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В 2015-2017 годах интернет просто разрывало от негодования, когда Windows 10 начинала обновляться в самый неподходящий момент, наверняка вы помните эти фотографии? Windows 10 начинала обновляться во время футбольных матчей, концертов и даже во время активной игры на ПК.

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Сколько нервов пользователей было потрачено тогда - не сосчитать. Доверие к новой ОС быстро пошло вниз, но только через пару лет в Microsoft начали возвращать пользователям хоть какой-то контроль за обновлениями.

Если разобраться, все дело было в отсутствии переключателя "вкл/выкл". В погоне за бесчисленными обновлениям иконок, эмодзи и меню "Пуск" об этом переключателе "забывали".

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Понять Microsoft тоже можно, Windows 10 из законченного продукта превратили в сервис, который постоянно меняется и обновляется и ПК, где обновления отключены, просто выпадают из общего потока обновления, портя статистику.

Сейчас ситуация стала лучше, и даже средствами самой Windows 10 мы можем отложить обновления. Но Windows 10 последние три года славится тем, что частенько все идет не по плану.

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И даже в 2020 году на форумах можно столкнуться с подобным поведением Windows 10, когда она обновляется сама, неожиданно для пользователя. Совсем недавно я встретил пострадавшего пользователя на нашей конференции.









Это подтолкнуло меня написать гайд по взятию обновлений Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) под полный контроль.

Почему я пишу конкретную версию, а не просто "Windows 10"? Потому, что ОС постоянно меняется и старые гайды могут не подходить к новым версиям, а новые гайды - к старым. Для начала, давайте посмотрим, что предлагает нам сама Windows 10 May 2020 Update в плане контроля за обновлениями.

Переходим в "Параметры" - "Обновления и безопасность" - "Центр обновления Windows".

Здесь видно, что обновления можно приостановить и изменить период активности устройства, чтобы обновления не мешали работе.

В "дополнительных параметрах" видно, что можно отложить обновления до определенной даты, но максимум до 35 дней.

Но что, если вам надо приостановить обновления на больший срок? Причины могут быть разными, обычно это потребность сохранить неизменную программную конфигурацию ПК. Например, при работе над важным проектом.

Да даже в некоторых играх требуется как можно меньшее изменение Windows. Например, я играю сейчас в ANNO 1800 с модами, и игра очень нестабильна сама по себе, а моды еще более усиливают это и мне требуется чтобы ПК "застыл" в определенной настроенной конфигурации на месяцы.

Давайте углубимся в настройки обновлений Windows, пока еще не прибегая к сторонним инструментам. Мы воспользуемся локальными групповыми политиками.

Нажмите сочетание клавиш Windows + R

Введите gpedit.msc и нажмите OK

и нажмите OK Перейдите в "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows"

Как видите, здесь уже есть тот самый переключатель "вкл/выкл", о котором я писал в начале блога.

Поставив галочку "Отключено", вы переведете обновления в ручной режим. Но я советую посмотреть вам все их параметры при установке "Включено" - там много интересного.





Чем можно подстраховаться? Например, установив дополнительные инструменты отключения обновлений. Это пригодится и тем, кто хочет отключить обновления буквально в два клика.

Приложение Win Updates Disabler отключит обновления установкой всего лишь одной галочки. Постоянно держать программу на ПК необязательно и вы можете удалять ее после отключения/включения обновлений.





Еще одна простая утилита - портабельная Windows Update Blocker.





Не все доверяют подобным утилитам и я их прекрасно понимаю. Но не беда, есть еще способы не прямого, косвенного контроля за обновлениями. Это - контроль трафика. Лучше организовать его сторонним фаерволом, блокируя служебный трафик самой Windows.

Как дополнительный бонус такое решение блокирует и телеметрию. Да что там говорить, беря в свои руки контроль за трафиком в системе, разрешая работать программам и играм только по "белым спискам", вы "удаляете жало" у 90% вирусов, троянов и шифровальщиков.

Самая удобная простая и безопасная программа с открытым исходным кодом, которая позволит это сделать - simplewall. Разберетесь в ней вы за 5 минут и, надеюсь, она станет для вас, как и для меня, удобным подспорьем в контроле за ПК и обеспечением безопасности.

Настройка правил simplewall занимает несколько минут и происходит почти в автоматическом режиме, а потом ее работа становится незаметной.





Вот ссылка на утилиту simplewall на GitHub.

Пишите в комментарии, а как вы отключаете обновления Windows 10? И отключаете ли вообще?