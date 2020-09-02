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5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro

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На нашей конференции, в ветке о Windows 10, периодически начинаются жаркие споры о том, какая версия Windows 10 лучше - Pro или корпоративные версии, LTSB и LTSC. Иногда встречаются дискуссии и на тему, какая версия Windows 10 Pro лучше, например, 1903 или 1809. 

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И даже встречались посты, где автор призывал к использованию версии Windows 10 Home, аргументируя это тем, что это самая минималистская версия, где вырезано все, что можно. И надо сказать, в этом есть доля здравого смысла. 

Как видите, зоопарк версий Windows 10 очень большой и выбрать есть из чего. Но сегодня я хочу поговорить о версиях LTSB и LTSC. А конкретнее - об их минусах, которые подтолкнули меня к окончательному переходу на актуальную версию Windows 10 Pro.

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Ценятся эти версии в первую очередь за простоту, стабильность и отсутствие UWP-приложений. И надо сказать, если у вас старое "железо" а играете вы мало, версии Windows 10 LTSB и LTSC будут отличным выбором. Последнее время я пользовался версией LTSB и в целом придраться к ней тяжело - ПК работает стабильно и предсказуемо, никакие лишние сервисы и службы не дергают накопители и процессор.

Но у игрового ПК есть важные требования к Windows, в которых LTSB оказывается в пролете. И это будет первой причиной, по которой я отказался от использования корпоративных версий Windows 10.

Причина первая - игры требуют актуальную версию Windows 10


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Большинство игр прекрасно идет и на LTSB и LTSC, но иногда выходит новинка, не поиграть в которую никак нельзя. И как назло, моя версия Windows 10 слишком старая для нее. На этот раз такой игрой оказалась Horizon Zero Dawn. У меня игра просто вылетала с критической ошибкой. В версии игры 1.03, которая вот-вот вышла, разработчики добавили проверку на версию Windows 10, которая должна быть не менее 1809.

Вроде мелочь, но когда даже подумывал о покупке PlayStation 4 ради этой игры, ясно, что уж Windows меня точно не остановит. Понятно, что случай частный, но таких игр становится все больше, например - Forza Horizon 4 и Age of Empires: Definitive Edition. Пользователи Windows 7, 8.1 и старых версий Windows 10 с этими играми оказываются в пролете.

Причина вторая - техническая отсталость

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В Windows 10 постоянно добавляется техническая составляющая более высокого уровня. Даже Windows Display Driver Model, оказывающий явное влияние на производительность в играх, у LTSB (1607) остановился на версии 2.1, а у LTSC (1809) - на версии 2.5.
А у Windows 10 May 2020 Update версия WDDM уже 2.7 и в нее входят такие важные функции, как планирование графического процессора с аппаратным ускорением, поддержка DirectX 12 Ultimate и много других функций.

Поддержка новых версий процессоров не менее важна и появляется в актуальных версиях Windows 10. У версии LTSB, к примеру, в профилях энергопотребления не появляется профиль AMD Ryzen Balanced.

Про эти мелочи разработчики могут уже даже не упоминать, потому, что последняя версия Windows 10 стала стандартом для нового железа.

Windows 10 1903 в планировщик Windows внесли изменения, дающие прирост производительности процессорам AMD Ryzen в некоторых бенчмарках, в LTSC это появилось лишь спустя полтора года после выхода Windows 10 1903.


Причина третья - слишком куцый функционал для домашнего ПК

Развитие Windows 10 не стоит на месте и сейчас это уже совсем другая система, чем которая была в 2015 году. Постоянно добавляются новые функции и приятные мелочи, улучшающие работу и досуг за ПК.

После того, как попользуешься Pro версией Windows 10, на LTSB и LTSC начинает не хватать элементарных вещей, таких как, например, таймеры и будильники. Замещать отсутствующий функционал сторонними решениями можно, но пока найдешь тот же удобный будильник и таймер, приходится перелопатить кучу подозрительного и устаревшего софта.

Чего еще мне не хватает на LTSB - ночного света и приложения "Ваш телефон".

Причина четвертая - безопасность хуже, чем у Pro версии



Защитник Windows или Microsoft Defender не стоял на месте все эти пять лет и постепенно превратился в довольно качественный антивирус, который сделал ненужными сторонние продукты, особенно бесплатные.

Преимущества встроенного антивируса в том, что он не показывает вам рекламу, не ставит в систему корневые сертификаты и драйвера и не шпионит за вами.

При этом у LTSB версии функционал Microsoft Defender остался на уровне Windows 7 и не имеет защиты папок или защиты от шифровальщиков. Обновления актуальных антивирусных баз он, конечно, получает, но степень защиты в целом гораздо ниже.

Причина пятая - корпоративная версия, это не защита от "багов"



LTSB и LTSC остаются версиями Windows 10 с многими ее недостатками. Особенно неприятно то, что багов не меньше, чем у обычных, Pro версий. Я сталкивался с несколькими багами, которые исправить мне не удалось. До Windows 7 по стабильности и надежности этим версиям все равно очень далеко.

Выводы

Вот таков был мой опыт с LTSB и LTSC версиями Windows 10, после которого я решил окончательно перейти на Pro версию. Тем более, что недостатки Pro версии, в частности, в плане контроля обновлений, можно легко компенсировать простейшими средствами, о чем я недавно писал в блоге про обновления Windows 10.

Примечание

При написании блога использовались пробные, 90-дневные версии LTSB и LTSC.


Пишите в комментарии, какой версией Windows пользуетесь вы и довольны ли вы ей?


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