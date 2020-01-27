Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
Все чаще среди пользователей нашего форума звучат мысли о переходе на Windows 8.1 не только с Windows 7, но даже и с Windows 10.
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Их можно понять, поддержка Windows 7 закончилась, а Windows 10, в том виде, в котором она находится сейчас, перестает устраивать все большее и большее количество пользователей.
В этих условиях Windows 8.1, которая будет поддерживаться до 10 января 2023 года, это вполне практичный выбор. Особенно - для обладателей слабого железа.
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Я и сам совсем недавно затрагивал эту тему в блогах:
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Windows 8.1 в 2019 году как альтернатива Windows 7 и Windows 10
Пользователей, переходящих с Windows 10 на Windows 8.1, подстерегает одна опасность. Функционал Windows 10 не стоял на месте и расширялся все 5 лет, прошедших с ее выпуска. Причем зачастую этот функционал интуитивен и вызывает незаметное привыкание. И только лишившись его, чувствуешь, что он был очень удобен.
В моем случае, мне на Windows 8.1 стало остро не хватать фокуса на окне под курсором мыши и прокрутки этого окна. Причем у Windows 8.1 есть для этого специальная настройка в "Специальных возможностях", но срабатывает этот режим с существенной задержкой и не заменяет тот, что есть в Windows 10.
Это подтолкнуло меня к поиску сторонних, проверенных программ, которые смогут обеспечить функционал Windows 10 на старой Windows 8.1.
Начать я решил, конечно же, с прокрутки неактивных окон. Поиски привели меня к программе MouseMac. Скачать ее можно на сайте разработчика. Однако есть важное замечание. Разработчик указывает, что эта функция есть в Windows 8.1 и включается правкой реестра.
Чтобы её активировать, выполните следующие действия:
- Нажмите Win+R
- Введите команду «regedit»
- Найдите «HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop»
- Выберите «MouseWheelRouting»
- Измените значение с 0 на 3
- Выполните выход и повторный вход в систему
Однако, не всегда функция, включенная таким образом, будет работать корректно. Например, прокрутка чата в Skype. Поэтому лучше использовать MouseMac. Тем более, что системных ресурсов она практически не потребляет.
Скриншот из Windows 10
Следующее, что крайне удобно и полезно в Windows 10, но чего нет в Windows 8.1 - это "ночной свет". Эта функция сбережет ваше зрение и улучшит засыпание.
В Windows 8.1 эта функция легко реализуется бесплатной программой LightBulb, имеющей, к тому же, открытый исходный код. Программа имеет гибкие настройки времени включения ночного света и его интенсивности. По количеству настроек она даже опережает системное приложение из Windows 10.
Отличный выбор для систем на Windows 8.1!
Следующее, что отпугивает пользователей от Windows 8.1 и откровенно мешает - это меню "Пуск". Зачем Microsoft понадобилось внедрять на десктопе сенсорный интерфейс - это большая загадка. Конечно, к нему можно привыкнуть, но стоит ли?
К счастью, есть отличное решение, которое понравится не только пользователям Windows 10, переходящим на Windows 8.1, но и пользователям Windows 7.
Это стороннее меню "Пуск" Classic Shell для Windows 8.1. Скачать его можно с сайта разработчиков.
Возможности его кастомизации впечатляют. А главное - он ставится и на Windows 10, заменяя ее бессмысленное меню "Пуск", с сортировкой по алфавиту, на нормальное.
И напоследок, быстрое и удобное переключение звуковых устройств. Для этого можно использовать программу с открытым исходным кодом AudioSwitch v2.2.2. Скачать ее можно на GitHub.
После ее установки переключение вывода звука, например, с динамиков компьютера, на телевизор по HDMI кабелю, займет ровно два клика мышкой.
Я привел четыре примера, как можно легко довести функционал Windows 8.1 до уровня Windows 10. Не стоит забывать, что все вышеописанные программы будут прекрасно работать и на Windows 7.
Наверняка вы знаете еще программы, подходящие для увеличения функционала старых ОС. Пишите в комментарии, всем будет интересно прочитать.
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