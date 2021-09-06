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Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно

Вторая ОС на ПК дает много возможностей программисту или разработчику игр, но есть в ней смысл для обычного пользователя? Давайте разберемся.
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У некоторых опытных пользователей, программистов, разработчиков игр и сайтов на ПК установлены две и более операционные системы, ведь им нужно понимать, как их разработка поведет себя в другом окружении. Чаще всего встречаются комбинации Windows и Linux или Windows 10 и Windows 7, но иногда на форумах я встречал более экзотические варианты, такие как пара Windows 10 разных версий или редакций и различные дистрибутивы Linux.

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А если взять обычных пользователей, которые на ПК играют, серфят интернет, смотрят фильмы и общаются, то и среди них иногда встречаются пара различных операционных систем, используемых одновременно. Давайте разберемся в плюсах и минусах установки двух ОС как раз для такого пользователя и начнем с плюсов и практической пользы.

Возможность повысить свои знания в области Linux

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Познакомиться поближе с Linux - полезное дело для любого пользователя, которое заметно повышает его уровень знаний. Ведь встретить ПК с Linux сегодня можно в бюджетной организации или небольшой фирме, которая не может себе позволить даже лицензию Windows и Office и вынуждена обходиться бесплатным софтом. Встретить одну из множества разновидностей Linux можно и на миниатюрных устройствах типа Raspberry Pi или медиа приставках к телевизору.

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Да и немного греет сама мысль, что ты можешь в любой момент отказаться от использования Windows, которая с каждой версией становится все хуже и хуже и пересесть на свободное и открытое ПО.

Вторая ОС Linux дает возможность почти 100% безопасно серфить интернет

Если вы пользуетесь только большими сайтами, типа Facebook, YouTube, ВКонтакте и известными новостными сайтами, то вполне можете обойтись без антивируса на своем ПК. Но стоит в интернете отойти от этой проторенной дороги и зайти на разнообразные подозрительные мелкие сайты, как риск подцепить троян, майнер или шифровальщик существенно возрастают. Но, так как доля Linux среди ОС мизерна, а защита по умолчанию очень неплоха, на ней можно серфить интернет где угодно почти с гарантированной безопасностью.

Возможность играть в старые игры и запускать устаревший софт

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Windows 10 отлично справляется со старыми играми, но некоторые ей все таки не по зубам и запустить их можно только на более старых ОС. А вот со старым специфическим софтом дело обстоит хуже и некоторые программы под Windows 10 вылетают с ошибками или не запускаются. В этом случае может помочь Windows XP, стоящая второй системой. Эту ОС умельцы умудряются установить даже на самые новые ПК и это станет отличным способом проверить свои IT навыки.

Возможность установить две независимые и разные копии игры

Пара ОС Windows даст вам  возможность играть в две разные версии игры, это может понадобится, например, в стратегиях. К примеру, сейчас я играю в Anno 1800 с модами в оффлайн режиме и версия моей игры уже устарела, а попробовать новое DLC без модов и завершения прошлой игровой "катки", которая в Anno 1800 может длиться месяцами, поможет вторая Windows и вторая копия игры.

Возможность при сбое одной из Windows вернуться в рабочее окружение за минуту

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Вторая Windows, в которой вы установили все нужные вам программы, залогинились на нужных сайтах и настроили все под себя, позволит вам в случае сбоя основной Windows вернуться в привычное окружение просто перезагрузив ПК. А если в обеих копиях Windows удалить буквы вторичных системных дисков, то вы получаете возможность при вирусном заражении перезагрузиться в чистую и безопасную Windows.

Описанная выше возможность доступна в полной мере, если только в вашем ПК есть пара SSD или связка SSD и жесткого диска, чтобы системы были полностью независимы даже в случае аппаратного сбоя накопителя или повреждения файловой системы. Но это легко реализовать, добавив в систему второй недорогой SSD небольшого объема, например, WD Green WDS120G2G0A объемом 120ГБ из Ситилинка. 

А если в вашем ПК есть свободный порт M.2, то можно поставить более быстрый и объемный SSD, например, WD Blue SN550 WDS250G2B0C объемом 250ГБ.


Теперь можно перейти и к минусам использования двух ОС, а они, как и во всем, что касается мира компьютеров и ПО, обязательно есть.

Риск повредить одну ОС другой при установке

Windows 10 до сих пор не дает выбрать диск, на котором будет стоять загрузчик и при установке записывает его на самый первый диск в списке накопителей в BIOS. В разделе нашей конференции, посвященному программному обеспечению и Windows я постоянно вижу пользователей, которые попадают из-за этого в неприятное положение. В результате этого анахронизма при установке второй ОС вы можете затереть загрузчик первой. Чтобы этого не произошло, нужно физически отключать первый накопитель в списке, если Windows ставится на другой.

Потеря свободного места на накопителе

Свободного места никогда не бывает много и вторая копия Windows или Linux может "скушать" немало. На моем ПК папки "Windows" и "Users" у Windows, которой всего два месяца, занимают уже 30.5 ГБ и этот объем будет только расти. И если свободного места у вас впритык, стоить задуматься, нужна ли вам вторая ОС настолько сильно?

Потеря времени

Установка второй ОС, Windows, а тем более Linux, всегда требует время на настройку и установку нужных программ. Если программ много, это может занять и несколько часов и стоит задуматься, стоит ли их тратить, если вторая ОС понадобится вам раз в полгода-год. Не лучше ли при проблемах с первой ОС начисто переустановить ее?

Итоги

Как видите, в наличии двух ОС на ПК есть и плюсы, и минусы. Для себя я решил постоянно держать запасную ОС, готовую к работе, и смириться с потерей свободного места и времени на ее настройку. Пишите в комментарии, используете ли вы две ОС? И если да, то для чего?


  



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