладок

Браузер это то, что есть на каждом ПК, и при переустановке Windows пользователь первым делом запускает Internet Explorer или Microsoft Edge, чтобы скачать Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera. И процесс переустановки Windows можно считать завершенным только когда все логины и пароли от сервисов и соцсетей будут заново введены, а вкладки - восстановлены. Максимально быстро позволит это сделать синхронизация браузера, а на случай ее сбоя стоит сохранить закладки в файл, тем более, что это занимает несколько секунд.

Делаем образ системы после установки, сохраняя в надежное место

Финальным действием после установки Windows стоит сделать полный образ настроенной и готовой к работе и играм системы. Это позволит вам при сбое быстро "накатить" настроенный образ и получить всего за несколько минут рабочую и свежеустановленную Windows. Образ можно делать как средствами Windows, так и сторонними утилитами, например, Acronis. Но последнее время у пользователей встречаются проблемы при развертывании образа, созданного средствами Windows. Не избежал этих проблем и я и после этого стал пользоваться сторонними утилитами.

Сохранять образ системы лучше в надежное место, например, внешний жесткий диск. Стоят они сейчас довольно недорого и позволят хранить бекап и другой пользовательской информации, которую легко потерять, например, фото и видео. WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK) объемом 1 ТБ можно купить в Регарде за 3900 рублей.

Итоги

Как видите, несколько простых действий позволят вам заметно ускорить переустановку Windows и сохранить важную информацию. Главное - не торопиться и действовать согласно намеченному плану. Пишите в комментарии, какие способы ускорить переустановку Windows используете вы?











