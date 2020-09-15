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В блоге "5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro" я подробно описал преимущества обычной Windows 10 Pro, однако совсем забыл про ее недостатки, которые снова и снова заставляли меня откатываться на что угодно, только не на Windows 10 Pro.

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Я писал много блогов про использование Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 LTSB на новом "железе" и главная претензия к ним была одна - новые игры не идут. Остальные их недостатки можно компенсировать сторонними программами и утилитами. Об этом я писал в блоге "Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10".

Но установив Windows 10 May 2020 Update я столкнулся с таким количеством багов и косяков, что окончательно разочаровался в Windows 10 в том виде, в каком она существует сейчас. Заметьте, что я установил Windows 10 May 2020 Update осенью, когда, казалось бы, все баги должны быть исправлены, но нет. Похоже мелкие баги вообще сидят в ОС годами, о чем я расскажу ниже.

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И если старые стабильные версии Windows можно "допилить" до уровня Windows 10 Pro по функционалу, то "допилить" Windows 10 Pro до уровня Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 LTSB по стабильности практически невозможно.

Уже предвижу критику в комментариях - "Zystax меняет свое мнение", но я уже не раз писал, что все свои блоги я пишу на основе тех выводов и действий, которые сделал для себя и проверил на себе. Поэтому в них я описываю ситуацию и продукты как есть, со всеми плюсами и минусами.

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Но обо всем по порядку. Начну с самого начала, с установки.

Установка Windows 10 May 2020 Update проходит быстро, без сучка и задоринки, но уже при первоначальной настройке вы можете столкнуться с изменениями, которые отличают ее от более старых версий Windows 10. В этой текучести - один из главных минусов Windows 10. Что-то меняется и вы можете выкидывать старые гайды по ее настройке "на помойку".

Первое, что делают многие пользователи - это отключение пароля при входе. Проще всего сделать это раньше было запустив апплет netplwiz через команду control userpasswords2 в окно "выполнить" (win + R).

Теперь отключить ввод пароля при загрузке через эту команду не получится, там просто нет нужной галочки.





Самый простой выход из положения, который я нашел, это использование утилиты Autologon от Sysinternals. Sysinternals по сути является частью веб-сайта Microsoft Technet и доверять их утилитам можно безоговорочно.





Пароль отключается буквально в три клика.

Теперь нельзя отключить антивирус Microsoft Defender строчкой в реестре. Соответственно старые "твикеры-отключальщики" работать больше не будут. О плюсах и минусах такого решения можно спорить, но то, что оно ограничивает свободу действий пользователя, мне не нравится.

Кстати о твикерах. Я не одобряю использование сторонних твикеров, "отключалок телеметрии" и прочего подозрительного софта для настройки ОС.









Во-первых, никто не знает, что на самом деле делает этот софт. Яркий пример, твикер Destroy Windows 10 Spying или DWS, который использовал каждый второй умник с форума, из тех, что любят читать нотации новичкам менторским тоном. DWS устанавливала свой корневой сертификат в ОС, что является серьезной уязвимостью и совершенно не было нужно для ее работы.

Во-вторых, никто не проверяет, действительно ли отключилась телеметрия после его работы. А независимые тесты показывают, что телеметрия не отключается популярными твикерами полностью.

В-третьих, ОС восстанавливает многие настройки после обновлений, и включает отключенные службы, так что эффективность работы этих твикеров под большим вопросом.

В-четвертых, "сломать" ОС таким твикером можно одним нажатием кнопки, после чего вас вполне может ждать переустановка системы.

Если вы хотите уменьшить поток телеметрии, то идите стандартным путем, через групповые политики.

Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Сборки для сбора данных и предварительные сборки.





И меняйте параметр "Не задано" на "Включено", с уровнем - "0".





Дополнив это контролем трафика, о чем я уже писал в блоге "Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль", вы можете забыть о телеметрии.

Теперь о более неприятных моментах с Windows 10 May 2020 Update. Настроив ОС и, как обычно, начав делать ее образ, я столкнулся с ошибкой. Образ не создавался, рапортуя о недостатке места.







Места у меня немало и диски пробовал разные, но ошибка вылазила постоянно. Баг это не новый и его корни растут еще из 2014 года, но, как видите, может появляться и на Windows 10 May 2020 Update. Я не стал чинить его, так как доверия такой системе архивации быть не может и воспользовался софтом от Acronis.

А вот замедление работы браузеров по сравнению с Windows 10 LTSB очень заметно. Каждый переход на новый сайт заставляет браузеры "задуматься" на секунду-две, с чем это связано и как чинить, пока неизвестно.

UWP приложения при свертывании и развертывании неприятно мерцают. С этим багом я сталкивался еще на Windows 10 версии 1909 и баг так и сидит в ОС. На видео очень заметно эти мерцания.





Некоторый софт "теряет" свои иконки и в панели задач или на ярлыках имеет только белый квадрат.





Главный баг последних лет, который преследует разные версии Windows 10 - это проблемы с веб-камерами. Вот и моя Logitech C270 перестала нормально работать в Windows 10 May 2020 Update. Она не включается автоматически, для того, чтобы она заработала, надо или выключить и включить ее в диспетчере устройств, либо в настройках софта, который пользуется ей, например Viber.





Работа с множеством графических файлов стала просто ужасна. Сохранение картинки на диск, в папку с сотнями картинок, вызывает паузу в несколько секунд, пока ОС не прорисует миниатюры.









Да, Horizon Zero Dawn, которая не шла у меня на Windows 10 LTSB, теперь запускается, но доволен ли я, постоянно сталкиваясь с этими багами? Конечно же нет, они оставляют впечатление, что я пользуюсь сырым и недоделанным продуктом, бета версией.

И я попал в затруднительную ситуацию, когда для меня нет идеальной ОС. Единственный выход, который кажется мне практичным - это держать Windows 10 May 2020 Update для новых игр, а работать и пользоваться основное количество времени ПК под управлением старых, стабильных и надежных версий Windows.



Пишите в комментарии, какой версией Windows пользуетесь вы? И довольны ли вы ей?